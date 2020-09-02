Пропрезидентская партия «Слуга народа» в ходе съезда, состоявшегося 31 августа, выдвинула кандидатом в мэры Одессы 68-летнего артиста Олега Филимонова, бывшего кавээнщика, известного по участию в некогда популярной юмористической передаче «Джентльмен-шоу»

Выдвижение Филимонова на съезде «Слуги народа»

По заверениям Филимонова, предложения участвовать в мэрской гонке ему поступали дважды, но всякий раз он их отвергал. Но именно тот факт, что несколько месяцев назад к артисту обратился лично президент Зеленский, побудил его после некоторых раздумий дать согласие.

«Предложение это мне сделал президент, и, конечно, это такое предложение, от которого в принципе не отказываются. До этого мне уже два раза предлагали, но когда президент тебе предлагает, это же совершенно другое дело. Я очень люблю Одессу, Одесса меня создала, я абсолютный продукт этого города. И у меня есть такое впечатление, что и Одесса меня любит. А когда есть взаимная любовь, то всё может получиться», — заявлял Филимонов.

Действующего же мэра Геннадия Труханова новоиспеченный кандидат назвал крепким хозяйственником, но подчеркнул, что одесситы уже устали от того, что развитие города зачастую приписывают как заслугу Труханову, хотя делает это градоначальник за бюджетные деньги.

Шансы на победу артист оценил как 50 на 50, отметив, что выборы дают возможность создать «уникальную вертикаль власти», когда мэр, губернатор, парламентское большинство и президент будут единомышленниками. Тем более, что у него есть мощная команда специалистов, а себя он видит в роли координатора или бренд-менеджера.

Биография Филимонова. Шутка про отделение Одессы и Крыма

Олег Филимонов родился 26 февраля 1952 года в Николаеве. В возрасте 16 лет перебрался в Одессу, поступил на факультет романо-германской филологии местного государственного университета. Его отец Николай Филимонов преподавал историю КПСС. В 1985 году Олег защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук, преподавал в Одесском государственном университете имени Мечникова и даже стал заведующим кафедры романо-германской филологии. В середине 1980-х стал участником команды КВН Одесского государственного университета «Клуб джентльменов Одесского государственного университета», или «Одесские джентльмены». В 1987 г. по инициативе Филимонова организован эстрадный театр под таким же названием, на основе которого появилась юмористическая передача «Джентльмен-шоу». Фокин на скандальном «Миротворце». Чего же хочет Зеленский — мира или войны? © пресс-служба президента Украины

Эта программа выходила в эфир с 1991 по 2005 год и делала акцент на специфическом одесском юморе. Поначалу это происходило на российских каналах РТР и ОРТ, а затем на украинском «Интере». По иронии судьбы после «оранжевой революции» вследствие украинизации эфира она исчезла с экранов телевидения.

«Началась тотальная украинизация эфира, меня вызвали на телеканал "Интер", и генпродюсер, с которым я в очень хороших приятельских отношениях, Влад Ряшин, сказал мне: "Олег, тут такая ситуация, нас поддушивают по этому поводу. У вас хорошая программа, нет претензий к рейтингу или к доле. Но нельзя ли все то же самое, но на украинском языке?". Я сказал, что нельзя по причине того, что это Клуб одесских джентльменов, а Одесса в общем-то — русскоязычный город», — вспоминал артист.

Кстати, интересно, что в далеком 1994 году во время одной из передач «Джентльмен-шоу» прозвучала шутка про отделение от Украины Крыма и Одессы, которую легко найти в интернете. 1 апреля того года вышел небольшой фрагмент рубрики «Одесские итоги».

«Дядя Сеня, как вы относитесь к тому, что Крым может отделиться от Украины?» — спросили у одессита.

«А как я могу к этому относиться? Резко отрицательно, только после отделения Одессы», — последовал ответ.

