В четверг, 3 сентября, на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусской разведке удалось добыть доказательства фальсификации заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации с российским Алексеем Навальным.
«Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них — Запада — новая фишка появилась. Опять «Новичок», опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель — она заявила, что ему — Навальному — хотели закрыть рот, мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западе Белоруссии. — Ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который — я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ — отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — отметил Лукашенко.
По его словам, Германии обвинение России нужно для того, чтобы последняя не смогла вмешаться в происходящее в Белоруссии.
«Сделали они это, цитата, «чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди», — заявил Лукашенко.
Белорусский президент заявил, что российским спецслужбам передадут полностью записанный и расшифрованный текст.
«Полностью все материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо. Одна тоже цитата: «Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России». То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо», — заявил Лукашенко.
Часть наблюдателей восприняла заявление Лукашенко с изрядной долей скепсиса.
«Впечатляет. Правда, не так давно белорусские спецслужбы перехватили «боевиков «Вагнера». Так что раньше времени выводы делать совершенно не стоит», — отметил российский журналист Андрей Медведев.
Примечательно, что перед тем, как сделать своё заявление на встрече с Мишустиным, белорусский президент поменял руководство Комитета государственной безопасности, а также ряда других структур, связанных с силовиками.
Но что же означают эти перестановки и насколько эффективна белорусская разведка?
Начало славных дел
Белоруссия — единственное из постсоветских государств, не поменявшее название спецслужбы после развала СССР. Пока другие пытались избавиться от «устрашающего» имени, навевающего не всегда хорошие воспоминания, белорусы оставили всё как есть.
С учётом того, что многое из деятельности советской разведки и сегодня покрыто тайной, рассказать об успехах белорусов на этом поприще не так-то просто. Да и во времена СССР разведывательная деятельность координировалась из центра, поэтому говорить о какой-то отдельной белорусской или украинской разведке не приходится.
Однако в истории советской разведки и контрразведки Белоруссия и белорусы занимают почётное место. Один из отцов советской разведки, основатель и первый глава ВЧК Феликс Дзержинский родился на территории, которая сегодня входит в состав Белоруссии. Кроме того, именно на территории Белоруссии велась одна из самых успешных операций советской разведки в Великой Отечественной войне — операция «Березино». В английских источниках она называется операцией «Шерхорн».
Благодаря умелой радиоигре удалось убедить немецкое командование в том, что в лесах Белоруссии скрывались немецкие части, которые вели диверсионную войну против Красной армии. Им высылались оружие, боеприпасы, продовольствие и люди для пополнения личного состава.
«С тяжёлым сердцем мы вынуждены прекратить оказание вам помощи. На основании создавшегося положения мы не можем также больше поддерживать с вами радиосвязь. Что бы ни принесло нам будущее, наши мысли всегда будут с вами, кому в такой тяжёлый момент приходится разочароваться в своих надеждах», — гласила последняя радиограмма, переданная немецким командованием «своим» диверсантам 5 мая 1945 года.
В этой операции значительную роль сыграли в том числе и такие советские разведчики, как Наум Эйтингтон и Яков Серебянский. Оба — уроженцы Белоруссии.
При этом Эйтингтон дослужился до звания генерал-майора госбезопасности, возглавлял операции по уничтожению «лесных братьев» в Литве и Западной Белоруссии, а до этого — был одним из руководивших сбором и обобщением разведданных по созданию ядерного оружия, организовал ряд успешных операций, среди которых: вывоз в СССР испанского государственного золотого запаса, совместная с Павлом Судоплатовым разработка и подготовка операции по убийству Льва Троцкого в Мексике, похищение во Франции белогвардейских генералов Александра Кутепова и Евгения-Людвига Миллера, убийство диктатора Северного Китая и Маньчжурии Чжан Цзолиня.
А Серебрянский отметился деятельностью в Палестине, Бельгии, Франции, Румынии, США, Китае и Японии, Испании.
