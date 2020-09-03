Киев сменил вектор. Украина решила выдать американского атошника США

Утром 3 сентября сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Виннице гражданина США Крейга Лэнга. Этого бывшего бойца «Азова» подозревают на родине в двойном убийстве

Утром 3 сентября адвокат Дмитрий Моргун сообщил о задержании на Украине бывшего американского военного, а также экс-бойца «Азова» Крэйга Лэнга.

«Итак, сегодня 03.09 в 7 часов утра СБУ Винницкой области в г. Винница по поручению Офиса Генерального прокурора совершили арест ветерана украино-российской войны, который находится в процедуре экстрадиционного запроса США. По предварительной информации, ОГПУ приняло решение об экстрадиции, то есть фактическую передачу компетентным органам США», — написал Моргун.

Он назвал задержание Крэйга незаконным по трём причинам. Во-первых, утверждал адвокат, решение о выдаче не может быть принято до окончания процедуры предоставления или отказа в предоставлении статуса беженца, за которым обращался Крэйг. Два процесса по этим запросам еще длятся. Во-вторых, Крэйг находится под домашним арестом, который применён в рамках экстрадиционного до 19 сентября. В-третьих, Крэйгу в США угрожает смертная казнь, а Украина связана международными обязательствами согласно протокола 6 и протокола 11 к Конвенции по правам человека.

Задержание Крэйга может вызвать волну недовольства украинских ультраправых. Однако тут за украинскую власть могут вступиться США. Слишком уж вопиющим является то, что совершил Крэйг на Родине.

Американский военный и украинский «правосек»

Двенадцать лет тому назад — в 2008 году — на службу в армию США поступил 17-летний паренёк из Северной Каролины. Звали парня Крэйг Лэнг. В армии США он прошёл Ирак и Афганистан (в последнем он даже подорвался во время боевого задания, оглохнув на одно ухо), но в 2014 году уже не паренька, а матёрого, закалённого боями военного уволили из армейских рядов. Безпалько объяснил, почему даже националисты разочаровались в украинском государстве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Причина банальна — самоволка. Крэйг самовольно покинул расположение воинской части и с оружием поехал из Форта Блисс, что в Эль-Пасо в Техасе в родную Северную Каролину. Двигали им не благие цели — он хотел убить свою беременную жену, которую подозревал в измене.

«Я неоднократно говорил своим командирам, что собираюсь убить ее. Но они думали, что я блефую», — заявил Лэнг в интервью журналу VICE в 2016 году.

Чтобы расправиться с неверной женой, Лэнг прихватил из части две штурмовые винтовки, бронежилеты и прибор ночного видения. Кроме того, он заминировал подходы к кондомининуму, где жила его жена. Но Лэнга удалось остановить. В итоге он получил тюремный срок длиной в несколько месяцев.

После увольнения из армии он остался без ветеранских льгот, медицинской страховки и лицензии на оружие. Выросли и выплаты на алименты для детей. Жена забрала его грузовик и дом.

«Если у тебя есть судимость, ты не можешь получить хорошую работу, не можешь выплачивать алименты, тебя снова отправляют в тюрьму», — жаловался Лэнг VICE.

В итоге в начале 2015 года после того, как его работа на нефтяной вышке в Северной Дакоте не задалась, он решил уехать воевать на Украину. К тому времени его долг по алиментам составлял $92 тыс. На Украине Лэнг влился в ряды вооруженных формирований запрещенного в РФ «Правого сектора». Лэнг был ярым антикоммунистом, а потому идеология украинских националистов его устроила.

В то же время, он предупредил, просиживать штаны на Украине он не будет.

«Если боевые действия станут более активными, то, наверное, я останусь здесь еще на пару лет. Если нет, то поеду на другую войну», — заявил Лэнг.

Когда война перешла в затяжную фазу Лэнг вернулся в США. И тут началась совсем уж удивительная история. Украинский политолог раскрыл, как националисты на самом деле относятся к Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Убить, чтобы повоевать в Венесуэле

На Родине Лэнгу было скучно. В 2017 году его вместе с ещё одним американцем задержали в Кении при попытке попасть в Южный Судан для того, чтобы присоединиться там к одной из воюющих сторон. Лэнг вернулся в США. Но планы уехать на войну хоть куда-нибудь не оставил.

В начале 2018 года Лэнг и его сослуживец по Украине Алекс Цвифельхофер обсуждали поездку в Венесуэлу, чтобы бороться против тамошнего правительства. Цвифельхофер был чем-то похож на Лэнга: он тоже служил в формированиях запрещенного в РФ «Правого сектора», а до этого пытался поступить во Французский Иностранный легион.

