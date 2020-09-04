Вокруг Владимира Зеленского сгущаются политические тучи, а на Украине в целом повышается градус противостояния. В таких условиях пройтись по родственникам в политике — безотказный метод борьбы. При этом нападать на президента стали «свои», оппозиции и трудиться не надо. В этот раз скандал раскручивают вокруг отца президента — Александра Зеленского

Все началось с поста премьер-министра Дениса Шмыгаля, который 3 августа написал в своем фейсбуке: «Сегодня получил письмо-обращение от трудового коллектива Криворожского Государственного университета экономики и технологий. В своем письме педагоги выразили недовольство тем фактом, что Правительство на своем прошлом заседании не рассмотрело вопрос о представлении на назначение пожизненной государственной стипендии выдающемуся деятелю образования, доктору технических наук, профессору Александру Семеновичу Зеленскому. Как объясняется в письме, трудовой коллектив неоднократно вносил представление в честь Александра Семеновича Зеленского. Начиная с 2017 года, задолго до того, как Президентом стал Владимир Зеленский. Поэтому преподаватели университета просят обеспечить объективную оценку заслуг А.С. Зеленского, исключительно исходя из личных достижений и достижений соискателя».

Разумеется, тут же поднялся медийный шум. Обиженный Гео Лерос, которого накануне исключили из фракции «Слуга народа», прокомментировал слова премьера: «Когда вспомнил, что у тебя есть фунт, который возьмёт любую х-ню на себя». Шмыгаль объяснил историю с пожизненной стипендией для отца Зеленского © Кабинет министров Украины

А медиаменеджер Елена Скидан напомнила, как в свое время и Петр Порошенко выбивал государственные выплаты для своего отца: «Я могу назвать, не задумываясь, еще пару десятков преподавателей с ходу, которые достойны пожизненной премии за профессиональную деятельность. С аргументами. И, уверена, 100 баксов, это совсем не те деньги, которые они от нас, плательщиков налогов, заслужили. Но не буду. На фоне этого вспоминается только одна история, как ПАПо просил Азарова выделить материальную помощь на лечение матери ПАПо. Гугл в помощь, документ был опубликован, просил письменно.

Кого же мы выбрали?»

Премьер Шмыгаль уточнил, что спекуляций на эту тему не допустит и призывает дополнить списки выдающимися педагогами: «Из-за неожиданного медийного резонанса хочу прояснить позицию правительства во избежание спекуляций: проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов. Призываем трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы Правительство приняло решение до 1 октября — дня работника образования. Правительство хочет, чтобы все выдающиеся деятели образования получили соответствующую награду от государства».

А вот народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский не видит ничего зазорного ни с точки зрения морали, ни с точки зрения имиджа президента и его пиара, что Александр Зеленский получит заслуженную пенсию: «Если для отца-профессора важны 2500 гривен научной стипендии — это значит только то, что ни он, ни его сын не воруют. Точка».

Александр Зеленский — математик и программист, доктор технических наук, профессор. С 2003 года заведующий кафедрой информатики в Криворожском экономическом институте. Этот же вуз в свое время окончил и Владимир Зеленский. Зеленский так и не доехал до Одесской области. Названа причина © пресс-служба президента Украины

Среди заслуг Александра Зеленского — в 2005-2007 годах руководил международным проектом "Разработка автоматизированной системы геолого-маркшейдерского обеспечения в операционной системе WINDOWS" с общим российско-монгольским предприятием "Эрдэнэт". Также в 2009-2010 годах исполнитель Гранта Президента Украины для одаренной молодежи по проекту "Разработка автоматизированной системы геолого-маркшейдерского обеспечения для рудных карьеров".

Словом, научная и трудовая деятельность Зеленского-старшего не вызывает вопросов, но тем не менее рассматривают его кандидатуру на (прямо скажем) мизерную стипендию под углом не педагогическим, а политическим.

Политтехнолог Дмитрий Раимов не сомневается, что научная пенсия для Александра Зеленского — заслуженная. Однако Раимов указывает, что эта история для самого президента несет много рисков в преддверии выборов и падающих рейтингов.

«Президент уважает своего отца. Он действительно человек умный, ученый. Но с пожизненной стипендией муть, — пишет Раимов в своем ФБ. — Во-первых, указ о назначении согласовал президент и подал его в Уряд. Но. Потом начался скандал. И давай выкручиваться как могут. Вначале Офис президента заявил, что подавал людей Шкарлет, министр образования. Но он не дурак, лезть комментировать не захотел. Теперь премьер-министр пишет — это, мол, люди писали с 2017 года, чтобы дали. А сказать просто в глаза "Владимир, не надо" не хотят. Просила милиция. Просили пожарники. Владимир Александрович, подписав этот указ, вы своей рукой распишитесь в документе, в котором даете в руки близкого родственника вознаграждение. Ваши юристы молчат. Скажу я. Это статья. И спокойно заводится дело по коррупции. Не сейчас, то в конце каденции. Плюс. Зачем вам это перед выборами. Да зачем вообще, когда у партии падает рейтинг. Грант заведите на университет. Дайте исследования туда, если отец у вас деньги не берет. Главный вопрос кризисных коммуникаций — "на хрена мы дальше в это лезем?".

Прокомментировал эту историю и сам Александр Зеленский. В комментарии украинскому изданию «Страна» он заявил, что ему хватает на жизнь.

«Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще. Каждый год вручают такие стипендии… И при Порошенко такое было. И меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского — оно мне не надо.

Коллектив института меня выдвинул, на научном совете. Я даже не знал результат — вот это впервые от вас слышу. А вы думаете, это блат от президента? Вы знаете, что и президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках», — отметил Зеленский.

По его словам, до этого его кандидатуру подавали на заслуженного деятеля науки и техники, но он отказывался. В этот раз решил не отказываться.