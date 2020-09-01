По состоянию на 12:30 1 сентября в мире зафиксировали более 25 миллионов 665 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 855 тысяч человек скончались, порядка 17,9 миллиона выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Первое место в антирейтинге стран по заболеваемости по-прежнему занимают США, где коронавирусную инфекцию выявили у 6 миллионов 212 тысяч человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 187 793.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено более 3 миллионов 910 тысяч случаев заражения, 121,5 тысяч из которых стали летальными.

Следом идет Индия. Здесь зафиксировано свыше 3 миллионов 694 тысяч случаев заболевания COVID-19, почти 66 тысяч человек скончались.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает четвертое место в мире — немногим более 1 млн человек. По состоянию на 17:30 в стране зафиксировано 17 299 скончавшихся и 815 705 выздоровевших.

Россия технологически оказалась готова к вызовам пандемии, но есть многое, над чем еще нужно поработать, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается дистанционного обучения. Прежде всего хочу обратить внимание на то, что нам в целом по всей стране и в школах в значительной степени, и в высших учебных заведениях, и в средних учебных заведениях, удалось это сделать. Это говорит о том, что у нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс и быть готовой к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии», — сказал Путин во время всероссийского открытого видеоурока.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 31 августа

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал РИА Новости, что в целом пандемия коронавируса не приведет к демографическому кризису в России.

Специалист напомнил, что в 2010 из-за жары в Центральной России было более 50 тысяч смертей.

«Коронавирус, если мы возьмем общий показатель смертности, то прирост смертности для Москвы за первый квартал составляет 11 тысяч смертей, для Санкт-Петербурга — 3,5 тысячи. Замечу, что в России за 2019 год было зарегистрировано 1,798 тысячи смертей», — сказал он.

Еще в июле специалист подчеркнул, что пик смертности в России, как и в Европе, уже пройден. По его словам, летальные исходы от COVID-19 продолжат регистрировать, но заметного прироста смертности из-за инфекции не будет.

Потеря обоняния и вкуса является главным отличием коронавируса от гриппа, опытный врач отличит эти два заболевания, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Да, они отличаются, достаточно опытный врач отличит. Вот при коронавирусной инфекции нередко, в высоком довольно проценте случаев, запахи перестают ощущаться, вкус перестает ощущаться. Но много сходных симптомов, поэтому тут нужно с осторожностью», — сказал Альтштейн.

Он добавил, что грипп от коронавируса легко отличают при изменении в легких рентгенологи, однако это не стопроцентный способ, так как "отличить можно и спутать тоже можно".

Вирусолог подчеркнул, что самым важным показателем является лабораторный тест, который показывает коронавирус. Он предположил, что врач, приходящий к больному с такими симптомами, будет сначала ставить диагноз ОРЗ (острое респираторное заболевание), а потом разбираться.

Украина

На Украине по состоянию на 12:30 зафиксировано 121 215 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 2557 стали летальными. В то же время 57 114 пациентов выздоровели.

В стране уже довольно долгое время наблюдается рост суточного количества больных коронавирусом. На днях был очередной антирекорд — почти 2500 больных.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что достаточно трудно спрогнозировать динамику распространения COVID-19, который ​​рушит все законы эпидемиологии и развивается в необычной динамике.

«По прогнозам, летом ожидалось снижение количества случаев, а рост должен был прийтись на начало эпидемического сезона (октябрь-середина ноября). Зато лето стало периодом активного роста», — сказал Ляшко.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 30 августа

После этого очень трудно возвращать жесткий карантин в те регионы, в которых отмечается всплеск заболеваемости, добавил он.

«Сегодня это довольно трудно и уже большое количество политиков к этому вмешиваются. Чем ближе будет к выборам, тем больше будет политических заявлений и это больше всего беспокоит, ведь уровни вводятся вне политики», — сказал санитарный врач.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал весьма неутешительный прогноз касательно роста заболеваемости коронавирусом в Украине.

По его словам, до конца сентября в Украине будут выявлять до 3 тысяч случаев заболевания ежедневно. Об этом сообщает «Корреспондент».

Также он отметил, что рост числа больных COVID-19 может привести к загруженности больниц на более чем 80 процентов.

«Сегодня у нас от 2 до 2,5 тысячи заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, к концу сентября — началу октября эта цифра вырастет к 3 тысячам больных каждый день. Это загрузит больницы более чем на 80 процентов», — сказал Шмыгаль.

Ситуация в мире

Французский международный фармацевтический гигант компания Sanofi отказалась от дальнейших испытаний препарата Kevzara, который считался перспективным для лечения тяжелых форм коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил Рharmaphorum, об этом компания объявила во вторник после получения отрицательных результатов третьего этапа международных испытаний препарата.

«Третий этап, который проводился вне территории США, показал, что препарат не обеспечил главных результатов и не улучшал клинические симптомы», — говорится в публикации.

В испытании приняли участие 420 пациентов из Аргентины, Бразилии, России и Испании.

Подробные результаты испытаний будут обнародованы до конца года.

Тем временем Швеция готовится ввести более строгие противоэпидемические правила для отдельных регионов в случае внезапных вспышек COVID-19, хотя и заявляет, что по-прежнему привержена «мягкой» национальной стратегии по борьбе с эпидемией.

«Чтобы справиться с местными вспышками, которые, как мы опасаемся, могут возникнуть, региональная власть может при необходимости дать более строгие рекомендации», — заявил генеральный директор Шведского агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон.

Как известно, Швеция предпочла более мягкие противоэпидемические мероприятия, чем большинство других стран. Результатом стал более высокий уровень смертности.