Украинская власть должна делать все, чтобы Иловайская трагедия не была забыта, а виновные в ней должны понести ответственность. Об этом в субботу, 29 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский

В этот день в 2014 году украинские силовики понесли значительные потери при выходе из окружения сил ополченцев самопровозглашённой ДНР под городом Иловайском в Донецкой области.

«Вряд ли мы можем надеяться, что такая рана на теле истории Украины, такая рана на сердце родителей всех погибших когда-нибудь затянется. И украинская власть должна делать все, чтобы каждое имя не было забыто. И чтобы каждый год рассказывали не только детям погибших, не только родителям, которые потеряли своих детей, а чтобы рассказывали всем, что такие трагедии в стране были, такие герои в Украине были и есть, которые отдают свою жизнь. Рассказывать надо, и мне кажется, что это наш главный долг — нести сквозь историю Украины историю наших героев», — заявил Зеленский, чьи слова приводит президентская пресс-служба. Иловайский котел: молчание ягнят и львиный рык

Глава государства подчеркнул, что правоохранительные органы должны закончить расследование обстоятельств, повлекших Иловайскую трагедию, а виновные должны понести ответственность.

«Несмотря на то, что прошло время, мы не должны забывать всех тех, из-за кого погибли наши ребята в Иловайском котле. И правоохранительные органы, какой бы горькой правда ни была, должны показать результат. Я знаю, что в Офисе Генерального прокурора создан департамент по вопросам войны именно для того, чтобы расследовать такие громкие и, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они пойдут вперед», — отметил Владимир Зеленский.

В боях за Иловайск в Донецкой области в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих ВСУ, ещё 40 пропали без вести. Об этом в ответ на запрос сообщили (в августе прошлого года) «BBC News Украина» в Генштабе ВСУ. Кроме того, 13 человек находились в плену (по состоянию на 22 августа прошлого года).

При этом в ответе Генштаба уточнялось, что именно 29 августа 2014 года (то есть при выходе колонны ВСУ из окружения — Ред.) «погибло — 129 человек, ранено — 18 человек, пропали без вести — 22 (по состоянию на 22 августа 2019 — 10 остаются без вести пропавшими), в заложниках — 10 (по состоянию на 29.08.2014)».

«Такие цифры не учитывают погибших из добровольческих подразделений МВД Украины, воевавших в Иловайске в августе 2014 вместе с армией», — отмечал портал «BBC News Украина». По некоторым данным, потери добровольческих батальонов составили тогда до двухсот человек.

Называют и другие цифры. По данным Офиса Генерального прокурора Украины, погибли 366 военнослужащих, 429 получили ранения, 300 попали в плен. Всего в окружение в Иловайске попали около двух с половиной тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов добровольческих батальонов (батальоны «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», «Донбасс» и силы сектора «Б»).

Украинская военная прокуратура и Служба безопасности Украины утверждают, что ополченцев поддержали батальонно-тактические группы российской армии, Москва это отрицает.

В чём причина таких потерь? Издание «Страна», проводившее полную реконструкцию событий августа 2014 года под Иловайском, напоминает: командование окруженной группировки ВСУ заявляло, что была договорённость с противником о «зеленом коридоре», однако при выходе украинская колонна была атакована.

По информации другой стороны, «зеленый коридор» мог быть предоставлен только при условии выхода без боевой техники, однако украинское командование на это не согласилось и пошло фактически на прорыв. «Это же подтверждают и ряд свидетелей с украинской стороны», отмечает издание.

Вследствие поражения под Иловайском Киев был вынужден пойти на подписание первых Минских соглашений (о мирном плане договорились 4 сентября 2014 года на заседании Трехсторонней контактной группы под эгидой ОБСЕ), заключить перемирие и взять обязательства предоставить отдельным районам Донбасса особый статус.

«Виновником трагедии часть экспертов считает Петра Порошенко, а также тогдашнее командование ВСУ, которое не предприняло надлежащих мер для деблокады войск. Другая часть полагает, что главная вина лежит на командующем группировкой украинских войск под Иловайском генерале Руслане Хомчаке (ныне — командующий ВСУ), из-за просчетов которого войска попали в окружение», — отмечает «Страна».

Ранее Офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ) опубликовал результаты проведённого в рамках уголовного производства исследования обстоятельств, причин и последствий трагедии, которая произошла под Иловайском в 2014 году.

«Согласно выводам экспертов, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске, является военная агрессия ВС РФ», — приводит выдержку из сообщения ОГПУ издание Вести.ua. Вину за Иловайский котел переложили на россиян © РИА Новости, Дэн Леви | Перейти в фотобанк

«Для решения вопроса об открытии уголовного производства информацию и собранные доказательства совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска, переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда. Следователи главного следственного управления Службы безопасности Украины продолжают сбор доказательств и установление всех виновных лиц», — сообщает издание.

И вот теперь Зеленский требует завершить расследование и наказать виновных. С учётом политических реалий нынешней Украины, вряд ли можно рассчитывать на объективность следствия. До сих пор не расследованы убийства людей на Майдане, убийства журналистов (начиная с убийства Гонгадзе). Но есть надежда, что политическая ситуация изменится (мир изменчив), и когда-нибудь мы узнаем правду. Не только об Иловайске.

За сухими цифрами потерь — трагедии семей, загубленные молодые жизни. И надо помнить, что Иловайский котёл — лишь один из эпизодов кровавой братоубийственной войны, развязанной украинскими политиками после госпереворота в Киеве. Война не закончена, и количество жертв этой войны ещё не подсчитано. По данным ООН, погибли более 13 тысяч, но некоторые источники говорят о 50 тысячах погибших. Как такое вообще стало возможно в мирной и доброй Украине? На этот вопрос обязательно надо найти ответ.