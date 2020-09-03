В субботу, 5 сентября, на Украине официально стартует предвыборная кампания. Накануне, в последние дни лета, президентская партия «Слуга народа» утвердила кандидатов на пост мэров городов Украины. Примечательно, что практически ни у кого из них нет шансов на победу

Даже кандидатов, которые могли бы потягаться с лидерами гонки, как например, Максим Бужанский в Днепре, заменили менее узнаваемыми персонами. Это говорит, скорее всего, о том, что в президентской партии решили «слить» местные выборы и договариваться уже с победителями.

«Что за странные звуки по всей стране, похожие на стрельбу? Это же открывают шампанское действующие мэры, празднующие тотальный слив "Слугой народа" их кормовых баз, именуемых в народе городами», — шутит Telegram-канал «Неприкасаемые», комментируя выдвижение партией кандидатур на пост мэров городов.

Таким образом, партия, еще год назад бывшая самой популярной у украинцев, на местных выборах вынуждена выдвигать преимущественно технических кандидатов с минимальными шансами на победу. Трагический юмор. «Слуги народа» доскреблись в Одессе до «Джентльмен-шоу» © dumskaya.net

Во вторник, 2 сентября, президент Зеленский поздравил одесситов с днём города и представил кандидата от его партии на пост мэра. Им оказался коллега Зеленского по цеху — комик и шоумен, а затем — активист Евромайдана и «борец с русским миром» Олег Филимонов. В своем первом обращении к одесситам в качестве официального кандидата на пост мэра Филимонов пообещал «вернуть Одессе Одессу». Лидерами гонки за пост мэра, по данным опросов, являются действующий мэр Геннадий Труханов и бывший депутат парламента Сергей Кивалов. Филимонова социологи пока в опросы не включали, но максимум, на что он может рассчитывать в Одессе — слегка изменить баланс сил между лидерами гонки.

В Харькове «Слуги народа» выдвинули на пост мэра адвоката Алексея Кучера, известного тем, что в своё время защищал сына главы МВД Арсена Авакова по делу о коррупции при закупке товаров для Нацгвардии («дело рюкзаков Авакова»). Его и сейчас называют «человеком Авакова». На парламентских выборах он был избран депутатом от «Слуги народа», а затем — назначен губернатором Харьковской области. Между новым губернатором и мэром Харькова сразу же разгорелся конфликт. По данным социологов, Геннадий Кернес лидирует в опросах, а любой кандидат от «Слуги народа» на пост мэра может рассчитывать лишь на 7-10% голосов.

В Киеве «Слуги народа» выдвинули на пост мэра Ирину Верещук, экс-мэра города Рава-Русская Львовской области. На посту мэра этого западноукраинского города у нее возник конфликт с местной ячейкой ультраправой партии «Свобода» и экс-депутатом и «сотником Майдана» Владимиром Парасюком, в результате которого Верещук подала в отставку, назвав националистов «псевдопатриотами, опасными для страны». В качестве депутата от «Слуги народа» она известна предложением попросить прощения у всех жертв одесской бойни 2 мая, а также заявлением, что Украину в НАТО никто не ждёт, что вызвало шквал ненависти со стороны националистов. Однако по данным августовских опросов, в Киеве она набирает от 8 до 11% голосов, намного уступая лидеру гонки — действующему мэру Виталию Кличко. Киев перед выборами. Безальтернативный Кличко и союз «Слуги народа» с УДАРом © Facebook, Партія УДАР

В Николаеве «Слуги народа» все-таки выдвинули на пост мэра Татьяну Домбровскую, владелицу сети салонов красоты. Скандал с упоминанием ее имени разгорелся весной этого года. Ее называли «рабочей бабой» и «корабельной сосной» лидеры фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко. Сама Домбровская отнюдь не обиделась, заявив, что польщена «высокой оценкой» ее работы.

