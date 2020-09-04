Начало политического сезона в этом году довольно бурное, причём касается не только и даже не столько Украины, сколько глобальной повестки. На общем фоне скандал вокруг заявлений Фокина смотрится не слишком масштабно. Тем более что, например, в избирательной кампании в США украинская тема практически исчезла

По поводу «костров рябин» это шутка, конечно, но…

Как написал телеграм-канал Украины.ру, «Михаил Шуфутинский любит вспоминать в интервью, как он был в прямом эфире на одной из радиостанций. А вы же понимаете, что большая часть его творчества — шансон. То есть и звонили соответствующие благодарные слушатели, почитатели, так сказать, блатной романтики. Один из них задал примерно такой вопрос: «Миша, братан, у тебя песня есть, там, типа, 2 числа все ништяк было, а на следующий день какая-то суматоха началась… Так что там случилось?»

Теперь-то мы знаем — 2 сентября Меркель объявила, что Навального отравили «новичком» и она будет достраивать СП-2. Если это «ништяк», то что такого должно было произойти 3-го?

Эпидемия и карантин

На утро 4 сентября в стране заразились коронавирусом 130 951 человек, недельный прирост составил 16 454. На предыдущей неделе прирост составлял 13,85 тыс. Это новый абсолютный рекорд за всё время наблюдений.

Заодно на 4 сентября установлен и новый суточный рекорд — 2723 случая заболевания. Это уже вплотную к 3000, которые считаются «красной линией» для страны в целом.

Количество единовременно болеющих — менее 68 тыс. Это по-прежнему далеко от любого мыслимого эпидемического барьера, но в ряде регионов (в Одессе, например) приближается к критической ситуация со свободными больничными койками.

Умерли 2761 человек, недельный прирост составил 323 — очередной абсолютный рекорд. На прошлой неделе умерли 231 человек, в первую неделю августа прирост составил 146 умерших, а до августа максимальное число умерших за неделю составляло 131 человек.

Вылечились 60 613 человек. Недельный прирост — 5530, в то время как на прошлой неделе он составил 4005 человек. Ранее максимальный показатель составлял 6650 выздоровевших за неделю.

Рост количества заболевших вынуждает планировать объявление реальной чрезвычайной ситуации.

Телеграм-канал «Легитимный» пишет, что «в Офисе Президента на данный момент обсуждается вариант переноса осенних выборов в самый последний момент под предлогом эпидемии коронавируса. (…) По стратегии местные выборы переносят на весну 2021 года, а в этот момент запускают кейс конфронтации Зе против своих "Слуг", которые продались олигархам и необходимостью перезагрузки Верховной Рады и назначают всеобщие перевыборы, а также вместе с референдумом по важным вопросам (референдум о будущем Донбасса и т.д.)».

Обсуждаются также другие мероприятия, в частности, полное закрытие школ и перевод учеников на «дистант» в случае достижения «красного» уровня распространения инфекции.

Эпидемиологические темы переносятся и на уровень избирательной кампании. Например, после массовых мероприятий в День города в Одессе 2 сентября оппозиционные кандидаты на пост мэра, губернатор и министр здравоохранения (бывший губернатор), выразили возмущение безответственностью мэра Геннадия Труханова и одесситов. Впрочем, вопрос относительно реальных рисков заражения во время уличных мероприятий остаётся дискуссионным.

Минский процесс

Неделя началась с интервью Витольда Фокина, опубликованного 29 августа. Политик сделал несколько заявлений на темы, которые на Украине являются «фигурами умолчания».

В частности, он заявил о необходимости амнистии и предоставления широкой автономии всему Донбассу, а не только ОРДЛО (аналогичный вариант предложил главред «Страны» Игорь Гужва — создание Автономной республики Донбасс на базе подконтрольных территорий с последующей интеграцией в неё ДНР и ЛНР).

Естественно, интервью вызвало возмущение «патриотической общественности» и политиков. С жёсткими заявлениями выступили представители партий (в частности, «Европейской солидарности»), Фокина внесли на сайт «Миротворец».

