В субботу, 5 сентября, на Украине официально начинается предвыборная кампания, хотя, по факту она уже негласно идет с начала года. На предстоящих осенью местных выборах украинские партии и кандидаты традиционно будут задействовать целый набор инструментов влияния на избирателя, как законных, так и незаконных

Специфика местных выборов, особенно в провинции, заключается в том, что проконтролировать этот процесс и зафиксировать все нарушения достаточно сложно. На уровне села у местных кланов всегда есть ряд возможностей давления на избирателя. На уровне крупного города подкуп избирателей зачастую камуфлируется благотворительностью. С 90-х годов на Украине шутят, что на любых выборах побеждает кандидат «гречка», так как многие депутаты избирались благодаря раздаче продуктовых наборов.

Последние дни и недели украинских избирателей обхаживают с небывалым вниманием, раздавая щедрые обещания и мелкие подарки. Действующие мэры при этом зачастую используют в этих целях городской бюджет, внезапно ринувшись исполнять социальные обязанности (нередко впервые за последние пять лет).

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции формально предупреждает: «Политические партии в Украине не могут использовать свои имущество и средства для благотворительной деятельности. В период избирательного процесса благотворительная помощь не может предоставляться от имени партии или быть связанной с ее деятельностью. Кроме того, благотворительная помощь от политической партии в период избирательного процесса, который начинается за 50 дней до местных выборов, содержит признаки косвенного подкупа выборов». Тем не менее, подобная практика распространена повсеместно. Киев перед выборами. Безальтернативный Кличко и союз «Слуги народа» с УДАРом © Facebook, Партія УДАР

Действующий мэр Киева и лидер предвыборной гонки Виталий Кличко с первых чисел сентября, например, стал активно рассылать киевлянам наборы медицинских масок, антисептиков и гель для рук. Стоимость такого набора — около 150 гривен. С одной стороны, вроде бы как — забота городских властей о здоровье граждан и гигиене в условиях пандемии, но начинается эта кампания под выборы и через полгода после начала вспышек заболевания в городе.

Чуть ранее, ко Дню независимости, мэрия Киева решила раздать социальную помощь в сумме 92 миллиона гривен. «Размер выплат составляет от 300 до 500 гривен. Всего по программе «Забота» ко Дню Независимости город выплатит более 92 миллионов гривен», — заявил Кличко на онлайн-брифинге. Выплаты получили ветераны АТО, члены семей погибших участников АТО, Праведники Бабиного Яра, участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью и отдельные категории социально незащищенных киевлян. Деньги переводили на пенсионные счета, либо через отделения «Укрпочты».

Скрытым подкупом избирателей можно считать и повышение пенсий и минимальной зарплаты президентом Зеленским накануне выборов. Тем не менее, в его партии «Слуга народа» по-прежнему делают ставку преимущественно на медиа-пиар и социальные сети. В ходе борьбы за умы и сердца разочаровавшегося электората юго-востока страны, в Офисе президента Украины особое внимание уделяют переговорам по Донбассу. Уже сам факт, проведения переговоров и встреч в «Нормандском формате» подается, как «прорыв» и заслуга президентской партии, даже если они ни йоту не приблизили урегулирование конфликта.

Глава МВД Арсен Аваков еще в конце августа заявил, что в некоторых регионах Украины уже зафиксированы построения предвыборных сеток и подкуп избирателей. Аваков пообещал бороться с подобными явлениями, но, скорее всего, традиционно ловить на подкупе будут лишь конкурентов партии власти.

Политолог Алексей Голобуцкий считает, что власти на местных выборах будут в полной мере использовать административный ресурс, поскольку контролируют правоохранительные органы, которые должны были бы пресекать нарушения предвыборного законодательства.

«В бедной стране всегда будут использоваться грязные технологии. Здесь ничего не сделаешь, этого следует ожидать. Тем более, если объявляют внеочередное заседание Верховной рады с тем, чтобы поднять минимальную зарплату, понятно, что это косвенный, но подкуп избирателей. Конечно, на местном уровне стоит ожидать этого. Имея под контролем правоохранительные органы, злоупотреблять этим могут представители партии власти, тем более что у них низкий рейтинг. Сигналы об этом пойдут где-то с сентября месяца», — утверждает политолог. «Батькивщина» перед выборами: какая часть украинцев поддержит Юлию Тимошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По сообщению издания «Клименко-тайм», в Днепре местный мэр Борис Филатов, основатель партии «Пропозиция», накануне выборов за бюджетные деньги провел «ребрендинг» работников социальных служб — их новая форма украшена эмблемой, напоминающей символику партии «Пропозиция».

Оплату предвыборных рекламных услуг Филатов тоже проводит за счет городского бюджета. В августе мэрия города выделила 2 миллиона 200 тысяч гривен на самопиар, а вернее — на информационную кампанию в прессе и на телевидении о достижениях городских властей. Естественно, другие кандидаты не могут взять из бюджета несколько миллионов на самопиар и находятся заранее в неравных условиях.

В Черкасской области первого сентября команды депутатов Антона Яценко и Ирины Плетневой раздавали родителям школьников пакеты с канцтоварами с рекламой партии «За будущее», одного из политических проектов Игоря Коломойского. Тем временем, глава партии Игорь Палица только за последнюю неделю потратил на рекламу в сети «Фейсбук» около $6000.

Поскольку избиратели склонны быстро забывать «добрые дела» слуг народа, основные средства на предвыборный подкуп кандидаты приберегают на октябрь. И, следует отметить, в украинском обществе обычно ничего зазорного в этом не видят. Многие ждут очередных выборов в надежде получить «с паршивой овцы хоть шерсти клок». Даже пакету гречки или набору канцтоваров рады в малообеспеченной семье. Естественно, даже принимая «подарок», избиратель не обязан голосовать именно за этого кандидата, поскольку голосование является тайным. Тем не менее, подкуп является действенным, иначе бы просто не использовался столь широко.