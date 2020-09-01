Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа вслед за США всё больше втягивается в санкционное противостояние, а Литва и вовсе перешла все грани приличия в требованиях, которые выдвигает к Белоруссии

На традиционном выступлении перед студентами и преподавателями МГИМО 1 сентября министр иностранных дел РФ уделил особое внимание ситуации в Белоруссии, где после президентских выборов, состоявшихся 9 августа, начались акции протеста.

Пути выхода из кризиса

Прежде всего Сергей Лавров подчеркнул, что Россия по отношению к Белоруссии, проживающей сейчас сложные времена, будет руководствоваться международным правом, теми обязательствами, которые существуют между двумя странами. Путин рассказал об обязательствах России перед Белоруссией в сфере безопасности © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

В комментарии изданию The Daily Telegraph бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил: «Получив свободу действий, Россия не допустит очередной «цветной революции» у своих границ. Политическое выживание президента Белоруссии зависит от Кремля. Лукашенко, возможно, ещё не осознает этого, но обращение к Москве за помощью, скорее всего, означает, что он отказывается от власти в Минске».

Нормализации ситуации может способствовать конституционная реформа, предложенная президентом Белоруссии, уверен Лавров, в рамках которой может состояться диалог с гражданским обществом, что позволит обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан. 17 августа Александр Лукашенко сказал, что готов поделиться своим полномочиями в соответствии с новой Конституцией, а 31-го сообщил, что обновлённая редакция документа, работа над которой ведётся, будет вынесена на общественное обсуждение. Лукашенко признал, что действующая общественная система носит отчасти авторитарный характер, и призвал выстроить систему, не завязанную на личность президента.

«Я посчитал бы правильным, чтобы к этой работе были приглашены представители гражданского общества, и думаю, если им хочется выйти из этого кризиса в качестве окрепшей страны, а не разжигать какие-то противоречия, они должны сами проявить к этому интерес», — заявил Лавров.

Бесполезное давление Запада

Глава МИД РФ подчеркнул, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах для урегулирования ситуации в Белоруссии нет.

«Я разговаривал с действующим председателем ОБСЕ — это премьер-министр Албании (Эди Рама. — Ред.), разговаривал и с министром иностранных дел Швеции (Анн Линде. — Ред.), а Швеция будет следующим председателем ОБСЕ. Они вдвоём хотели такой процесс наладить и звонили нам, пытались через нас донести до белорусского руководства необходимость пойти на такое посредничество», — рассказал Лавров. Лукашенко предложил Макрону свои услуги в качестве посредника между ним и «желтыми жилетами» © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

Самостоятельные попытки наладить диалог с официальным Минском организация тоже пыталась. 17 августа председательство Албании в ОБСЕ обратилось к правительству Белоруссии с предложением, что Рама и Линде прибудут с визитом в 2021 году для обсуждения с представителями властей и оппозиции сложившейся ситуации.

Лавров обратил внимание на тот факт, что в качестве посредника Запад продвигает ОБСЕ — организацию, которая переживает серьёзный организационный кризис. 18 июля свои посты оставили руководители ключевых структур организации: директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Гисладоттир, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, верховный комиссар по делам национальных меньшинств Ламберто Занньер и представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир — им не продлили мандат, а назначение их преемников состоится лишь в декабре на министерском заседании в Тиране. К тому же организация не направляла своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссии, сославшись на то, что приглашение было прислано не в те сроки, хотя, как говорил ранее Лавров, это не проблема, и наблюдатели должны были поехать.

Что касается посредничества в решении внутриполитических вопросов, ещё свеж в памяти опыт Украины, который ничем хорошим не закончился. 21 февраля 2014 года при посредничестве главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, его польского коллеги Радослава Сикорского и руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение с лидерами оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. Утром глава государства уехал в Харьков, а в Киеве начался захват правительственных зданий, резиденции президента, парламента. Януковичу, опасавшемуся за свою жизнь, пришлось покинуть страну, после чего Верховная Рада неконституционным путём отстранила его от власти.

По словам Лаврова, некоторые западные страны не готовы признать объективную реальность формирования в мире новой системы отношений, а попытки игнорировать её и попытки не дать сформироваться таким отношениям, которые в полной мере уважительно учитывали бы эти новые достижения многих стран мира, недальновидны и опасны. «Вот уши и проступили». Бабурин о том, почему хотят свергнуть Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Наши западные коллеги почти полтысячелетия задавали тон в мировых делах, контролировали экономику через колониальные завоевания, обеспечивали безбедное функционирование своих элит за счёт вывоза из колоний природных ресурсов. И за эти 500 лет, конечно же, многое произошло, но даже после того, как колониальная система разрушилась, отношения учителя и ученика, хозяина и помощника — они всё-таки в значительной степени сказывались на менталитете западных политиков», — заявил глава МИД РФ.

Европа впереди планеты всей

Лавров отметил, что в Белоруссии есть вопросы, которые необходимо обсуждать, и у белорусского народа есть все возможности, чтобы сделать это самостоятельно.

«Но сразу же выступать неким судьёй, как это пытаются делать наши западные коллеги, и сразу выносить свои приговоры и ещё пытаться исполнять эти приговоры путём введения санкций и прочих угроз мы считаем недопустимым в современном мире. К сожалению, вот эти повадки проявляются в Евросоюзе, в том числе у соседей Республики Беларусь прежде всего, которые хотят на свою жёстко антилукашенковскую платформу затянуть всех членов ЕС», — заявил он.