В Днепре «Слуги народа» выдвинули Сергея Рыженко, главврача областной больницы. В 2015 году он был избран депутатом облсовета от партии экс-президента Петра Порошенко. По данным опросов, он вряд ли может рассчитывать больше чем на 7% поддержки в городе. Другой потенциальный кандидат от «Слуги народа» на этот пост, депутат Максим Бужанский, был забракован партией, хотя у него намного выше рейтинг поддержки в городе. Причиной такого решения украинские СМИ называют политические взгляды Бужанского, в частности критику им Евромайдана, украинского национализма и зависимости от западных стран. Такая позиция могла бы найти отклик у значительного количества горожан, но президентская партия этого как раз и опасается, предпочитая выдвигать кадры из обоймы Петра Порошенко.

В Львове «Слуги народа» выдвинули на пост мэра военного врача Тараса Клёфу. О себе он сообщает, что 400 дней прослужил в АТО, а ранее служил в составе военного контингента в Ираке. В 2015 году был избран депутатом горсовета от партии «Самопомощь». По данным опросов, любой кандидат от «Слуги народа» на пост мэра Львова может рассчитывать лишь на 7-8%.

В Тернополе «Слуги народа» выдвинули на пост мэра еще одного комика — актера «Лиги смеха» Виктора Гевко. Судя по опросам, у него абсолютно нет шансов обойти действующего мэра, Сергея Надала, члена ультраправой «Свободы». В горсовет президентская партия вообще может не пройти.

В Ужгороде «Слуги народа» выдвинули активиста местного отделения организации «Пора», затем активиста «Батькивщины» и участника Евромайдана Виктора Щадея. Ужгород — единственный областной город, где у официального кандидата от президентской партии есть шанс победить в гонке за кресло мэра. Судя по опросам, он идет практически «ноздря в ноздрю» с действующим мэром Романом Андреевым (партия «Возрождение»).

В южноукраинском Херсоне «Слуги народа» решили вытащить из обоймы Петра Порошенко еще одного политика, выдвинув на пост мэра этого города Юрия Кириллова, ректора Аграрного университета и депутата горсовета от Блока Петра Порошенко. Судя по опросам, он намного уступает лидерам гонки Игорю Колыхаеву и Владимиру Сальдо.

В Черкассах, где действующий мэр Анатолий Бондаренко пошел на открытый конфликт с президентом из-за карантинных мер, «Слуги народа» выдвинули практически неизвестного местным избирателям Виталия Ивченко, директора сельскохозяйственной компании «Укравит-Агро». Фаворитом гонки за пост мэра, судя по опросам, остается Анатолий Бондаренко, намного опережая своих конкурентов.

В Чернигове, где, скорее всего, переизберут действующего мэра Владислава Атрошенко, президентская партия выдвинула руководителя местной ячейки партии УДАР Юрия Тарасовца. Ужгород перед выборами. Большие страсти самого маленького областного центра © скриншот с видео

В Хмельницком, который после местных выборов, вероятно, будет контролировать партия «Свобода», «Слуги народа» выдвинули депутата местного горсовета от партии «Самопомощь» Инну Ящук.

В Полтаве они выдвинули местного лидера Аграрной партии и застройщика Сергея Иващенко. Судя по данным опросов, у него нет никаких шансов. Лидером симпатий является бывший мэр Полтавы Александр Мамай.

В Луцке «Слуги народа» выдвинули бывшего депутата областного совета от партии «Батькивщина» Романа Бондарука. По данным социологов, он может рассчитывать лишь на пару процентов поддержки.

В целом же, как мы видим, «Батькивщина», «Блок Петра Порошенко», «Самопомощь», УДАР и актеры-комики в сумме дают «Слугу народа». Тем временем, в украинском обществе по-прежнему существует запрос на обновление политики, которое подменяют ребрендингом «залежалого товара».



Учитывая тот факт, что рейтинг президентской партии находится в «свободном падении» с начала года, вряд ли есть шансы на радикальное изменение предпочтений избирателей в сентябре-октябре. Иными словами, практически все выдвинутые кандидаты на пост мэра — кандидаты технические, которые могут лишь оттянуть на себя небольшой процент голосов.

Однако выдвижение столь слабых кандидатов в большинстве городов не говорит об отказе «Слуг народа» от контроля над этими городами. Скорее всего, такая тактика обусловлена связкой президентской партии и региональных политических проектов через общих спонсоров, то есть украинских олигархов.