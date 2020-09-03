Государственное предприятие «Антонов» сообщило, что впервые не использовало комплектующие из РФ во время сборки серийного самолета собственного производства – речь идёт о самолете Ан-178

«Это первый самолет, который собран без единой детали из России. С началом российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставок важных компонентов», — сообщил в интервью «Укринформ» генеральный директор компании Александр Лось.

По его словам, проектную работу по замещению российских комплектующих «Антонов» провел за собственные средства. Новый самолет Ан-178 на две трети состоит из оборудования американских корпораций. На треть — из украинских деталей. Без России, но с США. «Антонов» выпустил новый серийный самолет © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Кроме того, было заявлено, что уже началась активная фаза сертификации серийного АН-178. Сначала самолет будет сертифицирован в Государственной авиационной службе Украины. Нормативы летной годности самолета приняты по стандартам Федеральной авиационной администрации США (FAA), которые уже посетили «Антонов» в начале этого года.

«Не совсем ясно как интерпретировать слова гендиректора, но, видимо, речь всё же идёт о том, что на «Антонове» изготовили оснастку для элементов планера, ранее поставлявшихся из Воронежа, а 2/3 — это доля в авионике.

Таким образом, вполне возможно появление лётного экземпляра Ан-178 без российских комплектующих в перспективе год-два. Затем предстоит его сертификация», — рассказал в комментарии Украина.ру аналитик Александр Мордкович.

Цена вопроса

В конце 2019-го «Антонов» отпраздновал 25 лет первого полета Ан-70 и 15 лет — первого полёта Ан-148. И первую, и вторую машину создавали в кооперации с Россией.

То, что самолеты, которые конструировал «Антонов», в значительной мере состояли из российских комплектующих, было не только следствием кооперации, которая сложилась между предприятиями еще со времен СССР. Россия всячески способствовала тому, чтобы увеличить свою часть в кооперации, продолжившейся уже после распада Советского Союза.

Так, Ан-148 до 2014 года изготовлялся в Воронеже. Чтобы снизить налоговые и таможенные ставки на самолет и он считался российским, нужно было, чтобы свыше 50% добавленной стоимости были российскими. Поэтому его максимально насыщали российскими комплектующими — от электроники до кресел.

Замена российских комплектующих требует от «Антонова» достаточно больших расходов. «Кандалы на теле»: почему «Антонов» взбунтовался против «Укроборонпрома» © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Что касается конструкторского бюро, то мы выполнили всю работу, которую могли сделать за свой счет. В первую очередь, для линейки 1х8, в которую входят пассажирские Ан-148, Ан-158 и транспортный Ан-178. Для Ан-158 мы уже подготовили 95% проектной документации, необходимой для замены оборудования производства России, выбрали поставщиков, подготовили договоры.

Для завершения же этой программы, нам необходима поддержка государства или крупного инвестора. На проект импортозамещения по Ан-158 нам нужно $44,5 миллиона только на закупку двух комплектов оборудования и расчета за научно-конструкторские работы, которые выполняются поставщиками.

Один пойдет на испытательные стенды, а другой — на переоборудование самолета, который потом должен пройти серию испытаний. По другим моделям самолетов приблизительно такая же ситуация», — говорил в начале 2020 года тогдашний глава «Антонова» Александр Донец.

По его словам, программа по замещению по линейке 1х8 — это около $205 млн на 6 лет.

«Когда мы рассчитывали, сколько нужно средств на то, чтобы заменить российские комплектующие, то даже не просчитывали собственно зарплату работников и тому подобное.

Мы просили у государства средства исключительно на авионику и тому подобное, которые нужно закупить. Есть контракты с украинскими разработчиками, выбрали западных поставщиков. Государство нам финансирование не обеспечило, и мы покупали за собственные средства то, что могли себе позволить, — датчики, заслоны и прочее», — рассказывал ресурсу #Fly9999 руководитель программы Ан-148 Виктор Казуров.

И подчеркнул, что «Антонов» и в дальнейшем продолжит закупку иностранных комплектующих, но если не будет финансирования со стороны государства, это растянется на долгие годы.

Российские комплектующие через третьи руки

Украинский военный эксперт Диана Михайлова рассказала Украине.ру, что ни один самолет ГП «Антонова» до сих пор не обошелся без российского участия — начиная от конструкционных материалов и заканчивая покупными комплектующими изделиями производства российских предприятий.

«Разработка Ан-178 выполнялась на базе самолета Ан-148, доля российских предприятий в его производстве превышала 50%. Поэтому, новый самолет также не смог избежать «наследственной зависимости» от России.