Роль локомотива на антибелорусском фронте исполняют три страны Балтии и примкнувшая к ним Польша. По инициативе Варшавы руководство ЕС созвало экстренный саммит, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. В преддверии следующего аналогичного саммита президент Литвы Гитанас Науседа по итогам переговоров с коллегами из Латвии, Эстонии и Польши озвучил единое мнение четырёх стран: на предстоящем мероприятии ЕС должен объявить санкции в отношении представителей режима, ответственных за фальсификацию выборов и репрессии против мирно протестующих людей. Более крупные и авторитетные государства-члены Евросоюза долго не комментировали происходящее в Белоруссии, и лишь спустя неделю с заявлениями выступили президент Франции Эммануэль Макрон, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, правда, их слова свелись к дежурным призывам к Александру Лукашенко вступить в диалог с оппозицией и к сотрудникам правоохранительных органов — не применять силу к протестующим.

«Мы знаем, что это (попытки стран Балтии втянуть весь ЕС в противостояние с властями Белоруссии. — Ред.) вызывает серьёзный дискомфорт у тех стран, которые считаются «старой Европой», которые понимают необходимость действовать сбалансированно и у которых грубое, прямое, откровенное вмешательство во внутренние дела любого государства вызывают все-таки какой-то дискомфорт», — сказал Лавров.

Страны Балтии согласовали единый список персональных санкций против ответственных за «фальсификацию президентских выборов в Белоруссии и применение насилия к протестующим», в него вошли 30 человек, в том числе Александр Лукашенко, его старший сын Виктор Лукашенко, занимающий пост помощника президента по национальной безопасности, глава Администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко, председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик, министр внутренних дел страны Юрий Караев, председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич, министр юстиции Олег Слижевский, председатель ЦИК Лидия Ермошина. 1 сентября глава МВД Литвы Рита Тамашюнене сказала в эфире национального радио LRT, что Вильнюс собирается вернуться к работе над национальным санкционным списком, в котором значатся имена 118 человек. «Не хочет быть клоуном»: Климкин объяснил, почему старший сын Лукашенко не участвует в «спектакле» отца © МИД Украины

Литва во всей этой истории исполняет первую скрипку, поскольку на её территории находится Светлана Тихановская, которая на президентские выборы в Белоруссии шла как единый кандидат от оппозиции и в итоге заняла второе место. Именно из Вильнюса женщина публикует свои видеообращения к сторонникам и комментирует ситуацию на Родине.

«Попытки раскачивать ситуацию мы видим. Собственно, это никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия в требованиях, которые они выдвигают. У нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь», — сказал Лавров.

В комментарии изданию Delfi литовский политолог Марюс Лауринавичюс выразил уверенность, что видеообращение Тихановской получено в результате шантажа и давления на детей спецслужбами, правительством и президентурой Литвы. По его словам, никому не известная белорусская домохозяйка никогда не была настоящей революционеркой, её слова ничего не значили прежде и не значат сейчас.

Лавров подчеркнул, что ЕС вслед за США всё больше и больше идёт по пути санкционного давления: внутри союза выработали решение о создании механизмов введения ограничительных мер за вторжение в киберсферу с преступными целями, как они считают, по правам человека и по другим вопросам, однако эти санкции нелегитимны с точки зрения международного права, как и нелегитимны любые односторонние санкции. Дипломат также обратил внимание на термин, созданный западными государствами, «порядок, основанный на правилах», где правила меняются от случая к случаю в зависимости от того, что в том или ином случае нужно, коалиции единомышленников создаются, как правило, из числа западных стран. «Произошедшее в Украине будет цветочками»: Лукашенко предостерег от резни в Белоруссии © REUTERS, Stringer

«Плюс они штучно, вручную выбирают тех партнёров из других регионов, которые послушны нашим западным коллегам, и в своём кругу договариваются создать то какое-то партнёрство против безнаказанности в сфере применения химического оружия, то партнёрство по обеспечению кибербезопасности и по наказанию тех, кто вмешивается в киберпространство с неблаговидными целями, то какое-то партнёрство по защите прав человека. Всё это делается далеко не в универсальном формате, а в узком кругу тех, кто не будет спорить с западными инициаторами этих затей. А потом вот это правило, которое складывается вокруг той или иной темы, декларируется универсальным и от всех требует его соблюдать, а против тех, кто не соблюдает сформированные в узком кругу постулаты, объявляются санкции», — добавил глава МИД РФ.

Впрочем, как бы ни давил Запад на Белоруссию, пока никаких реальных санкций никто не вводил — персональные лишь запрещают въезд включённым в «чёрный список», предусматривают блокировку их счетов, если таковые вообще имеются. Дело в том, что за последние годы отношение к Лукашенко, получившего с лёгкой руки бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт прозвище «последний диктатор Европы» больше 20 лет назад, заметно потеплело — ЕС сократил свой санкционный список белорусских чиновников с 243 до 4 человек, а США и вовсе обнулил свой (в 2006 году в него включили 10 человек). Делалось это явно не из любви к Лукашенко, а с целью ослабить связи между Белоруссией и Россией. Но и Лукашенко пользовался симпатиями Запада в своих интересах, например, договорился со Штатами о поставке энергоресурсов, когда обвинил Москву в завышении тарифов, по которым та поставляла Минску своё топливо. В феврале 2020 года президент Белоруссии принимал у себя в гостях госсекретаря США Майкла Помпео и радостно объявлял общественности, что американский дипломат осведомлён о проблемах Белоруссии и обещал их решить. Но как только Запад сменил пряник на кнут, Лукашенко сменил риторику.

«Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад. Да, я проводил многовекторную политику, насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что 100 лет не нужен этой Европе и тем более Америке. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали там (в России. — Ред.)», — заявил Лукашенко 1 сентября.

Вряд ли, конечно, Запад реально накажет Белоруссию — уж слишком много работы проделано в предыдущие годы, чтобы втянуть её в свою сферу влияния.