После развала СССР КГБ теперь уже независимой Белоруссии возглавляли выходцы из советских спецслужб. Были среди председателей этой структуры и выпускники Высших курсов КГБ в Минске, и выпускники Высшей школы КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского, и выпускники Краснознаменного института КГБ, и даже выпускники Военной академии Генштаба в Москве, а также ряда других высших военных и специализированных учебных заведений.
В общем, базис у белорусской разведки тот же, что и у российской, которая считается одной из сильнейших в мире. А потому недооценивать успехи белорусов не стоит.
Что за перестановки?
Говоря об образовании председателей КГБ Белоруссии, можно упомянуть, что нынешний глава КГБ Иван Тертель — окончил не только Институт национальной безопасности КГБ РБ, но — до этого — Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Правда, Тертель возглавляет КГБ лишь один день — его назначили на эту должность 3 сентября. До этого Тертель руководил Комитетом государственного контроля Белоруссии.
При этом нужно обратить и внимание на слова Лукашенко об избавлении КГБ от несвойственных комитету функций (речь о борьбе с коррупцией) и передаче их Комитету госконтроля, которым и руководил Тертель. Таким образом, это назначение понятно и оправдано.
До Тертеля КГБ Белоруссии руководил выпускник Харьковского гвардейского высшего танкового командного училища, Высших курсов военной контрразведки КГБ СССР Валерий Вакульчик. С 3 сентября он — секретарь Совета безопасности Белоруссии.
Смену руководства спецслужб некоторые расценили двояко.
«Лукашенко в числе прочих поменял главу КГБ. Интересно, связано ли это с историей 33 богатырей», — поинтересовался журналист Александр Коц в своём Telegram-канале.
Однако уже в следующей записи он репостнул сообщение канала «БелоРусский диалог».
«Иван Тертель — новый председатель КГБ Беларуси. Руководил рейдерским захватом «Белгазпромбанка» и арестом Виктора Бабарико», — гласило оно.
Некоторые же и вовсе поспешили заявить, что Лукашенко проводит «чистки», хотя по сути никто из силовиков не был уволен, лишь сменил место работы.
«Следует понимать: за четверть века у руля Батьке удалось сформировать надежный кадровый костяк, которому (чисто по сталинскому лекалу) можно поручить организовать работу на любом направлении, зная, что тот с поручением справится. В итоге стала возможной немногим лидерам доступная ротация кадров, и: никаких отставок. Генерал Вакульчик, восемь лет возглавлявший КГБ, подтвердив в ходе событий свою преданность и высокую квалификацию, пошел на повышение, руководить работой Совбеза, то есть координировать работу всех силовых структур, а в главный кабинет КГБ переходит генерал Тертель, работавший в Комитете до 2012», — прокомментировал перестановки политолог Лев Вершинин.
Что же касается отставки секретаря Совбеза Андрея Равкова, которого и заменил Вакульчик, то он без работы не останется, уверен Вершинин. Основания для такой уверенности — слова самого Лукашенко.
«Важно, Игорь Петрович, публично хочу сказать: Андрей Алексеевич [Равков] же не чужой человек. Просто мне показалось, что он не совсем уютно себя чувствует в этом кресле. Ему, конечно, надо такую работу подобрать, чтобы он шевелился. Потому что в Министерстве обороны все-таки больше активность была, нежели в этом аппарате. Он надёжный человек <…> У нас хватает вакансий для того, чтобы он работал и приносил пользу нашей стране. Он ещё молодой генерал. И, думаю, что мы от него поимеем пользу как внутри страны, так и на внешнем контуре, если он захочет работать», — заявил белорусский президент, обращаясь к главе своей администрации Игорю Сергеенко.
Таким образом, Лукашенко не обидел никого из своих силовиков. А это свидетельствует как о возможном сохранении вектора белорусской политики, так и о том, что среди силовиков не оказалось тех, кого можно заподозрить в предательстве и подковёрных играх. Кстати, сам Лукашенко в своё время тоже успел послужить в КГБ — срочную службу белорусский президент проходил в Пограничных войсках КГБ. Это ещё одно из обстоятельств, укрепляющих связь президента Белоруссии с силовиками в том числе и на эмоциональном уровне.