Даже после громогласно проведенных мероприятий по «импортозамещению», оно свелось к замене экспортера — с российского на любого другого, зачастую без изменения предмета экспорта.

Показанные ранее кадры выемки из стапеля Ан-178, собранного «без единой российской детали», лишь еще раз подтверждают этот тезис, так как конструкционные материалы, остекление кабины и агрегаты шасси не имеют явных отличий от исходного прототипа всего семейства Ан-1Х8», — сообщила Диана Михайлова. Антонов: СНВ-3 висит на волоске © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

Перуанские страсти

Сейчас Ан-178 ожидают в Перу — «Укрспецэкспорт» выиграл тендер на поставку самолета перуанской нацполиции. Предприятие впервые с 2015 года заключило контракт на поставку самолета стоимостью около $65 млн. Руководство «Антонова» заверяло, что в Перу согласны ждать, пока на Украине заменят российские комплектующие.

Но времени действительно в обрез: срок выполнения контракта — 2021 год.

В конце прошлого года депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что концерн «Укроборонпром» оказался неспособен выполнить контракт. По словам депутата, «пикантность» заключается в том, что у компании «Антонов» нет данного самолета.

Депутат напомнил, что это не первый подобный случай. До этого Киев подписывал контракты на поставку несуществующих самолетов с Казахстаном, Египтом и Туркменией. При этом ни один из них не был выполнен.

В июне этого года в Перу разразился скандал, связанный с покупкой у Украины Ан-178. Как сообщил портал Aircargonews, дело рассматривается Комитетом по обороне в парламенте страны.

Депутаты подозревают, что во время тендера могла иметь место коррупция. Перуанское государственное контрольное управление также проводит отдельное расследование.

Тендер был проведен Министерством внутренних дел. Ан-178, предложенный украинским «СпецТехноэкспортом», выиграл его с большим преимуществом — 80,02 балла против 66,22 у C-27J, предложенного Леонардо. Сертификация Ан-178 должна быть завершена с использованием прототипа № 001, который в настоящее время модернизируется на основе компонентов, поставляемых западными компаниями. Модернизация должна быть завершена к концу 2020.

Ан-178 победил, несмотря на то, что он не является серийным. Кроме того, у него нет никаких сертификатов, необходимых контролирующим органам. Зеленский хочет создать на Украине аналог «Сингапурских авиалиний» с самолетами «Антонова» © Papas Dos from Moscow, Russia / wikimedia

Также оказалось, что перуанские пилоты не испытывали Ан-178 в полете и не летали на нем вообще. Перед началом тендера в показательном полете в Киеве участвовала только официальная делегация перуанской полиции.

В связи с развитием ситуации специальное интервью дал на тот момент и.о. главы ГП Антонов Александр Лось. Он утверждает, что идет сборка фюзеляжа Ан-178 № 006. Центроплан и хвостовое оперение уже собраны. В цепочке поставок участвуют 30 компаний из Европы и Северной Америки.

По словам Лося, сертификация Ан-178 должна быть завершена с использованием прототипа № 001, который в настоящее время модернизируется на основе компонентов, поставляемых западными компаниями. Модернизация должна быть завершена к концу 2020 года. Процедура сертификации должна быть завершена до доставки Ан-178 № 006 Перу.

С кем делать и кому продавать

В конце августа во время визита в Турцию генеральный директор ГП «Антонов» Александр Лось предложил туркам совместно производить Ан-178.

В заявлении для турецкого издания Milliyet посол Украины в Анкаре Андрей Сибиха сказал: «Мы сообщили турецкой стороне, что готовы к совместному производству. Также готовы объекты компании "Антонов"…. Переговоры будут продолжаться не только на политическом уровне, но и начали встречаться технические эксперты. Теперь ждем шага с турецкой стороны. Производство Антонова Ан-178 может быть в Турции».

Вопрос о том, могут ли турецкая аэрокосмическая компания TUSAŞ и «Антонов» работать вместе, возник впервые три года назад. После визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину 3 февраля этого года переговоры возобновились.

Самолеты «Антонова» получили на 30% больше заказов из-за коронавируса © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

На данный момент Антонов запустил в производство пять серийных самолетов Ан-178.

По мнению Александра Мордковича, покупателями Ан-178 теоретически могут стать сегодняшние эксплуатанты лёгких транспортников Ан, у которых истекает ресурс.

«Но там традиционно сильны позиции России, которая уже перешла к выпуску установочной партии серийных Ил-112В — прямого конкурента», — пояснил Александр Мордкович.