Сам Фокин прокомментировал это так: «Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо».

В конечном итоге, однако, от заявлений Фокина дистанцировались и глава Офиса президента Андрей Ермак, и сам руководитель украинской делегации Леонид Кравчук.

Собственно, изначально было понятно, что Фокина выдвинули в состав делегации именно для того, чтобы он сказал то, что он сказал. Из соображений дедушка старенький, ему всё равно. Интервью Фокина — тот самый позитивный сигнал, который был нужен, чтобы показать серьёзность намерений Киева урегулировать конфликт на Донбассе. Ну и перебить эффект от обвинений Ермака в «зраде» в связи с «делом вагнеровцев».

На фоне несомненных успехов в деле прекращения огня дискуссия вокруг заявлений Фокина должна была создать возможности для проведения в сентябре-октябре встречи на высшем уровне в «нормандском формате». Сама же по себе эта встреча видится стратегам Офиса президента «абсолютным оружием», которое поможет поднять рейтинг президента и его политической силы перед местными выборами.

Концепция небесспорная, но больше Зеленскому предъявить избирателям нечего — состояние рейтингов наглядно показывает, что действие других факторов, обеспечивавших высокую популярность президента после выборов 2019 года, закончилось.

Как всегда, подвела криворукость и повышенная пугливость — слишком ранний запуск темы и нервная на неё реакция националистов привели к результату почти полностью противоположному ожидаемому. В смысле — Украина ещё раз показала свою неспособность вести диалог даже внутри своей делегации в минской ТКГ, не говоря уже о переговорах с республиками Донбасса. Даже если Зеленский не уступит радикалам и не отправит Фокина в отставку…

Правда, несмотря на это, в ОП продолжают лелеять надежды на проведение встречи, которым могут поспособствовать другие факторы. Да и по этому направлению борьба ещё не закончена — в поддержку Кравчука и Фокина неожиданно выступили «представители Донецкой области» в ТКГ — живущие в Киеве противники Минских соглашений Гармаш и Казанский.

Дело Навального

Внезапная болезнь российского оппозиционера спровоцировала довольно масштабный международный кризис, затронувший отношения России с европейскими странами.

Сам по себе инцидент очень напоминает аналогичные истории с внезапными заболевания Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко, которые, кстати, так же, как Навальный, получили медицинскую помощь в Германии.

Понятно, что история с отравлением «новичком» абсолютно анекдотичная, — применение этого «боевого отравляющего вещества» легко определяется и до сих пор (надеемся на выздоровление Навального) привело только к гибели морских свинок и кота Скрипалей (кстати, не в результате отравления). Тем не менее, воспринимается эта история совершенно серьёзно и воздействие её на международную политику ничуть не менее серьёзно.

Украины эта тема может касаться в двух аспектах.

Во-первых, это вопрос «Северного потока-2» и соответственно украинского транзита.

Ряд политических сил и деятелей, как в США, так и в Европе, немедленно предложили ввести против России санкции за покушение на жизнь Навального, причём именно в виде блокирования строительства СП-2. Не исключено, что само заболевание было обусловлено именно кампанией против СП-2.

Меркель, разумеется, сразу же заявила, что СП-2 будет построен, независимо от привходящих обстоятельств: «этот экономически инициированный проект связывать сейчас с вопросом Навального считаю нецелесообразным». Более того, появились предположения, что «фрау канцлерин» именно для того пригласила Навального (а он въехал в Германию именно как гость канцлера), чтобы исключить какие-либо провокации. Если это и так, то получилось строго наоборот — опубликовав информацию о «новичке», Меркель усилила позиции противников достройки газопровода.

Во-вторых, это ход переговоров относительно выполнения Минских соглашений.

Телеграм-канал «Резидент» подал этот аспект так: «Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает инициативу Президента Украины, который предложил провести встречу лидеров Нормандского формата в конце сентября в Берлине. После инцидента с Навальным Офис Президента надеется на сговорчивость Кремля».