Даже кандидатов, которые могли бы потягаться с лидерами гонки, как например, Максим Бужанский в Днепре, заменили менее узнаваемыми персонами. Это говорит, скорее всего, о том, что в президентской партии решили «слить» местные выборы и договариваться уже с победителями.

«Что за странные звуки по всей стране, похожие на стрельбу? Это же открывают шампанское действующие мэры, празднующие тотальный слив "Слугой народа" их кормовых баз, именуемых в народе городами», — шутит Telegram-канал «Неприкасаемые», комментируя выдвижение партией кандидатур на пост мэров городов.

Таким образом, партия, еще год назад бывшая самой популярной у украинцев, на местных выборах вынуждена выдвигать преимущественно технических кандидатов с минимальными шансами на победу.

Трагический юмор. «Слуги народа» доскреблись в Одессе до «Джентльмен-шоу»
Трагический юмор. «Слуги народа» доскреблись в Одессе до «Джентльмен-шоу»
© dumskaya.net

Во вторник, 2 сентября, президент Зеленский поздравил одесситов с днём города и представил кандидата от его партии на пост мэра. Им оказался коллега Зеленского по цеху — комик и шоумен, а затем — активист Евромайдана и «борец с русским миром» Олег Филимонов. В своем первом обращении к одесситам в качестве официального кандидата на пост мэра Филимонов пообещал «вернуть Одессе Одессу». Лидерами гонки за пост мэра, по данным опросов, являются действующий мэр Геннадий Труханов и бывший депутат парламента Сергей Кивалов. Филимонова социологи пока в опросы не включали, но максимум, на что он может рассчитывать в Одессе — слегка изменить баланс сил между лидерами гонки.

В Харькове «Слуги народа» выдвинули на пост мэра адвоката Алексея Кучера, известного тем, что в своё время защищал сына главы МВД Арсена Авакова по делу о коррупции при закупке товаров для Нацгвардии («дело рюкзаков Авакова»). Его и сейчас называют «человеком Авакова». На парламентских выборах он был избран депутатом от «Слуги народа», а затем — назначен губернатором Харьковской области. Между новым губернатором и мэром Харькова сразу же разгорелся конфликт. По данным социологов, Геннадий Кернес лидирует в опросах, а любой кандидат от «Слуги народа» на пост мэра может рассчитывать лишь на 7-10% голосов.

В Киеве «Слуги народа» выдвинули на пост мэра Ирину Верещук, экс-мэра города Рава-Русская Львовской области. На посту мэра этого западноукраинского города у нее возник конфликт с местной ячейкой ультраправой партии «Свобода» и экс-депутатом и «сотником Майдана» Владимиром Парасюком, в результате которого Верещук подала в отставку, назвав националистов «псевдопатриотами, опасными для страны». В качестве депутата от «Слуги народа» она известна предложением попросить прощения у всех жертв одесской бойни 2 мая, а также заявлением, что Украину в НАТО никто не ждёт, что вызвало шквал ненависти со стороны националистов. Однако по данным августовских опросов, в Киеве она набирает от 8 до 11% голосов, намного уступая лидеру гонки — действующему мэру Виталию Кличко.

Киев перед выборами. Безальтернативный Кличко и союз «Слуги народа» с УДАРом
Киев перед выборами. Безальтернативный Кличко и союз «Слуги народа» с УДАРом
© Facebook, Партія УДАР

В Николаеве «Слуги народа» все-таки выдвинули на пост мэра Татьяну Домбровскую, владелицу сети салонов красоты. Скандал с упоминанием ее имени разгорелся весной этого года. Ее называли «рабочей бабой» и «корабельной сосной» лидеры фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко. Сама Домбровская отнюдь не обиделась, заявив, что польщена «высокой оценкой» ее работы.

