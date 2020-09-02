Если украинские власти официально заявляют, что страна ведёт войну с Россией, ждать нормализации отношений между государствами бессмысленно, говорят политические эксперты

С приходом Владимира Зеленского на пост президента Украины у многих была надежда, что отношения между Киевом и Москвой как минимум улучшатся. Самые смелые говорили о возможной разрядке.

Владимир Зеленский общался с Владимиром Путиным по телефону, затем президенты встретились очно. Однако прорыва не случилось, а уже летом 2020 года отношения между странами вновь накалились.

Задержанные россияне и задержанные завербованные Украиной

27 августа в телеинтервью Владимир Путин прокомментировал ситуацию с задержанием в Белоруссии 33 российских граждан. Безпалько объяснил, почему Путин назвал задержание россиян в Белоруссии провокацией США и Украины © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Сейчас это очевидно. Это акция украинских спецслужб совместно с американскими. Этих людей, о которых вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, там, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы.

На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании», — заявил Путин.

Примечательно, что украинский журналист Дмитрий Гордон говорил, что украинские спецслужбы целый год готовили операцию по задержанию россиян в Белоруссии, однако всё «накрылось медным тазом» из-за «предательства» в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

А уже после задержания россиян в Белоруссии в России произошло задержание блогера Андрея Пыжа по подозрению в передаче секретных данных украинской разведке, задержание военнослужащего из Барнаула, которому предъявлено обвинение в государственной измене, а также арест завербованных агентов СБУ, пытавшихся похитить одного из командиров донбасского ополчения.

Можно ли считать, что политика России в отношении Украины ужесточается, остаётся ли пространство для доверия между Путиным и Зеленским, а также есть ли у Москвы эффективные механизмы для давления на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений? На эти вопросы изданию Украина.ру ответили российские и украинские политические эксперты. Вассерман объяснил, почему украинские спецслужбы стали атаковать Россию именно сейчас © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Настало время жестко предупредить Зеленского»

В последнее время украинские спецслужбы обнаглели настолько, что перенесли свои операции в глубь России и дошли до того, чтобы выманивать российских граждан на территорию соседней державы. Об этом говорит обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

«До сих пор Украина проводила свои диверсионные атаки на территории, которые она считает своей (Донбасс и Крым). А вот это уже перешло все рамки. Украина долго прощупывала, где предел терпения России.

Я думаю, что если и сейчас не начать отвечать более решительно, то они пойдут дальше и будут совершать теракты и диверсионные атаки в российских городах и в глубинке», — заявил политолог.

Может быть, считает он, настало время так же жестко предупредить Зеленского, что он заигрался с назначением этих диверсантов на высокие должности. И если он не сделает соответствующих выводов, то России придется переносить свои операции на территорию Украины, сказал Корнилов.

Была ли спецоперация Украины?

Украина начинает вести более агрессивную внешнюю политику на российском направлении, отмечает замдиректора Института украинской политики Кирилл Молчанов.

Кирилл Молчанов о судьбе нормандских переговоров: РФ не будет преподносить Зеленскому дипломатические подарки © Facebook, Денис Жарких Порошенко, экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Турчинова, которая считает, что это действительно была спецоперация украинских разведчиков, которую Офис Зеленского сорвал.

«Так что я бы не исключал, что действительно определенные действия такого характера могут быть. В этом плане Россия тоже этой версии придерживается», — сообщил эксперт.

Он допускает, что Россия будет проводить какие-то контрспецоперации на территории Украины, «возможно, будут действовать какими-то дипломатическими каналами».

«Российские спецслужбы работают на опережение»

Россия остаётся в рамках выбранной позиции по Украине и лишь предотвращает негативное воздействие со стороны украинских спецслужб и украинских политических элит, считает российский политолог Александр Асафов.

Он напоминает, что большая часть украинских спецслужб, таких как ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны Украины), СБУ, ЦИПсО (72-й центр информационно-психологических операций), работают на территории России или через киберпространство, или через создание сложных схем для того, чтобы похитить граждан России или нанести какой-либо ущерб российскому государству и обществу.

«Наши спецслужбы эту активность отмечают и предотвращают, работая на опережение. В этой стратегии они находятся давно, с тех пор, как на Украине произошел госпереворот.

Поэтому отметить новое ужесточение в сторону Украины сложно, но, конечно, взаимоотношения между Украиной и Россией далеки от дружелюбных, коль скоро одна из сторон на государственном уровне считает, что Россия ведет против нее войну и ведет себя в логике такой войны», — сказал эксперт. Александр Асафов: Украина действует в отношении России как военный противник, организовывая провокации и диверсии © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Зеленского быстро раскусили»

Конфликты между Россией и Украиной явно не будут способствовать тому, чтобы переговоры в «нормандском» или другом формате состоялись на уровне президентов, уверен Кирилл Молчанов.

Скорее всего, какого-то серьезного продвижения в реализации парижского коммюнике ожидать не стоит, прогнозирует он. Вероятно, все это может упереться в продолжение ситуации, когда не будет никакой конкретики и не будет никакой даже имитации мирного процесса.

Что касается позиции Москвы, скорее всего, Зеленского быстро раскусили, что он особо не собирается менять политику Порошенко и какого-то прогресса ждать от него уже не стоит, говорит Молчанов.

«И, соответственно, в Кремле не собираются ему каким-то образом подыгрывать в плане встреч, заявлений и так далее», — сказал политолог.

«Нормандский формат» может ходить по кругу

Владимир Корнилов о диверсиях СБУ: Путин должен жестко предупредить Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

Это всё, конечно, упирается в имплементацию Минских соглашений, которые Украина, она неоднократно об этом заявляла, выполнять не намерена, добавляет политолог.

«То есть вполне вероятно, что «нормандский формат» будет ходить по кругу, принимая те же решения, что и год, и два назад, на протяжении еще нескольких лет», — сказал эксперт.

Иногда после того, как Германия и Франция начинают хотя бы минимальное давление на Украину, Зеленский идет на прекращение огня, на обмен пленными, на разведение в дополнительных точках и так далее. Об этом говорит Владимир Корнилов.

«У России еще есть немало инструментов для принуждения агрессора к миру. Очень надеюсь, что Украина не даст поводов к тому, чтобы Москва задействовала эти инструменты, как это было с Грузии в 2008-м», — заявил политолог.