На фоне массовых акций протеста рейтинг президента страны Дональда Трампа стремительно растёт - американцы согласны, что пресечь беспорядки можно только решительными мерами. Кандидату от демократов Джо Байдену, который обвиняет главу государства в жестокости, есть над чем задуматься - за месяц его преимущество сократилось с 9,3% до 6,2%

Во вторник, 1 сентября, президент США Дональд Трамп посетит город Кеношу (штат Висконсин), где неделю назад начались беспорядки. Поводом вновь послужило обращение полицейских с темнокожим: 23 августа сотрудник правоохранительных органов выстрелил Джейкобу Блейку, предположительно, имевшему при себе нож, семь раз в спину в упор, поскольку тот оказал сопротивление при задержании. Афроамериканец выжил, но в результате травм позвоночника останется парализованным. 30 августа губернатор штата демократ Тони Эверс направил президенту письмо, в котором просил его отказаться от поездки, поскольку его приезд лишь замедлит усилия по преодолению разногласий и помешает двигаться вперёд. В то же время, как сообщило информационное агентство Associated Press, группа членов совета округа Кеноша призвала Трампа обязательно посетить город.

«Если бы я не настоял на том, чтобы задействовать Национальную гвардию и направиться в Кеношу (штат Висконсин), Кеноши бы сейчас не было. И было бы много погибших и раненых. Я хочу поблагодарить правоохранительные органы и Национальную гвардию. Увидимся во вторник!» — написал президент в Twitter.

Америка в огне

Своё мнение о причинах беспорядков в стране Трамп высказал накануне на пресс-конференции в Белом доме: «То, свидетелями чего мы сейчас являемся, — это следствие левой идеологической обработки в школах и университетах наших стран. Многим юным американцам рассказывают ложь о том, что Америка — это безнравственная страна, охваченная расизмом. Есть только один путь к единству — восстановить общую национальную идентичность, которая будет строиться вокруг общих американских ценностей, которых у нас полно. Речь идёт о восстановлении патриотического воспитания в школах нашей страны». Ранения и драки с полицией: по США катится волна расовых протестов и погромов © REUTERS, Stephen Maturen

Одним из центров протестной активности стал Портленд (штат Орегон), и это не случайно. В городе базируются несколько группировок правого толка: Patriot Prayer выступает против сторонников леволиберальных идей и поддерживает Трампа; Proud Boys оспаривает идеи феминизма, политкорректности и глобализации, а также борется с леворадикалами, в прошлом году её активисты участвовали в потасовке с антифашистами из движения Rose City Antifa. Обе группировки созданы в 2016 году.

В ходе нынешних беспорядков погиб член Patriot Prayer. Он получил смертельное ранение спустя несколько минут после столкновения группы сторонников Трампа, пытавшихся проехать через Портленд, и встретивших их активистами движения Black Lives Matter. На вопрос, прозвучавший в ходе интервью телеканалу Fox News, призывает ли он своих сторонников вступать в противостояние с участникам протестов, президент ответил, что не хочет, чтобы они это делали, а предоставит это правоохранительным органам.

«Мои сторонники — это замечательные, трудолюбивые, потрясающие люди. Они видят по телевизору, что происходит в Портленде, в Кеноше, пока я не принял меры и не прекратил это. Они смотрят на все это и не верят своим глазам. Демократы потеряли контроль над радикальными левыми», — заявил Трамп.

Республиканцы не упускают возможности подчеркнуть, что самые ожесточённые беспорядки происходят в городах и штатах, которыми руководят демократы. Трамп неоднократно предлагал местным властям помощь — направить Национальную гвардию для наведения порядка, но те отвечали отказом. Правда, губернатор Висконсина Тони Эверс, который призывал президента не приезжать в Кеношу, отказываться не стал, и Трамп 26 августа — спустя 3 дня после начала беспорядков — сообщил, что направит в город федеральных правоохранителей и Национальную гвардию.

«В Портленде бардак, и так было много лет. Если это подобие мэра не наведёт порядок, то мы придём и сделаем это за них!» — пригрозил президент в Twitter.

Не желая выглядеть капитулянтами перед президентом-республиканцем, губернатор штата Орегон демократ Кейт Браун сообщила, что направит в город сотрудников полиции штата для помощи местным правоохранителям в урегулировании ситуации.

Закон и порядок

Очевидно, что темы беспорядков, расового неравенства и полицейского произвола станут одними из ключевых на теледебатах кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Ровно за 4 недели до первой встречи лицом к лицу политики уже начали заочную дискуссию по этим вопросам. Дмитрий Дробницкий: В США паралич власти и государства © РИА Новости, Нина Зотина

На митинге в Питтсбурге (штат Пенсильвания) бывший вице-президент обвинил главу государства в неспособности остановить волну насилия, поскольку он сам же ей способствует. Байден осудил насилие и призвал Трампа поступить аналогично.

«Если кто-то пытается затеять драку, это уже не мирный протест. Что, по мнению президента Трампа, произойдёт, если он продолжит раздувать пламя ненависти и раскола в нашем обществе и использовать политику страха, чтобы подстрекать своих сторонников? Он бездумно поощряет насилие», — сказал кандидат в президенты США от Демократической партии.

По его словам, Трамп не справляется со своими обязанностями, поскольку должен примирять несогласных и снижать градус накала в обществе, а не провоцировать своей риторикой рост напряжённости.

