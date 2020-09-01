На Украине одна за другой рушатся финансовые пирамиды. Свою роль в этом сыграл коронавирус: как только в стране начались карантинные ограничения, граждане перестали массово нести деньги аферистам, а те заморозили выплаты и никому ничего не возвращают. Неудивительно, что деятельность некоторых пирамид напрямую связана с криминалом

Сотрудника финпирамиды похитили у дома

СБУ разоблачила на Украине масштабную финансовую пирамиду © из открытых источников

Пока известно, что к пирамиде причастны 20 человек, было открыто 100 филиалов по всей стране. За период работы пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью свыше 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество. Конкурентов у них не было, они на рынке финпирамид с драгоценностями были первыми. Цены на золото были в два раза выше рыночных по Украине, а под конец — в 20 раз.

Люди покупали у них сертификаты под 300% и выше. В Украине да и вообще в мире ни у кого такой доходности и близко нет. А украинцы вкладывали кто тысячу, а кто и 100 тысяч долларов. И только на втором году существования, когда они совсем перестали платить людям проценты за сертификаты, их накрыла СБУ. При этом уже есть жертвы мошенничества — девушка вложила «в проект» 200 тыс. грн наследства и когда узнала, что все пропало, порезала вены в магазине В2В в Киеве. И это только первая ласточка. Будут еще жертвы. Только свои люди и самые прозорливые успели выбраться из пирамиды несколько месяцев назад с минимальными потерями, когда у них уже начались проблемы.

Однако то, что они продержались спокойно два года, уже говорит о том, что работали они под надежной крышей среди высокопоставленных покровителей, которые тоже погрели свои руки на пирамиде.

Накануне обыска в В2В, вечером 26 августа, возле парадного жилого дома по улице Голосеевская, 13-Б семь неизвестных мужчин напали и выкрали Штадченко Ярослава. Около трех минут он сопротивлялся и просил о помощи — на видео видно, как консьерж подъезда пытается отбить его от нападающих. Остальные очевидцы произошедшего снимают видео. Одной из любопытных девушек сказали, что, дескать, они увозят на лечение наркомана. Свидетели утверждают, что спереди и сзади на бусике похитителей были разные номера. На крики похищенного подъехала группа людей из ГО "Варта Голосеево" и "Муниципальна Варта Києва", которые пытались догнать автомобиль. Полиция объявила план «Перехват», но результата он не дал. В последний раз автомобиль зафиксировали камеры на улице Леси Украинки. Дальше след теряется. До сегодняшнего дня семья не знает о том, где он и что с ним.

Но 27 августа в СМИ появился комментарий пресс-секретаря СБУ о том, что это якобы была спецоперация СБУ по задержанию преступника.

«С момента похищения команда адвокатов Юрий Демченко и Денис Демин вела работу по поиску. Мы были в СБУ — Ярослава там нет. Адвокаты разослали адвокатские запросы по всем возможным местам пребывания. Мы объездили все изоляторы: изолятор временного содержания ГУМВД Украины (Косогорный пер., 7), изолятор СБУ (Аскольдов пер., 3а). Мы зафиксировали свои жалобы и обращения на горячей линии. Согласно действующему законодательству Украины в течение 24 часов после задержания обязаны уведомить родственников, есть точные сроки на уведомление адвокатов и выдвижение обвинений. Из неофициальных источников поступила информация, что Ярослава удерживают в квартире сотрудники СБУ и оказывают на него давление с целью добиться незаконных действий по его роду деятельности (специалист IT-сферы)», — сообщила супруга похищенного Юлия.

А дело в том, что Штадченко — бывший технический сотрудник рухнувшей в июне этого года пирамиды Bitsonar, которая позиционировала себя как инвестиционный фонд для алгоритмической торговли криптовалютами. Именно он предал огласке тот факт, что Bitsonar являлся схемой Понци, и назвал настоящего организатора — бывшего украинского чиновника Александра Товстенко.

Экс-чиновник кидает по-крупному

На «чистую воду» пирамиду вывел бывший сотрудник фонда Ян Новак, разместив на сайте bitsonar.com информацию о том, что «Bitsonar превратился в финансовую пирамиду».

