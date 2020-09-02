В первый день осени с каникул вернулись украинские депутаты, собравшиеся на очередную, четвертую парламентскую сессию. Парламент нового созыва попытается на законодательном уровне решить проблемы самой бедной страны Европы, одного из крупнейших мировых должников перед МВФ и страны, где не прекращена гражданская война

Проходить очередная сессия парламента будет на фоне пандемии коронавируса и накануне местных выборов.

Кстати, вернулись с каникул далеко не все народные избранники. К полудню 1 сентября зарегистрировались в зале менее двух третей — 299 депутатов. Спикер парламента, Дмитрий Разумков, на открытии обозначил основные темы, над которыми предстоит поработать депутатам: вторая волна коронавирусной инфекции, принятие госбюджета на следующий год и назначенные на 25 октября местные выборы.

Напомнил спикер и о трагедии, случившейся под Радой 5 лет назад. Тогда боевики ультраправой организации C14 бросили гранату в охранявших парламент нацгвардейцев. Четверо правоохранителей погибли, ответственности никто не понес. Тогда депутаты рассматривали закон о децентрализации, в котором ультраправые усматривали угрозу сепаратизма. Через пять лет после преступления все виновники (а они известны и зафиксированы на видео и фото) находятся на свободе, а суд по данному делу может длиться бесконечно, что говорит об импотенции властей, не смеющих привлечь к ответственности праворадикалов даже за убийство своих непосредственных охранников. Спикера парламента это не может не беспокоить, так как на начавшейся сессии Рада намерена вернуться к вопросу о децентрализации (рассмотреть закон об укрупнении районов), которая тоже вызывает неоднозначные оценки в обществе. И как это будет воспринято им в свете незавершенных дел убитых 31 августа 2015 года нацгвардейцев, неизвестно. Разумков рассказал, чем займется Верховная Рада после каникул © rada.gov.ua

Заседание 1 сентября проходило под аккомпанемент митингующих под Радой ветеранов АТО, требовавших установления статуса «пострадавших вследствие агрессии РФ против Украины». Требуют они предоставление им этого статуса, а на этом основании — обеспечения бесплатным жильем

Первый же день новой сессии обозначился скандалом в рядах «Слуг народа». Депутат Гео Лерос, которому недавно сожгли автомобиль, заявил с трибуны Верховной Рады, что "страна движется в пропасть", а президент Зеленский стоит во главе "кланов Януковича" в парламенте.

«Господин президент, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, упустив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор. Вы стали пустым местом в истории. Уже понятно, что не будет никаких посадок. Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну», — заявил Лерос. Затем он назвал главу Офиса президента Андрея Ермака «главным коррупционером» и «агентом российской разведки».

Его эмоциональное выступление связывают с отставкой главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артёма Сытника. Внутри фракции «Слуг народа» продолжается непримиримая борьба между группами, связанными с западными фондами и украинскими олигархами. Другой депутат от «Слуги народа», Александр Дубинский, на том же заседании потребовал «вынести Сытника из кабинета директора НАБУ».

Артёма Сытника и возглавляемую им структуру НАБУ многие депутаты считают одним из инструментов американского давления на Украину. В результате скандального депутата Гео Лероса к вечеру 1 сентября из партии «Слуга народа» исключили, но он сохранил депутатское кресло.

В ходе заседания 1 сентября депутаты приняли законопроект по защите прав детей-сирот, внесли изменения в законы "Об исполнительном производстве" и "О рынке электрической энергии". Депутаты также приняли проект закона №3607 "Об учреждении бизнес-омбудсмена в Украине" и законопроект относительно расширения круга субъектов, которым можно предоставлять гостиничные услуги. Нардепы также увеличили финансирование государственной программы, направленной на оздоровление детей.

Был принят также законопроект №39171 относительно уточнения избирательных процедур. Он предполагает внесение технических изменений в Избирательный кодекс, предусматривающих увеличение стоимости предоставленной избирателям агитационной продукции с 1 гривны до 65 гривен, разрешение проведение агитации благотворительным организациям. Законопроект также отменяет предоставление кандидатами справок о судимости и отсутствия задолженностей по выплате алиментов.

Кроме того, в ближайшие дни планируется рассмотреть на сессии проект закона о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" относительно оснований увольнения директора НАБУ за коррупционное или связано с коррупцией правонарушение (законопроект №2656).

На этой неделе парламентарии желают также заслушать доклад министра здравоохранения относительно ситуации с коронавирусом. Кроме того, в ходе начавшейся сессии депутаты рассмотрят и вопрос об особом статусе Донбасса — они намерены продлить его еще на год (до 31 декабря 2021 года).

На том же заседании один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко выдвинул список требований к власти: возвращение права голоса жителям Донбасса, прекращение деятельности национал-радикальных организаций, защита русскоязычных граждан, изменение социально-экономической политики страны и принятие законов, нацеленных на прекращение конфликта на Донбассе. Маловероятно, что власти к этим требованиям прислушаются, но заявление следует трактовать, скорее, в контексте начавшейся предвыборной кампании. Верховная Рада отвергнет инициативу Кравчука о местных выборах - Арахамия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В целом же, учитывая приближение местных выборов, очередная сессия Верховной Рады обещает быть жаркой. Депутаты будут ввязываться в скандалы, делать громкие заявления, рассчитывая улучшить рейтинг своей политической силы накануне местных выборов. В течение ближайших полутора месяцев у депутатов не единожды возникнет соблазн внести изменения в Избирательный кодекс и переиграть процедуру выборов в пользу своей политической силы.