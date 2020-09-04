Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в четверг, 3 сентября, заявил о перехвате белорусской разведкой переговоров Германии и Польши. Практически одновременно Лукашенко произвёл перестановки в силовых структурах республики

В четверг, 3 сентября, на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусской разведке удалось добыть доказательства фальсификации заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации с российским Алексеем Навальным.

«Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них — Запада — новая фишка появилась. Опять «Новичок», опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель — она заявила, что ему — Навальному — хотели закрыть рот, мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западе Белоруссии. — Ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который — я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ — отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — отметил Лукашенко.

По его словам, Германии обвинение России нужно для того, чтобы последняя не смогла вмешаться в происходящее в Белоруссии. Белорусская «Могилянка». Во что пытаются превратить один из вузов Минска © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Сделали они это, цитата, «чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент заявил, что российским спецслужбам передадут полностью записанный и расшифрованный текст.

«Полностью все материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо. Одна тоже цитата: «Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России». То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо», — заявил Лукашенко.

Часть наблюдателей восприняла заявление Лукашенко с изрядной долей скепсиса.

«Впечатляет. Правда, не так давно белорусские спецслужбы перехватили «боевиков «Вагнера». Так что раньше времени выводы делать совершенно не стоит», — отметил российский журналист Андрей Медведев.

Примечательно, что перед тем, как сделать своё заявление на встрече с Мишустиным, белорусский президент поменял руководство Комитета государственной безопасности, а также ряда других структур, связанных с силовиками.

Но что же означают эти перестановки и насколько эффективна белорусская разведка?

Начало славных дел

Белоруссия — единственное из постсоветских государств, не поменявшее название спецслужбы после развала СССР. Пока другие пытались избавиться от «устрашающего» имени, навевающего не всегда хорошие воспоминания, белорусы оставили всё как есть. Бородай объяснил, почему протесты в Белоруссии хитрее и опаснее киевского Майдана © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

С учётом того, что многое из деятельности советской разведки и сегодня покрыто тайной, рассказать об успехах белорусов на этом поприще не так-то просто. Да и во времена СССР разведывательная деятельность координировалась из центра, поэтому говорить о какой-то отдельной белорусской или украинской разведке не приходится.

Однако в истории советской разведки и контрразведки Белоруссия и белорусы занимают почётное место. Один из отцов советской разведки, основатель и первый глава ВЧК Феликс Дзержинский родился на территории, которая сегодня входит в состав Белоруссии. Кроме того, именно на территории Белоруссии велась одна из самых успешных операций советской разведки в Великой Отечественной войне — операция «Березино». В английских источниках она называется операцией «Шерхорн».

Благодаря умелой радиоигре удалось убедить немецкое командование в том, что в лесах Белоруссии скрывались немецкие части, которые вели диверсионную войну против Красной армии. Им высылались оружие, боеприпасы, продовольствие и люди для пополнения личного состава.

«С тяжёлым сердцем мы вынуждены прекратить оказание вам помощи. На основании создавшегося положения мы не можем также больше поддерживать с вами радиосвязь. Что бы ни принесло нам будущее, наши мысли всегда будут с вами, кому в такой тяжёлый момент приходится разочароваться в своих надеждах», — гласила последняя радиограмма, переданная немецким командованием «своим» диверсантам 5 мая 1945 года. Антон Розенвайн: Вероятность Третьей мировой из-за инспирирования НАТО переворота в Белоруссии высока © kp.ru

В этой операции значительную роль сыграли в том числе и такие советские разведчики, как Наум Эйтингтон и Яков Серебянский. Оба — уроженцы Белоруссии.

При этом Эйтингтон дослужился до звания генерал-майора госбезопасности, возглавлял операции по уничтожению «лесных братьев» в Литве и Западной Белоруссии, а до этого — был одним из руководивших сбором и обобщением разведданных по созданию ядерного оружия, организовал ряд успешных операций, среди которых: вывоз в СССР испанского государственного золотого запаса, совместная с Павлом Судоплатовым разработка и подготовка операции по убийству Льва Троцкого в Мексике, похищение во Франции белогвардейских генералов Александра Кутепова и Евгения-Людвига Миллера, убийство диктатора Северного Китая и Маньчжурии Чжан Цзолиня.

А Серебрянский отметился деятельностью в Палестине, Бельгии, Франции, Румынии, США, Китае и Японии, Испании.

