Первое место по числу случаев заражения коронавирусом занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,1 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 186,7 тыс. человек, больше 2,2 млн выздоровели.
Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 4 млн жителей, свыше 124,6 тыс. человек скончались, больше 3,4 млн выздоровели.
Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 3,9 млн случаев заражения, 68,4 тыс. смертей, 3 млн выздоровлений.
Напряженной ситуация остается в России, Перу, Колумбии и Южной Африке.
Ситуация на Украине
Согласно последним данным, на Украине с начала пандемии зафиксировали 130 951 случай заражения COVID-19. Скончались от заболевания 2761 человек, 60 613 выздоровели.
За последние сутки коронавирус диагностировали у 2723 украинцев — это очередной антирекорд по суточному приросту.
В Киеве за сутки COVID-19 заболели 319 человек.
В Василькове Киевской области закрыли на карантин филиал школы №2, где у одного из учителей обнаружили коронавирус.
«Учитывая инструкции Министерства здравоохранения, мы не имеем другого варианта, кроме как закрыть учебное заведение на карантин. Это означает, что 356 учеников и 21 учитель обязаны находиться в режиме изоляции сроком 14 дней. Учебный процесс будет продолжаться дистанционно. Отдельно по учителю: учитель не контактировал с детьми, ведь ушел на больничный. Мы не можем позволить себе рисковать здоровьем других людей, поэтому данное решение является неприятным, но необходимым и соответствующим рекомендациям Минздрава», — написал мэр Василькова Владимир Сабадаш.
Мэр отметил, что, несмотря на то, что учитель не общался с учениками, он контактировал с другими учителями.
Главные врачи некоторых больниц на Украине заставляют персонал скрывать факт инфицирования коронавирусом на работе. Об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили на селекторном совещании, передает пресс-служба Офиса президента.
«Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом», — сказал Зеленский.
В Виннице не хватает коек для пациентов с коронавирусом.
«Виннице срочно нужно еще 200 ковидовских коек. В городе критическая ситуация <…> По уровню заболеваемости и фонду коек контрольная цифра развернутых коек для города Винница должно быть 400 (!) — вдвое больше, чем есть», — написал глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.
По его словам, больных якобы везут в областные больницы. Борзов также обратился к мэру города с просьбой увеличить число коек в городских больницах.
Ситуация в России
В России с начала пандемии зафиксировано 1 015 105 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 17 649 человек, более 832,7 тыс. выздоровели.
За последние сутки в стране зафиксировано 5110 случаев заражения коронавирусом.
Пострегистрационный этап клинических исследований российской вакцины от коронавируса планируется завершить до конца 2022 года. Таким образом, исследование продлится более 27 месяцев.
Приоритетными группами для вакцинации Минздрав назвал медиков, сотрудников образовательных организаций, призывников, студентов, учащихся колледжей, полицейских, соцработников, а также занятых в сфере транспорта, торговли и общественного питания.
Минздрав назвал шесть новых препаратов для лечения COVID-19. Речь идет о фавипиравире, гидроксихлорохине — противомалярийном препарате, азитромицине (в сочетании с гидроксихлорохином), препаратах интерферона-альфа, а также ремдесивире и умифеновире. При этом в ведомстве отметили, что на данный момент нельзя «сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности». Решения должна принимать врачебная комиссия в установленном порядке.
В Москве с 4 сентября вернутся к работе выставки и конгрессы. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Отмечается, что выставки и конгрессы смогут вернуться к работе при соблюдении эпидемиологических требований.
Ситуация в мире
Испытания российской вакцины «Спутник V» могут начаться в Мексике уже в октябре 2020 года.
«Через месяц мы могли бы получить первую вакцину от COVID-19, чтобы напрямую испытывать ее на мексиканцах в рамках протокола исследований», — заявил глава МИД республики Марсело Эбрард.
По его словам, вакцина будет тестировать в Мексике только в том случае, если она будет одобрена Министерством здравоохранения республики и Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков (Cofepris).
Испытать на себе российскую вакцину от коронавируса решил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу из-за коронавируса — у 87-летнего политика двусторонняя пневмония на ранней стадии. При этом отмечается, что состояние Берлускони не вызывает беспокойства у медиков.