Поддержка артистом Майдана и оправдание массового убийства одесситов 2 мая 2014

Весной 2014 года Филимонов поддержал Евромайдан, лично поучаствовав в его митингах в Одессе. Он всячески оправдывал сожжение сторонников Куликова поля 2 мая 2014 года, назвав погибших одесситов «проплаченными наемниками», а с начала войны на Донбассе давал концерты в поддержку АТО.

«И не надо мне рассказывать, что в Одессе могло найтись 150 идейных жителей в чёрной одежде, с арматурой, которые ратуют за вхождение в состав России. Есть, конечно, придурки, но не в таком количестве! Я ходил по Куликовому полю до того, как там произошла трагедия, видел людей, так сказать, Антимайдана. Говорят, каждому платили по 500 гривен. Если бы это были одесситы, то когда их погнали к Куликовому полю, они уж точно не пошли бы внутрь Дома профсоюзов, а разбежались по многочисленным дворикам. Конечно, произошла трагедия, но моя позиция, как и многих одесситов: не надо было там находиться», — говорил он в интервью изданию «Факты» через несколько месяцев после трагических событий.

В целом, по мнению Филимонова 2 мая 2014 года — день «спасения единой Украины», а в случае надобности он выражал готовность «защищать свой город от российской агрессии».

«Мы с друзьями-бизнесменами, у которых в Одессе все, которые никуда из Одессы уезжать не собираются, сказали, что возьмем по ружью и пойдем защищать родной город. Я мог уехать давно и много раз, но если я на сегодняшний день живу в Одессе, буду ее защищать. Так же думает подавляющее большинство одесситов. Какая-то горстка отщепенцев ходила по Куликову полю, размахивала чужими флагами. 2 мая в Одессе было инспирировано, заранее продумано. Там были какие-то люди из Приднестровья, засланные казачки, которые залезли на крышу Дома профсоюзов. Как бы это событие ни подавалось пропагандистскими СМИ, мы должны понимать, что 2 мая 2014 года — день, спасший страну», — считал кандидат в мэры.

В другом интервью украинскому отделению «Радио Свобода» в сентябре 2014 г. Филимонов признавал наличие противоречий между западной и восточной частью страны, а также негативно отзывался о наступлении на русский язык.

«Язык и религия — это две такие тонкие вещи, которые нельзя ломать через колено, категорически я против этого. Что мешает людям в Швейцарии говорить на четырех языках или в Канаде на двух государственных? Абсолютно ничего не мешает в Украине говорить на русском, на украинском, на гагаузском, на молдавском и так далее. Про Одессу я не говорю, про Одесский регион, 136, по-моему, или 126 национальностей живет на территории Одесской области. В чем дело, какая проблема? От этого кому-то становится лучше или хуже? Насильственно ничего не надо делать, оно само по себе уляжется. При том то, что мне ничего не мешает говорить на английском языке, я прилично говорю на французском. Какая разница, на каком я говорю языке? Разница главная — это то, где ты живешь и кем ты себя ощущаешь», — констатировал он.

Впрочем, уже через два года Филимонов свою позицию в данном вопросе поменял, утверждая, что учит украинский язык, а на своей родине «должен разговаривать на украинском». Скандальное начало. Осенняя сессия Верховной Рады будет жаркой и непредсказуемой © пресс-служба президента Украины

Он поддерживает дружеские отношения с рядом деятелей культуры, называющими себя «одесскими бандеровцами», оправдывающими всю ту вакханалию, которая происходит в стране последние 6 лет — «фекальным» художником Александром Ройтбурдом и артистом Яковом Гоппом. В 2018 году даже разразился скандал, когда Филимонов и Гопп должны были выступать с концертом в культурном центре «Русский дом» в Берлине. Этот центр работал при поддержке российского посольства в Германии и организации Россотрудничество, но их это абсолютно не смущало. Правда, после общественного резонанса, поднятого в социальных сетях, спектакль все же отменили. Тем не менее, в прошлом году юморист намеревался провести гастрольный тур по России. Однако после того, как анонс заслуженного артиста Украины ретранслировали в соцсетях, упоминание об этом было оперативно им убрано.