После развала СССР КГБ теперь уже независимой Белоруссии возглавляли выходцы из советских спецслужб. Были среди председателей этой структуры и выпускники Высших курсов КГБ в Минске, и выпускники Высшей школы КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского, и выпускники Краснознаменного института КГБ, и даже выпускники Военной академии Генштаба в Москве, а также ряда других высших военных и специализированных учебных заведений.

В общем, базис у белорусской разведки тот же, что и у российской, которая считается одной из сильнейших в мире. А потому недооценивать успехи белорусов не стоит.

Что за перестановки?

Говоря об образовании председателей КГБ Белоруссии, можно упомянуть, что нынешний глава КГБ Иван Тертель — окончил не только Институт национальной безопасности КГБ РБ, но — до этого — Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Правда, Тертель возглавляет КГБ лишь один день — его назначили на эту должность 3 сентября. До этого Тертель руководил Комитетом государственного контроля Белоруссии.

При этом нужно обратить и внимание на слова Лукашенко об избавлении КГБ от несвойственных комитету функций (речь о борьбе с коррупцией) и передаче их Комитету госконтроля, которым и руководил Тертель. Таким образом, это назначение понятно и оправдано.

До Тертеля КГБ Белоруссии руководил выпускник Харьковского гвардейского высшего танкового командного училища, Высших курсов военной контрразведки КГБ СССР Валерий Вакульчик. С 3 сентября он — секретарь Совета безопасности Белоруссии. Комитетские войны: выстоит ли Комитет государственного спасения против белорусского КГБ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Смену руководства спецслужб некоторые расценили двояко.

«Лукашенко в числе прочих поменял главу КГБ. Интересно, связано ли это с историей 33 богатырей», — поинтересовался журналист Александр Коц в своём Telegram-канале.

Однако уже в следующей записи он репостнул сообщение канала «БелоРусский диалог».

«Иван Тертель — новый председатель КГБ Беларуси. Руководил рейдерским захватом «Белгазпромбанка» и арестом Виктора Бабарико», — гласило оно.

Некоторые же и вовсе поспешили заявить, что Лукашенко проводит «чистки», хотя по сути никто из силовиков не был уволен, лишь сменил место работы.

«Следует понимать: за четверть века у руля Батьке удалось сформировать надежный кадровый костяк, которому (чисто по сталинскому лекалу) можно поручить организовать работу на любом направлении, зная, что тот с поручением справится. В итоге стала возможной немногим лидерам доступная ротация кадров, и: никаких отставок. Генерал Вакульчик, восемь лет возглавлявший КГБ, подтвердив в ходе событий свою преданность и высокую квалификацию, пошел на повышение, руководить работой Совбеза, то есть координировать работу всех силовых структур, а в главный кабинет КГБ переходит генерал Тертель, работавший в Комитете до 2012», — прокомментировал перестановки политолог Лев Вершинин.

Что же касается отставки секретаря Совбеза Андрея Равкова, которого и заменил Вакульчик, то он без работы не останется, уверен Вершинин. Основания для такой уверенности — слова самого Лукашенко.

«Важно, Игорь Петрович, публично хочу сказать: Андрей Алексеевич [Равков] же не чужой человек. Просто мне показалось, что он не совсем уютно себя чувствует в этом кресле. Ему, конечно, надо такую работу подобрать, чтобы он шевелился. Потому что в Министерстве обороны все-таки больше активность была, нежели в этом аппарате. Он надёжный человек <…> У нас хватает вакансий для того, чтобы он работал и приносил пользу нашей стране. Он ещё молодой генерал. И, думаю, что мы от него поимеем пользу как внутри страны, так и на внешнем контуре, если он захочет работать», — заявил белорусский президент, обращаясь к главе своей администрации Игорю Сергеенко.

Таким образом, Лукашенко не обидел никого из своих силовиков. А это свидетельствует как о возможном сохранении вектора белорусской политики, так и о том, что среди силовиков не оказалось тех, кого можно заподозрить в предательстве и подковёрных играх. Кстати, сам Лукашенко в своё время тоже успел послужить в КГБ — срочную службу белорусский президент проходил в Пограничных войсках КГБ. Это ещё одно из обстоятельств, укрепляющих связь президента Белоруссии с силовиками в том числе и на эмоциональном уровне.