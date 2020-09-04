Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что не видела ни одного украинского националиста на акциях протеста в Белоруссии. Между тем спецслужбы Белоруссии и России утверждают: украинские радикалы присутствуют в РБ. При этом сама Украина на официальном уровне активно вовлечена в происходящее в Белоруссии

В пятницу, 4 сентября, лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что не видела ни одного украинского радикала на акциях протеста в Белоруссии.

«Я была на многих акциях, я не видела ни одного украинского националиста или украинских правых. Откуда у них эта информация, я понятия не имею. Вообще последние несколько месяцев нам постоянно преподносят очень странные данные. Были заявления о том, что 200 российских боевиков находятся на территории Беларуси. Мы слышали, что задержали 33 человека из ЧВК «Вагнер». Что потом с ними произошло, мы знаем», — заявила она. «Украинское досье». Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений

По её словам, верить заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об украинских националистах у неё нет никаких оснований.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что на протестах в Белоруссии действуют в том числе и украинские националисты.

«Мы также видим и знаем доподлинно те вещи, которые не попадают на страницы газет. О тех людях, к которым корреспонденты наших изданий, изданий других СМИ, не имеют доступа, но которые очень заинтересованы, чтобы эти мирные протесты сорвались в конфронтационную спираль. Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и «Трезубец Степана Бандеры»*, и С14, есть «Национальный корпус», есть «Правый сектор»*. Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси. Финансируют соответствующие мероприятия, науськивают тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами, к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстраций в белорусской столице», — заявил 2 сентября Лавров.

По его словам, на Украине лагеря по подготовке таких экстремистов находятся в частности в Волынской и Днепропетровской областях.

«Мы сегодня это обсуждали. Я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься более предметно. Они (спецслужбы РФ и Белоруссии — Ред.) в контакте друг с другом находятся. По нашим оценкам, порядка двухсот экстремистов натренированных на украинской территории сейчас находятся в Республике Беларусь», — отметил Лавров.

Эти слова вызвали гнев его украинского коллеги.

«Не хочется даже комментировать этот бред. Но в рамках борьбы с российской дезинформацией четко буквально пять тезисов по теме. Первое. 200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Белоруссию для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что «Украина не вела, не ведёт и не будет вести никакой подрывной деятельности против Белоруссии».

Между тем то, что происходит на Украине, свидетельствует об обратном.

Бело-красно-белая Рада

На следующий день после заявления Кулебы о невмешательстве Украины в белорусские дела народный депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко сообщил: комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества утвердил проект заявления по ситуации в Белоруссии. Разведка Белоруссии. Что означают перестановки в КГБ от Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Заявление Верховной рады по ситуации в Белоруссии завтра будет вынесено в парламент. Сегодня на своем заседании [заявление] утвердил комитет», — написал Гончаренко в Telegram.

Он прикрепил к этому сообщению копию утвержденного заявления, в котором президентские выборы в Белоруссии называли прошедшими «с существенными нарушениями».

«Официально обнародованные результаты выборов президента Республики Белоруссия не могут отображать реальное волеизъявление белорусских граждан», — было указано в тексте.

Также в документе осуждались факты преследования и насилия в отношении граждан Белоруссии, а белорусскую власть призывали освободить всех задержанных в ходе акций протеста.

Одновременно отмечалось, что Украина уважает белорусский суверенитет и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела. Кроме того, заявлялось, что Украина «решительно отбрасывает обвинения белорусской стороны в причастности Украины к дестабилизации ситуации» в Белоруссии.

Примечательно, что сам Гончаренко охарактеризовал текст как беззубый, заявив, что формулировки в тексте должны были бы быть более острыми.

В итоге 4 августа часть пленарного зала Верховной Рады была в бело-красно-белых флагах, которые использует белорусская оппозиция.