Что касается политики, то до последнего времени от непосредственного участия в ней Филимонов уклонялся. Но следует подчеркнуть, что он близок к сирийскому бизнесмену, владельцу компании «Кадор Групп» Аднану Кивану и экс-губернатору Михаилу Саакашвили. Так, 29 октября прошлого года Саакашвили выложил у себя в Facebook видеозапись с празднования новоселья в Одессе, где присутствовали Филимонов и осужденный в России за подготовку терактов Олег Сенцов.

Перспективы Филимонова на выборах. «Слуги народа» договорились с Трухановым?

Филимонов не был замечен в каких-то коррупционных скандалах (да и откуда?), но с таким бэкграундом претендовать на победу на выборах мэра ему будет очень проблематично, ибо электорат, поддерживающий националистический дискурс, в Одессе находится в абсолютном меньшинстве. Кроме того, скажется отсутствие серьезного политического опыта и команды, а эффект больших ожиданий от «Слуг народа», подобный прошлогоднему, уже повторится не сможет. Впрочем, по версии Telegram-канала «Политика страны», выдвижение Филимонова является реализацией скрытых договоренностей между Офисом президента и нынешним мэром Геннадием Трухановым. Их суть заключается в «сливе» мэрских выборов пропрезидентской партией в обмен на коалицию и занятие ими ключевых должностей в городском совете.

«Слуги народа в Одессе оформили негласный политический союз с Трухановым. Они хотят с его партией создать большинство в горсовете. Выборы мэра сольют под нынешнего градоначальника, а секретарем планируют сделать представителя Слуги народа. Но не факт, что план будет реализован — пока две партии до большинства не дотягивают. С целью реализации этого плана «Слуги народа» через куратора Одесской области в ЦИК поставили главой и секретарем Территориальной избирательной комиссии (ТИК) человека Труханова. Причем сделали это через квоту группы «Довира» (которая, в свою очередь ее формально заполняет через партию «Солидарность женщин Украины»)», — пишет «Политика страны».

Помешать этому может то, что ни Труханов, ни «Слуги» не контролируют одесскую территориальную избирательную комиссию. В ней большинство принадлежит оппозиционным мэру и президенту политсилам.

«Впервые за все последние выборы сложилась ситуация, когда мэр не контролирует ТИК. Также у оппозиции большинство в районных комиссиях (которые формируют участковые). А значит, выборы обещают быть весьма интересными», — полагают авторы канала.

В то же время, по другой версии, «слив» выборов «Слугами народа» вовсе не является предрешенным, и пока между Трухановым и Офисом президента (ОП) продолжаются закулисные торги, о чем рассуждали Telegram-каналы «Легитимный» и «Женщина с косой».

«Михаил Саакашвили лоббировал кандидатуру Олега Николаевича. Многие говорят, что это «слив», но нет — это торг. Одесский кейс ещё не слили, кандидатура Филимонова — самая узнаваемая среди всех одесситов. Да и он одессит. Кандидатура нардепа от СН Артема Дмитрука также была в шорт-листе на пост мэра Одессы, но в ОП не хотят терять свои «штыки» в Верховной Раде», — отметил «Легитимный».

Канал «Женщина с косой» делает акцент на финансировании кампании Филимонова Киваном и наличии разных групп влияния в ОП.

«Предвыборную мэрскую кампанию Олега Филимонова в Одессе будет полностью финансировать одесский олигарх Аднан Киван, у которого давний тлеющий конфликт с Трухановым. Главный месседж, который будет использован против Труханова, — это коррупция в горсовете и лично мэра. В ОП сейчас уже сформировано две группы: одни за действующего мэра, другие за перезагрузку, торги продолжаются. Филимонова могут использовать как «пугалку» для Труханова, чтобы его «расчехлить на откаты», а также чтобы он поделился проходными местами в своей партии для людей ОП», — резюмирует канал.