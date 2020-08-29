Жители Молдавии традиционно проводили национальные праздники, выпадающие на самый конец лета, под жарким солнцем Одессы. Но в этом году ситуация изменилась

Конец августа для жителей Молдавии — это череда национальных праздников. Вот и в этом году бюджетникам привалило счастье в виде пятидневных каникул — с 27 по 31 августа.

Традиционно пятидневку молдаване используют для того, чтобы провести время на море под Одессой. На стандартный семидневный тур где-то в Турции и Египте не хватает ни времени, ни денег, а вот украинские курорты — самое то.

Однако не в этом году. Коронавирус не только смертельно опасен, но и убыточен. Потери Украины © REUTERS, Gleb Garanich

«Сидите, молдаване, дома!»

Правительство Украины из-за сложной эпидемиологической обстановки запретило въезд иностранцев с 29 августа, однако фактически пограничники перестали пускать граждан Молдавии на день раньше — с 28 августа.

С чем был связан этот незапланированный сдвиг на один день, неизвестно. Но планы молдаванам он спутал. Пограничная служба просто перестала запускать граждан Молдавии и всех тех, кто въезжает со стороны республики.

Наиболее вероятная причина заключается в том, что накануне на Украине был поставлен суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом — 2438 человек.

«Это очередной антирекорд заболевших коронавирусной болезнью», — отметил министр здравоохранения Максим Степанов, подчеркнув, что каждый день растет количество проведенных тестирований.

В планах украинских властей — до 15 сентября увеличить количество ПЦР-тестов до 30 000 в сутки. Только ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его ДНК, то есть на очень ранних стадиях либо при бессимптомном течении болезни.

Именно из-за суточного антирекорда правительство Украины приняло в экстренном порядке решение продлить до 1 ноября карантин, во время которого запрещены въезд иностранцев, а также проведений массовых мероприятий, работа ночных клубов и развлекательных заведений.

Что в итоге? Получается, курортный отдых на Одесском черноморском побережье можно считать закрытым. Дело в том, что на протяжении многих лет преимущественно жители соседней Молдавии ставили жирную точку в летнем сезоне. А нынче мало того, что сезон смазан, так еще и молдаване не приехали.

Впрочем, с тех пор, как в начале августа Украина «открылась» для граждан Молдавии, возникало немало конфликтов на границе. Коронавирус «сократил» зарплату генпрокурора Украины Венедиктовой на 30% © Facebook, Ирина Венедиктова

То Минздрав Украины разрешил молдавским туристам ехать с отрицательными тестами на коронавирус, а пограничники об этом ни сном, ни духом. То вдруг в самой пограничной службе или в шутку, или всерьёз говорят о том, что у тех молдаван, которые сейчас находятся на территории Украины, будут проблемы на обратном пути.



В общем, поразительное свойство украинских силовиков самозабвенно резать курицу, несущую золотые яйца, в полной красе. Сбылся прогноз главы правления Туристической ассоциации Одесской области Фазиля Аскерова: из-за пандемии коронавируса сезон-2020 оказался короче, чем в предыдущие годы.

Вторая волна коснулась Украины и Молдавии

Медики не только на Украине, но и во всем мире констатируют, что вторая волна заболеваемости уже началась.

У врачей была надежда, что коронавирус закончится. Дескать, это сезонное заболевание, оно как грипп, в зимний период наблюдается рост коронавирусных инфекций…

Но, тем не менее, как показали события, летом никакого снижения заболеваемости не произошло, даже наоборот. На сегодняшний день наблюдается стабильный рост числа заболевших, что уже существенно бьет по системам здравоохранения многих стран.

Всего на Украине зарегистрировано около 115 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. С начала пандемии в стране проведено полтора миллионов тестов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В Молдавии же число заболевших перевалило за 36 тысяч, а количество суточных выявлений коронавируса подскочило в последние две недели в два раза и ежедневно составляет 500-600 заболевших.

Для населения страны в три миллиона это очень высокие цифры, которые автоматически превратили Молдавию в «красную зону». Наряду с Украиной и Румынией.