«Этот президент давно лишился всякого морального лидерства в этой стране. Он может верить, что изречение слов «закон и порядок» делают его сильным, но его неспособность призвать своих же сторонников перестать вести себя как вооружённые ополченцы в своей стране показывает вам, насколько он слаб. Кто-нибудь верит в то, что в Америке будет меньше насилия в случае, если Трамп будет переизбран? В Америке нам нужна справедливость. В Америке нам нужна безопасность», — заявил Байден.

Предвыборный лозунг «закон и порядок» помог республиканцу Ричарду Никсону победить на выборах и стать 37-м президентом США. Сейчас в свете массовых погромов эту фразу использует Дональд Трамп.

Естественно, хозяин Белого дома не мог пропустить мимо ушей слова Байдена и уделил внимание его персоне в интервью Fox News: «Он слабый человек. Его контролируют, как марионетку. Это не приведёт к снижению напряжённости, они (радикальные левые силы. — Ред.) просто победят, они возьмут под контроль ваши города, это будет революция».

На уточняющий вопрос, кто контролирует Байдена, Трамп сказал, что это люди, которые остаются в тени, люди, которые протестуют на улицах, люди, которые контролируют протесты на улицах. Трамп назвал единственный способ остановить насилие в городах США © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

Критику в адрес оппонентов президент продолжил в Twitter: «Жители Портленда, как и всех других городов и районов нашей великой страны, хотят законности и порядка. Леворадикальные мэры-демократы, как болван во главе Портленда или человек, который сейчас сидит у себя в подвале, не желая быть лидером или даже высказаться против насилия, никогда не смогут этого сделать!»

Человек, сидящий в подвале, — это про Байдена. Как подсчитали журналисты, перед партийным съездом демократов он не общался с прессой около 3 недель. 77-летний политик, входящий в группу риска заражения коронавирусом (впрочем, как и 74-летний Трамп), предпочитал без надобности не покидать свой дом в Делавэре.

Вот и сейчас телеканал CNN сообщил, что Байден может на этой неделе посетить штат Висконсин, но с припиской «окончательное решение ещё не принято».

Чем жёстче, тем лучше

Как бы ни ругали демократы Трампа за жёсткий подход к разгону беспорядков, у избирателей, судя по рейтингам, он нашёл отклик в сердцах.

Если 27 июля преимущество Байдена над Трампом составляло 9,3%, 23 июня — 10,2%, то к 31 августа оно сократилось до 6,2%.

Когда шансы кандидатов почти равны, 6% кажутся хорошим заделом, который может обеспечить победу в ноябре. Однако не стоит спешить с выводами, давайте вспомним 2016 год, когда вместо Байдена, отказавшегося от президентской гонки из-за смерти сына, честь демократов отстаивала бывший госсекретарь и бывшая первая леди США Хиллари Клинтон. В августе её превосходство над эксцентричным бизнесменом-миллиардером Трампом составляло 6,8%, и всё же в конечном итоге она проиграла выборы, хоть и заручилась бОльшим количеством голосов избирателей, но последнее слово, как известно, остаётся за выборщиками. Кто и как избирает президента США. Просто о сложном © REUTERS, Brian Snyder | REUTERS, Brian Snyder | Перейти в фотобанк

Президентом становится тот кандидат, который заручится поддержкой как минимум 270 из 538 выборщиков. Если смотреть на штаты, уже определившиеся со своими политическими предпочтениями, то Байден может рассчитывать на 212 голосов, Трамп — на 115, а 211 остаются в розыгрыше. Это «колеблющиеся» штаты, где число сторонников демократов и республиканцев примерно одинаково, и именно эти избиратели решат исход голосования, в 2016-м они помогли Трампу. В частности, в Мичигане Байден сейчас обходит Трампа на 6,7% (у Клинтон в августе было +9%), в Пенсильвании — на 5,7% (Клинтон +9,2%), а во Флориде картина иная — преимущество Байдена составляет 4,8%, Клинтон же могла похвастаться только +2,9%.

Как показал опрос компании John Zogby Strategies, 43% респондентов уверены, что победу на президентских выборах будет праздновать Трамп, 40% предрекают избрание Байдена.

Руководитель компании, известный американский социолог Джон Зогби предупреждает, что демократам следует обратить внимание на поддержку со стороны своего традиционного электората — афроамериканцев. По его словам, Байдену нужны голоса 90% и более темнокожего населения, а сейчас за него готовы голосовать 75% представителей этой группы, а также ему нужно обеспечить высокую явку на выборах 3 ноября.

Действия Трампа по вопросу беспорядков становятся всё жёстче и решительнее, а протестное движение — всё более разнонаправленным и хаотичным. Изначально демократы хотели использовать его в своих интересах, чтобы выставить президента-республиканца неспособным взять ситуацию под контроль, но в результате сами потеряли контроль над толпой, что отразилось на их рейтинге. Трамп уверен, что Байден предпочитает не делать никаких заявлений по этой теме, чтобы не отпугнуть избирателей.

«В случае победы на выборах он намерен капитулировать перед толпой сторонников левых политических взглядов и отдать им контроль над всеми рычагами власти в США. Но когда вы капитулируете перед толпой, вы получаете не свободу, а фашизм, это происходит везде», — предупредил президент на пресс-конференции в Белом доме.