Для войны в Венесуэле двум «солдатам удачи» нужны были деньги, и они разместили на сайте Armlist.com объявление о продаже 15 видов огнестрельного оружия, среди которых были пистолет Glock и мощная винтовка.

Реклама заинтересовала 53-летнего коммерсанта Серафина «Дэнни» Лоренцо, который предложил заплатить за оружие 3 тыс. Ночью 9 апреля 2018 года Лоренцо с женой Диной приехал на сделку в округ Ли, что во Флориде. На следующее утро полиция обнаружила их тела. В Серафина стреляли 11 раз, в Дину — восемь.

Денег при себе у погибших не было. Зато был старый телефон, в котором — переписка с продавцом оружия. Это вывело следователей на мобильный телефон Цвифельхофера. Последнего задержали в мае 2019 года за попытку купить оружие в штате Висконсин.

А Лэнг исчез. Как позже выяснилось, в сентябре 2018 года он подал заявление на получение паспорта, используя удостоверение личности другого человека. Как утверждалось в обвинительном заключении федерального суда штата Аризона, Лэнг по поддельному паспорту выехал в Мексику, оттуда — в Колумбию, откуда он направился в Испанию. Из Испании он направился на Украину, куда прибыл в 2018 году и где начал работать преподавателем английского языка.

Лэнга задержали 21 августа 2019 года на погранпереходе в Могилеве-Подольском Винницкой области, когда собирался въехать на Украину из Молдавии. При проверке документов американца выяснилось, что он находится в розыске по линии Интерпола. Ордер на его розыск был выдан федеральным судом США по округу центральной Флориды и касался двойного убийства. Украина упростит порядок выдачи гражданства иностранным наемникам © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Впрочем, были и другие ордеры: от федерального окружного суда штата Аризона — за противоправное использования паспорта, а также от федерального окружного суда по восточному округу штата Северная Каролина — за получение паспорта на чужое имя.

Уже после задержания на Украине в адрес Лэнга выдвинули обвинение в нарушении «Закона о нейтральности». Хоть США и не признают нынешние власти Венесуэлы, но то, что их гражданин готовился к вторжению в другую страну, их не порадовало.

Однако Украина — этот восточноевропейский сателлит США — не стала выдавать Лэнга американцам. И для этого был ряд причин.

Своих не сдают?

Между странами нет договора об экстрадиции. А потому решение об экстрадиции американцами может принять только Офис генпрокурора. Кроме того, Лэнг в сентябре 2019 года обратился с прошением о статусе беженца. В качестве аргумента он сослался на то, что ему угрожает смертная казнь, а также, что его преследуют за его взгляды. Также Лэнг напирал на то, что США якобы преследуют тех, кто воевал в украинских добровольческих формированиях. Причиной этого он называл «очень хорошие отношения» президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Миграционная служба отказала Лэнгу, в итоге его защита подала административный иск.

Одновременно Лэнгу выбирали меру пресечения. Спустя месяц и неделю после задержания, 28 сентября Лэнга отправили под домашний арест. Но спустя десять дней Винницкий апелляционный суд отменил домашний арест Лэнга и отправил в СИЗО. 5 декабря Винницкий городской суд продлил арест Лэнга.

Однако 24 декабря Винницкий областной апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и снова выпустил Лэнга под домашний арест. Судьи учли, что Лэнг учит английскому языку по скайпу, тем самым зарабатывает средства на содержание семьи: на Украине Лэнг обручился с местной жительницей — Анной Осипович. Уже после ареста американца у Лэнга и Осипович родился сын.

Кроме того, в смягчении приговора сыграло роль то, что он оказал значительную волонтерскую помощь ВСУ, приобретая для военных медикаменты, приборы ночного видения и другое имущество. Бывшие атошники и националисты маршируют в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В марте 2020 года арест Лэнга снова продлили. Однако стали возникать сомнения касательно его службы в ряде добровольческих формирований. СБУ, со ссылкой на кадровый центр Сухопутных войск ВСУ, заявила, что Лэнг с 16 марта 2016 года проходил военную службу по контракту в воинской части, где был назначен на должность механика-водителя 25 отдельного мотопехотного батальона «Киевская Русь», однако по своим морально-деловым качествам он не прошел испытательный срок. В связи с чем 29 апреля 2016 года его и уволили с военной службы. А вот позднейшая служба Лэнга в подразделениях запрещенного в РФ «Правого сектора» не была подтверждена официальными документами.

Несмотря на всё это прокурор попросил продлить домашний арест Лэнга, а не менять меру пресечения. В итоге до последнего момента Лэнг спокойно пребывал под домашним арестом.

Но всё изменилось в последний момент. Причины этого пока неизвестны. Но вряд ли бы на фоне падения собственных рейтингов украинская власть стала бы раздражать праворадикалов.