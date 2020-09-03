По словам политика, «власть понимает, что на предстоящих выборах она проигрывает полностью».

«Слуги» (партия президента «Слуга народа». — Ред.) не выполнили ни одного предвыборного обещания и стремительно теряют доверие людей. Чтобы избежать ответственности, власти придумали циничное «ноу-хау»: просто отменить выборы, заменить местные советы военно-гражданскими администрациями и на этом завершить весь избирательный процесс», — заявил Юрий Бойко, чьи слова приводит сайт партии.

Политик напомнил, что эта технология уже была опробована властью на Донбассе, где у полумиллиона украинских граждан, которые живут в абсолютно мирных городах, просто отобрали право голоса. По мнению Бойко, теперь эта участь ждет всю страну.

«Сепаратисты» или клоны. Что представляют собой региональные украинские проекты на местных выборах
«Сепаратисты» или клоны. Что представляют собой региональные украинские проекты на местных выборах
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Попытка протащить решение о возможности создания военно-гражданских администраций там, где заблагорассудится правящей власти,  это прямой путь к тому, чтобы всю страну превратить в одну военно-гражданскую администрацию. Это узурпация и позор», — сказал Бойко.

Он добавил, что реализовать сценарий срыва выборов власти помогают ее парламентские сателлиты (на этот раз — из депутатской группы «Доверие» и фракции «Голос»). По словам Бойко, ОПЗЖ будет бороться против этого и не допустит «уничтожения украинской демократии и срыва выборов».

Напомним, 8 августа ЦИК Украины принял решение об отмене местных выборов в 18 объединённых территориальных общинах в Донецкой и Луганской областях, лишив права голоса полмиллиона граждан.

ЦИК при этом сослался на выводы созданных летом этого года временных органов государственной власти — Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций. А те указывали на невозможность обеспечить должную безопасность граждан в связи со сложной обстановкой на линии соприкосновения.

Решение ЦИК вызвало бурю протестов. В официальную версию причин отмены выборов мало кто верит, ведь ранее «сложная обстановка» не мешала проводить здесь выборы. Критики власти называют другую причину: разочаровавшиеся в Зеленском избиратели в этих подконтрольных Киеву районах Донбасса больше не отдадут свои голоса за «Слугу народа».

Помимо военных угроз есть ещё коронавирус. В Telegram-каналах обсуждают возможные сценарии «медицинского» срыва выборов, которые будто бы рассматриваются в Офисе президента Украины.

Основания для подобных подозрений есть. Ещё в середине августа главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что если будет отмечаться превышение заболеваемости Covid-19, если «50% территории будет в «красной зоне», то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов»

По его словам, в этом вопросе Киев ориентируется на Польшу, которой пришлось переносить президентские выборы из-за пандемии Covid-19. Теперь же один из ТГ-каналов сообщает, что в Офисе президента будто бы обсуждается вариант переноса осенних выборов «в самый последний момент» — под предлогом эпидемии коронавируса, — «вспомните заявления о 3000 зараженных в день, которыми пугает нас Кабмин».

Донбасс без права выбора: большой шаг назад в вопросе мира
Донбасс без права выбора: большой шаг назад в вопросе мира
© REUTERS, Gleb Garanich

По этому сценарию «местные выборы переносят на весну 2021 года, а в этот момент запускают кейс конфронтации Зе (Зеленского. — Ред.) против своих «слуг», которые продались олигархам, и необходимостью перезагрузки Верховной Рады и назначают всеобщие перевыборы, а также вместе с референдумом по важным вопросам (референдум о будущем Донбасса и т.д.), отмечает ТГ-канал «Легитимный».

Зеленский же «занимает в этот момент жесткую позицию и критику всех, и олигархические кланы в том числе».

В этом случае, отмечают авторы сообщения, «президент сохраняет свой имидж, отказываясь тянуть за собой «непослушных» нардепов, которые уже давно слуги «двух господ».

Сценарий этот уже обсуждался, и он вполне реален, считает политолог Михаил Чаплыга. По его словам, рейтинг партии «Слуга народа» сейчас лишь на 5% превосходит рейтинг ОПЗЖ. При этом существует переток голосов от президентской партии к оппозиции.

«Из каждых десяти голосов, которые утрачивает «Слуга народа», как минимум семь голосов переходят к «Оппозиционной платформе — За жизнь», — сказал Чаплыга в эфире телеканала News One.

По словам эксперта, такая динамика говорит о том, что «ещё до выборов 25 октября, скорее всего, рейтинги либо сравняются, либо «Оппозиционная платформа» выйдет на первое место».

Отсюда и решение по отмене выборов в части регионов Донбасса, и намёки на возможность отмены выборов в «красных зонах» заболеваемости в Западной Украине, и планы переноса выборов по всей стране, подчеркнул Чаплыга.

В свою очередь, политтехнолог Дмитрий Раимов заявил, что, по его мнению, такие планы властью не рассматриваются, поскольку все понимают: в случае переноса выборов на весну «история с рейтингами будет ещё хуже, чем сейчас».

Асафов: Подвижек по Донбассу ждать не стоит, в этом не заинтересованы в США
Асафов: Подвижек по Донбассу ждать не стоит, в этом не заинтересованы в США
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
Но есть другие варианты: например, в избирательной комиссии кто-то заболевает COVID-19, после чего вся комиссия уходит на самоизоляцию. А если это территориальная комиссия? Выборы прошли, всё законно, а результаты установить невозможно. Или же в случае, если действующие ограничения сохранятся на период выборов, могут быть поданы судебные иски от кандидатов с «обнулением» результатов.

Могут быть и другие варианты. Раимов подчеркнул, что такие реальные возможности срыва выборов на той или иной территории необходимо предусмотреть уже сейчас и принять соответствующие решения, но власть этого не делает.

Наконец, ещё до местных выборов в ситуацию может вмешаться улица, точнее национал-радикалы, и этим воспользуется экс-президент Порошенко, предостерегает Михаил Чаплыга. По его словам, если в Раду внесут проекты, необходимые для политического урегулирования конфликта в Донбассе (а вносить их придётся), то это станет поводом для дестабилизации, и чем это закончится, сейчас можно только гадать.