По состоянию на 12:30 24 августа в мире зарегистрировали свыше 26,3 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 868,8 тыс. человек, 17,5 млн выздоровели

Первое место по числу случаев заражения коронавирусом занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,1 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 186,7 тыс. человек, больше 2,2 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 4 млн жителей, свыше 124,6 тыс. человек скончались, больше 3,4 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 3,9 млн случаев заражения, 68,4 тыс. смертей, 3 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Колумбии и Южной Африке.

Ситуация на Украине

Согласно последним данным, на Украине с начала пандемии зафиксировали 130 951 случай заражения COVID-19. Скончались от заболевания 2761 человек, 60 613 выздоровели.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 2723 украинцев — это очередной антирекорд по суточному приросту.

В Киеве за сутки COVID-19 заболели 319 человек.

В Василькове Киевской области закрыли на карантин филиал школы №2, где у одного из учителей обнаружили коронавирус.

«Учитывая инструкции Министерства здравоохранения, мы не имеем другого варианта, кроме как закрыть учебное заведение на карантин. Это означает, что 356 учеников и 21 учитель обязаны находиться в режиме изоляции сроком 14 дней. Учебный процесс будет продолжаться дистанционно. Отдельно по учителю: учитель не контактировал с детьми, ведь ушел на больничный. Мы не можем позволить себе рисковать здоровьем других людей, поэтому данное решение является неприятным, но необходимым и соответствующим рекомендациям Минздрава», — написал мэр Василькова Владимир Сабадаш.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Главные врачи некоторых больниц на Украине заставляют персонал скрывать факт инфицирования коронавирусом на работе. Об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили на селекторном совещании, передает пресс-служба Офиса президента.

«Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом», — сказал Зеленский.

В Виннице не хватает коек для пациентов с коронавирусом.

«Виннице срочно нужно еще 200 ковидовских коек. В городе критическая ситуация <…> По уровню заболеваемости и фонду коек контрольная цифра развернутых коек для города Винница должно быть 400 (!) — вдвое больше, чем есть», — написал глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

По его словам, больных якобы везут в областные больницы. Борзов также обратился к мэру города с просьбой увеличить число коек в городских больницах.

Ситуация в России

В России с начала пандемии зафиксировано 1 015 105 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 17 649 человек, более 832,7 тыс. выздоровели.

За последние сутки в стране зафиксировано 5110 случаев заражения коронавирусом.

Пострегистрационный этап клинических исследований российской вакцины от коронавируса планируется завершить до конца 2022 года. Таким образом, исследование продлится более 27 месяцев.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 3 сентября © бюллетень

Минздрав назвал шесть новых препаратов для лечения COVID-19. Речь идет о фавипиравире, гидроксихлорохине — противомалярийном препарате, азитромицине (в сочетании с гидроксихлорохином), препаратах интерферона-альфа, а также ремдесивире и умифеновире. При этом в ведомстве отметили, что на данный момент нельзя «сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности». Решения должна принимать врачебная комиссия в установленном порядке.

В Москве с 4 сентября вернутся к работе выставки и конгрессы. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Отмечается, что выставки и конгрессы смогут вернуться к работе при соблюдении эпидемиологических требований.

Ситуация в мире

Испытания российской вакцины «Спутник V» могут начаться в Мексике уже в октябре 2020 года.

«Через месяц мы могли бы получить первую вакцину от COVID-19, чтобы напрямую испытывать ее на мексиканцах в рамках протокола исследований», — заявил глава МИД республики Марсело Эбрард.

После COVID-19 на Украину надвигается опасный вирус «Гонконг» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Испытать на себе российскую вакцину от коронавируса решил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу из-за коронавируса — у 87-летнего политика двусторонняя пневмония на ранней стадии. При этом отмечается, что состояние Берлускони не вызывает беспокойства у медиков.