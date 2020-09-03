Нынешняя украинская власть понимает, что потерпит поражение на местных выборах, и поэтому ищет способы их отменить. Об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя принятие в первом чтении закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании военно-гражданских администраций»

По словам политика, «власть понимает, что на предстоящих выборах она проигрывает полностью».

«Слуги» (партия президента «Слуга народа». — Ред.) не выполнили ни одного предвыборного обещания и стремительно теряют доверие людей. Чтобы избежать ответственности, власти придумали циничное «ноу-хау»: просто отменить выборы, заменить местные советы военно-гражданскими администрациями и на этом завершить весь избирательный процесс», — заявил Юрий Бойко, чьи слова приводит сайт партии.

Политик напомнил, что эта технология уже была опробована властью на Донбассе, где у полумиллиона украинских граждан, которые живут в абсолютно мирных городах, просто отобрали право голоса. По мнению Бойко, теперь эта участь ждет всю страну. «Сепаратисты» или клоны. Что представляют собой региональные украинские проекты на местных выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Попытка протащить решение о возможности создания военно-гражданских администраций там, где заблагорассудится правящей власти, — это прямой путь к тому, чтобы всю страну превратить в одну военно-гражданскую администрацию. Это узурпация и позор», — сказал Бойко.

Он добавил, что реализовать сценарий срыва выборов власти помогают ее парламентские сателлиты (на этот раз — из депутатской группы «Доверие» и фракции «Голос»). По словам Бойко, ОПЗЖ будет бороться против этого и не допустит «уничтожения украинской демократии и срыва выборов».

Напомним, 8 августа ЦИК Украины принял решение об отмене местных выборов в 18 объединённых территориальных общинах в Донецкой и Луганской областях, лишив права голоса полмиллиона граждан.

ЦИК при этом сослался на выводы созданных летом этого года временных органов государственной власти — Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций. А те указывали на невозможность обеспечить должную безопасность граждан в связи со сложной обстановкой на линии соприкосновения.

Решение ЦИК вызвало бурю протестов. В официальную версию причин отмены выборов мало кто верит, ведь ранее «сложная обстановка» не мешала проводить здесь выборы. Критики власти называют другую причину: разочаровавшиеся в Зеленском избиратели в этих подконтрольных Киеву районах Донбасса больше не отдадут свои голоса за «Слугу народа».

Помимо военных угроз есть ещё коронавирус. В Telegram-каналах обсуждают возможные сценарии «медицинского» срыва выборов, которые будто бы рассматриваются в Офисе президента Украины.

Основания для подобных подозрений есть. Ещё в середине августа главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что если будет отмечаться превышение заболеваемости Covid-19, если «50% территории будет в «красной зоне», то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов»

По его словам, в этом вопросе Киев ориентируется на Польшу, которой пришлось переносить президентские выборы из-за пандемии Covid-19. Теперь же один из ТГ-каналов сообщает, что в Офисе президента будто бы обсуждается вариант переноса осенних выборов «в самый последний момент» — под предлогом эпидемии коронавируса, — «вспомните заявления о 3000 зараженных в день, которыми пугает нас Кабмин». Донбасс без права выбора: большой шаг назад в вопросе мира © REUTERS, Gleb Garanich

По этому сценарию «местные выборы переносят на весну 2021 года, а в этот момент запускают кейс конфронтации Зе (Зеленского. — Ред.) против своих «слуг», которые продались олигархам, и необходимостью перезагрузки Верховной Рады и назначают всеобщие перевыборы, а также вместе с референдумом по важным вопросам (референдум о будущем Донбасса и т.д.), отмечает ТГ-канал «Легитимный».

Зеленский же «занимает в этот момент жесткую позицию и критику всех, и олигархические кланы в том числе».

В этом случае, отмечают авторы сообщения, «президент сохраняет свой имидж, отказываясь тянуть за собой «непослушных» нардепов, которые уже давно слуги «двух господ».

Сценарий этот уже обсуждался, и он вполне реален, считает политолог Михаил Чаплыга. По его словам, рейтинг партии «Слуга народа» сейчас лишь на 5% превосходит рейтинг ОПЗЖ. При этом существует переток голосов от президентской партии к оппозиции.

«Из каждых десяти голосов, которые утрачивает «Слуга народа», как минимум семь голосов переходят к «Оппозиционной платформе — За жизнь», — сказал Чаплыга в эфире телеканала News One.

По словам эксперта, такая динамика говорит о том, что «ещё до выборов 25 октября, скорее всего, рейтинги либо сравняются, либо «Оппозиционная платформа» выйдет на первое место».

Отсюда и решение по отмене выборов в части регионов Донбасса, и намёки на возможность отмены выборов в «красных зонах» заболеваемости в Западной Украине, и планы переноса выборов по всей стране, подчеркнул Чаплыга.

В свою очередь, политтехнолог Дмитрий Раимов заявил, что, по его мнению, такие планы властью не рассматриваются, поскольку все понимают: в случае переноса выборов на весну «история с рейтингами будет ещё хуже, чем сейчас».

Асафов: Подвижек по Донбассу ждать не стоит, в этом не заинтересованы в США © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Могут быть и другие варианты. Раимов подчеркнул, что такие реальные возможности срыва выборов на той или иной территории необходимо предусмотреть уже сейчас и принять соответствующие решения, но власть этого не делает.

Наконец, ещё до местных выборов в ситуацию может вмешаться улица, точнее национал-радикалы, и этим воспользуется экс-президент Порошенко, предостерегает Михаил Чаплыга. По его словам, если в Раду внесут проекты, необходимые для политического урегулирования конфликта в Донбассе (а вносить их придётся), то это станет поводом для дестабилизации, и чем это закончится, сейчас можно только гадать.