«Равно 29 лет тому назад над зданием Верховной Рады был поднят сине-жёлтый флаг. Мы верим, что в ближайшее время над парламентом Белоруссии поднимется бело-красно-белый флаг. Сябры! Украина с вами. Сегодня вы боретесь не просто за демократию и свободу Белоруссии, а за само существование вашей страны. Диктатор Лукашенко сливает Белоруссию Путину. Этого нельзя допустить. Но каждого Алехандро встретит леди Гаага. Так будет и в этот раз! Жыве Беларусь», — заявил с трибуны, тоже покрытой бело-красно-белым флагом с «Погоней» в центре депутат Гончаренко.

Затем его сменила депутат от правящей партии «Слуга народа» Елизавета Ясько.

«Когда мой сосед — белорусский народ — выходит на улицы защищать свободу, я вижу перед глазами Михаила Жизневского — белоруса, который погиб на Майдане, защищая украинскую свободу. Я вижу Александра Тарайковского, который уже в этом августе в Минске погиб, защищая белорусскую свободу. Свобода и человеческое достоинство, права человека, не имеют государственных границ и геополитического предпочтения и партийной принадлежности. Независимо от нашей партийной, фракционной принадлежности, мы должны стоять рядом с белорусским народом, защищая свободу. Пусть живет Беларусь», — заявила Ясько.

Белорусская оппозиция оценила выступление украинцев. Из Украины с нелюбовью. Что известно о задержанных в Минске © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Огромное спасибо всем депутатам Рады и всему народу Украины за поддержку! Жыве Беларусь!» — прокомментировал выступления в Раде ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live.

Таким образом, под словами о невмешательстве в дела Белоруссии сама Верховная Рада на парламентском уровне всё же вмешивается в дела соседнего государства.

Что же касается радикалов, то и здесь не всё просто.

Опасное знакомство Колесниковой

В среду, 19 августа, на YouTube-канале Следственного комитета Белоруссии появилось видео, подпись к которому гласила: «Данное видео рекомендовано к просмотру тем, кто считает, что на протесты выходят только мирные граждане, а их действия никто не координирует и ими не управляют. К слову, у подозреваемого очень интересное прошлое: участие в «движухах» 2001, 2005, 2010 годов, на Майдане в Киеве, а также имеется три судимости».

Позже ряд Τelegram-каналов назвал имя человека на видео.

«Денис Чикалев из Гомеля. Неоднократно судим (грабеж, хулиганство), разбирается в военной тактике уличных боев. Профессиональный протестующий: начинал в 2006-м с «Плошчы», был и в 2010-м, но сожалеет, что не штурмовал в первых рядах ЦИК. Был участником киевского Майдана, а сейчас приглашен службой безопасности объединенного штаба Тихановская-Колесникова-Цепкало для организации и координации действий на улице», — сообщил канал «Жёлтые сливы», авторы которого выступают за власти Белоруссии.

На этом же канале выложили фото Чикалева с Цепкало и Колесниковой и рассказали о задачах этого человека.

«Главная его задача в Минске была организовать «первую жертву» — он натурально подставил и вытолкнул человека навстречу ОМОН, когда тот «пошел» под грохот светошумовых. К счастью, человек сильно не пострадал», — отмечалось в публикации канала. Украинские депутаты решили помериться белорусскими флагами © скриншот видео "UNN"

В день, когда СК РБ опубликовал видео с Чикалевым, Telegram-канал БЧ3 сообщил о якобы присутствующих в Белоруссии бойцах «Азова».

«Появилась информация, что более 50-ти человек из батальона «Азов» в настоящий момент находятся в РБ», — отмечалось в публикации канала.

Через несколько дней украинская тема получила продолжение. 25 августа лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий заявил, что найденный 22 августа повешенным в лесу на окраине Минска футбольный фанат Никита Кривцов был братом бойца батальона с позывным «Вили».

«Нам небезразлична судьба белорусов, ведь среди них есть много тех, кто борется за Украину в разных военных подразделениях», — заявил Билецкий.

Остаётся лишь добавить, что в сети уже были видео с задержанным на белорусских протестах украинцами. И если Колесникова не видела на протестах украинских радикалов, это не значит, что их там нет. Тем более Украина активно комментирует и пристально следит за происходящим в Белоруссии.