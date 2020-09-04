Дональд Трамп - настолько неординарный президент, что многие даже к концу его мандата задаются вопросом, как он вообще мог победить на выборах 2016 года, и размышляют, что станет со страной, если его переизберут на второй срок

Через 2 месяца станет известно, останется ли Дональд Трамп в Белом доме ещё на 4 года. Выборы, в которых участвует действующий глава государства, как правило становятся референдумом доверия ему и его политическому курсу.

В 2016 году Трамп использовал лозунг «Америка прежде всего», и во время президентства придерживался его, уделяя основное внимание делам внутренним, и теперь эксперты задаются вопросом, как его внешнеполитические решения, в частности о выходе из ряда международных организаций, скажутся на положении США на мировой арене. Мирзаян: Если США откажутся от роли мирового жандарма, мир станет гораздо более опасным © РИА Новости, Нина Зотина

Автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най в статье для издания Project Syndicate напоминает, что после Второй мировой войны американские президенты создавали либеральный международный порядок: благодаря Гарри Трумэну появились постоянные альянсы, в том числе НАТО, США реализовали план Маршалла и возглавили коалицию ООН, воевавшую в Корее в 1950 году; при Дуайте Эйзенхауэре в 1960 году был подписан новый договор о безопасности с Японией. По словам профессора, даже несмотря на возникающие в дальнейшем сильные разногласия между самими американцами и с другими государствами по поводу военных интервенций в развивающиеся страны, либеральный институциональный порядок всё равно пользовался широкой поддержкой, но всё изменилось в 2016 году — Трамп стал первым кандидатом в президенты, подвергшим критике этот порядок. Победить на выборах ему удалось благодаря экономической программе, которую он предложил соотечественникам, ещё не оправившимся от финансового кризиса 2008 года.

«Накануне вступления Трампа в должность Мартин Вольф из газеты The Financial Times назвал этот момент «концом как экономического периода, то есть глобализации под руководством Запада, так и геополитического, то есть «момента однополярности» после завершения Холодной войны, когда мировым порядком управляли США». Если это так, тогда Трамп может стать поворотным моментом в американской и мировой истории, особенно если его переизберут. Он привлекает избирателей, обращаясь к внутриполитическим темам, однако его влияние на мировую политику может оказаться действительно преобразующим», — заявляет Най. США, Польша и Украина объединились, чтобы сорвать запуск «Северного потока-2», но «Газпром» их обхитрил © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Оппоненты упрекают Трампа не только в том, что он лишил страну господствующего положения в мире, но и в ухудшении отношений с традиционными партнёрами, прежде всего с Германией. Причиной раздора стал газопровод «Северный поток-2»: американцы требовали от Берлина отказаться от его строительства, но немцы не пошли на его поводу даже под угрозой санкций против компаний, участвующих в реализации проекта — уже много денег в него уже вложено и слишком привлекательна выгода после его запуска.

«Угрозы американских санкций действительно вступили в конфликт с экономической независимостью Германии. Важна не только экстерриториальная природа санкций. Похоже, что они угрожают вмешаться в самое сердце отношений России и Германии — в энергетику», — пишет Мариса Фернандеш в статье португальского издания Diario de Noticias.

Россия вообще проходит «красной нитью» через весь период президентства Трампа. До вступления в должность его обвинили в связях с Кремлём, который якобы сделал так, чтобы именно миллардер-республиканец победил на выборах, только каким образом, учитывая сложную избирательную систему США, не понятно. Спецпрокурор Роберт Мюллер два года пытался найти доказательства сговора, но ничего так и не нашёл. Однако бесследно этот Рашагейт не прошёл — Трамп не смог поладить с Москвой и лично президентом Владимиром Путиным, как обещал в предвыборной речи, наоборот, двусторонние отношения достигли дна: многие ключевые договора, в том числе в сфере сдерживания гонки вооружения, денонсированы Америкой в одностороннем порядке, Белый дом ввёл больше антироссийских санкций, чем администрация Барака Обамы. И при этом Трампа всё равно упрекают в излишней мягкости по отношению к Москве. Трамп-реформатор и геополитическое везение России. Ищенко и Вассерман о глобальной нестабильности в мире © AP, Alex Brandon

Корреспондент газеты The New York Times Эрик Шмитт считает, что отказ президента США выступать с публичным осуждением действий РФ приводит к стычкам российских и американских военных. В качестве примера он приводит ситуацию, произошедшую в Сирии. По словам журналиста, машины обеих стран ехали по чистому полю, и затем российский бронетранспортёр начал таранить американский, к тому же над военными США низко пролетел российский вертолёт. Как всё было на самом деле в телефонном разговоре с председателем Объединённого комитета начальников штабов Марком Милли рассказал начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов: американские военные попытались заблокировать российский патруль в нарушение существующих соглашений, при том, что командующие коалиции были заранее уведомлены о проходе российских военных через этот район.

Вне зависимости от исхода выборов 3 ноября Дональд Трамп уже вошёл в американскую историю — как президент, который сломал многолетнюю внешнеполитическую систему, который действовал без оглядки на обязательства перед всем миром, потому что в первую очередь думал о своей стране. Хорошо это или плохо, покажет история.