«Не обманывайте себя иллюзиями, что вы сможете снять хотя бы доллар после того, как закончится так называемый аудит, или после того, как они откроются на bitsonar.io», — обратился он к инвесторам, которые жаловались на то, что не могут вывести средства и подозревают проект в экзит-скаме.

Падение уровня жизни на Украине уже не остановить — Зубец © скриншот с видео ОТР Александр Товстенко — бывший чиновник, который возглавлял тендерный отдел в Министерстве энергетики при Эдуарде Ставицком. До этого он работал в Министерстве экологии при Николае Злочевском и в Земельных ресурсах Киева.

MLM-модель, которая лежала в основе Bitsonar, не была «пирамидной». Клиентам продавали входные билеты, так называемые статусы, которые открывали инвестиционные лимиты в пять раз выше своей стоимости: статус за $100 позволял инвестировать $500 и так далее. У обладателей партнерского статуса — депозит $20 тысяч и выше — не было лимитов, они платили 10% с каждой инвестиции. В ноябре 2019 года в черную пятницу Bitsonar на время убрал статусы и лимиты — клиенты получили небывалые скидки. За этот период Bitsonar удвоил количество клиентов и инвестиций, тогда зашло под $300-400 тысяч. Народ решил сорвать большой куш. Клиенты, инвестиции которых $200-500 лежали три месяца, во время черной пятницы завели $10-20 тысяч. Люди вкладывали в развитие проекта сотни тысяч долларов, даже не подозревая, что их возвращать Товстенко не будет. Так и происходит с начала этого года.

Чтобы не отдавать деньги, дешевле посадить кредитора

Похищенный Штадченко рассказывал, что у Товстенко есть связи в силовых структурах и ему многое сходит с рук. «Один дал $250 тысяч, другой $200 тысяч, кто с распиской, кто без, но люди, так скажем, непростые. Саша, не желая отдавать долг, вначале скрывался от них по Киеву. Затем один из этих ребят обратился в полицию, и Сашу нашли, но заявление не регистрировали, потому что у Товстенко есть там какие-то связи. Они съехались, поговорили, Саша пообещал отдать долг».

Чтобы не возвращать полмиллиона долларов инвестору, Товстенко подвел под статью одного из инвесторов за вымогательство.

В мае 2020 года Товстенко договорился встретиться с одним из инвесторов в Одессе, чтобы обсудить ситуацию. Инвестор с друзьями приехал. Они разместили Товстенко в гостинице за свой счет, он ел устрицы за $50.

«В один из дней, когда они гуляли по парку, подъехал полицейский бусик, оттуда вышли сотрудники в гражданке, показали удостоверения и с вопросом «Саша, у тебя все нормально?» посадили его в бусик. Через 15 минут приехал КОРД и положил инвестора с друзьями лицом в пол. То есть у Саши это было заранее продумано, организовано и кем-то одобрено. Скорее всего, он кому-то в органах заплатил. Сколько бы это ни стоило, $30-50 тысяч, это все равно меньше, чем отдавать $450 тысяч», — рассказывал Штадченко журналистам.

Прямо в бусике Товстенко написал заявление на инвестора, обвинив того в похищении человека и вымогательстве.

Родные похищенного программиста Ярослава Штадченко не исключают, что и его похитили по просьбе бывшего работодателя Товстенко за то, что он рассказывал о проворачиваемых экс-чиновником махинациях.

Но в понедельник стало известно, что похищение было организовано СБУ для инсценировки убийства Ярослава Штадченко.

Как сообщили в СБУ, им стало известно, что киевлянин ищет киллеров для устранения своего бывшего бизнес-партнера. Эту роль сыграл сотрудник СБУ, который с коллегами сначала похитил Ярослава, а потом инсценировал его смерть. При передаче денег за убийство заказчик был задержан. Ему предъявлено подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины.

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Нитка, клей и купюра. На Украине поймали необычного мошенника © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Экономический эксперт Александр Охрименко отмечает, что в условиях кризиса спрос на пирамиды растет. Чем сложнее экономическая ситуация, тем больше создается пирамид и тем больше украинцев пытаются спасти свои сбережения от инфляции и приумножить их и «клюют» на обещания мошенников.