В Днепре «Слуги народа» выдвинули Сергея Рыженко, главврача областной больницы. В 2015 году он был избран депутатом облсовета от партии экс-президента Петра Порошенко. По данным опросов, он вряд ли может рассчитывать больше чем на 7% поддержки в городе. Другой потенциальный кандидат от «Слуги народа» на этот пост, депутат Максим Бужанский, был забракован партией, хотя у него намного выше рейтинг поддержки в городе. Причиной такого решения украинские СМИ называют политические взгляды Бужанского, в частности критику им Евромайдана, украинского национализма и зависимости от западных стран. Такая позиция могла бы найти отклик у значительного количества горожан, но президентская партия этого как раз и опасается, предпочитая выдвигать кадры из обоймы Петра Порошенко.

В Львове «Слуги народа» выдвинули на пост мэра военного врача Тараса Клёфу. О себе он сообщает, что 400 дней прослужил в АТО, а ранее служил в составе военного контингента в Ираке. В 2015 году был избран депутатом горсовета от партии «Самопомощь». По данным опросов, любой кандидат от «Слуги народа» на пост мэра Львова может рассчитывать лишь на 7-8%.

В Тернополе «Слуги народа» выдвинули на пост мэра еще одного комика — актера «Лиги смеха» Виктора Гевко. Судя по опросам, у него абсолютно нет шансов обойти действующего мэра, Сергея Надала, члена ультраправой «Свободы». В горсовет президентская партия вообще может не пройти.

В Ужгороде «Слуги народа» выдвинули активиста местного отделения организации «Пора», затем активиста «Батькивщины» и участника Евромайдана Виктора Щадея. Ужгород — единственный областной город, где у официального кандидата от президентской партии есть шанс победить в гонке за кресло мэра. Судя по опросам, он идет практически «ноздря в ноздрю» с действующим мэром Романом Андреевым (партия «Возрождение»).

В южноукраинском Херсоне «Слуги народа» решили вытащить из обоймы Петра Порошенко еще одного политика, выдвинув на пост мэра этого города Юрия Кириллова, ректора Аграрного университета и депутата горсовета от Блока Петра Порошенко. Судя по опросам, он намного уступает лидерам гонки Игорю Колыхаеву и Владимиру Сальдо.

В Черкассах, где действующий мэр Анатолий Бондаренко пошел на открытый конфликт с президентом из-за карантинных мер, «Слуги народа» выдвинули практически неизвестного местным избирателям Виталия Ивченко, директора сельскохозяйственной компании «Укравит-Агро». Фаворитом гонки за пост мэра, судя по опросам, остается Анатолий Бондаренко, намного опережая своих конкурентов.

В Чернигове, где, скорее всего, переизберут действующего мэра Владислава Атрошенко, президентская партия выдвинула руководителя местной ячейки партии УДАР Юрия Тарасовца.

Ужгород перед выборами. Большие страсти самого маленького областного центра
Ужгород перед выборами. Большие страсти самого маленького областного центра
© скриншот с видео

В Хмельницком, который после местных выборов, вероятно, будет контролировать партия «Свобода», «Слуги народа» выдвинули депутата местного горсовета от партии «Самопомощь» Инну Ящук.

В Полтаве они выдвинули местного лидера Аграрной партии и застройщика Сергея Иващенко. Судя по данным опросов, у него нет никаких шансов. Лидером симпатий является бывший мэр Полтавы Александр Мамай.

В Луцке «Слуги народа» выдвинули бывшего депутата областного совета от партии «Батькивщина» Романа Бондарука. По данным социологов, он может рассчитывать лишь на пару процентов поддержки.

В целом же, как мы видим, «Батькивщина», «Блок Петра Порошенко», «Самопомощь», УДАР и актеры-комики в сумме дают «Слугу народа». Тем временем, в украинском обществе по-прежнему существует запрос на обновление политики, которое подменяют ребрендингом «залежалого товара».

Учитывая тот факт, что рейтинг президентской партии находится в «свободном падении» с начала года, вряд ли есть шансы на радикальное изменение предпочтений избирателей в сентябре-октябре. Иными словами, практически все выдвинутые кандидаты на пост мэра — кандидаты технические, которые могут лишь оттянуть на себя небольшой процент голосов.

Однако выдвижение столь слабых кандидатов в большинстве городов не говорит об отказе «Слуг народа» от контроля над этими городами. Скорее всего, такая тактика обусловлена связкой президентской партии и региональных политических проектов через общих спонсоров, то есть украинских олигархов.

 