Иностранная пресса продолжает следить за протестами в Белоруссии. Издания из разных стран мира признают важность связей Белоруссии с Россией, однако не видят быстрых сценариев выхода из кризиса

Раньше каждый раз, когда в Белоруссии проходили выборы, все были уверены, что Александр Лукашенко действительно побеждал, хотя явно немного «подправлял» результаты разными манипуляциями. Об этом в интервью чешскому изданию Parlamentní listy рассказал военный аналитик и эксперт в области безопасности Лукаш Визингр. Сейчас ситуация явно другая, но даже если бы выборы проходили под международным контролем, скорее всего, Лукашенко либо победил бы с небольшим отрывом, либо проиграл бы, но уступив совсем немного, говорит Визингр.

Эксперт убежден, что Лукашенко по-прежнему пользуется большой поддержкой среди белорусов. Он определенно не деспот, чья власть держится только на страхе и репрессиях, и никогда им не был. Его режим иногда прибегал к репрессиям, но они всегда были очень избирательными и никогда не были массовыми, говорит аналитик. Лукашенко всегда больше полагался на то, что дает белорусам стабильность и уверенность в завтрашнем дне, то есть обеспечивает им хорошие зарплаты и пенсии, работу и достойный уровень жизни.

Лукашенко действительно долгое время все это им давал и по-прежнему пользуется поддержкой среди большей части населения, хотя эта поддержка не так высока, как раньше. Особенно о многом говорят протесты рабочих на заводе МЗКТ, где производятся автомобили большой грузоподъемности, пишет издание. Этот завод — визитная карточка Белоруссии, пример успехов ее промышленности, и работники этого предприятия всегда обладали высоким статусом. И если они теперь бастуют и призывают Лукашенко уйти, то это означает, что в белорусском обществе на самом деле происходят большие перемены. Белоруссия в нашей повестке надолго — эксперт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Сейчас ситуация там сложилась трудная, и в оппозиции собрались представители самых разных идейных течений, которых вместе объединяет лишь нежелание видеть Лукашенко в качестве президента. Однако почти ни в чем другом они не сходятся.

Идея, что все демонстранты хотят на Запад, наивна и ошибочна, подчёркивает Визингр. Многие из протестующих настроены намного более пророссийски, чем сам Лукашенко, и им не нравится, что он попытался проводить самостоятельную, националистически ориентированную политику и меньше зависеть от Москвы.

Вряд ли рабочим завода МЗКТ платят деньги из фондов Сороса, и абсурдно ожидать, что они хотят интегрировать Белоруссию в НАТО и ЕС, порвав с Россией, которая является крупнейшим заказчиком этого предприятия.

На самом деле политика Лукашенко последних лет привела к тому, что российская армия планирует перейти на автомобили отечественного производства и ограничить импорт белорусских. Так что, если рабочие МЗКТ чего-то и хотят, так это, напротив, наладить отношения с Москвой.

Политическая и социальная ситуация в Белоруссии полностью отличается от украинской. На Западной Украине традиционно негативно настроены по отношению к русским и России. Но в Белоруссии этого почти нет, поскольку подавляющее большинство белорусов считают русских самым близким им и без преувеличения братским народом, считает специалист. Путин: Белоруссия — самая близкая для России страна © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

В Белоруссии критика направлена в первую очередь на самого президента Лукашенко и его методы правления, которые больше не устраивают даже тех, кто долгое время его поддерживал. В Белоруссии сложилась парадоксальная ситуация, поскольку благодаря процветанию белорусской экономики постепенно вырос успешный, богатый и образованный средний класс, который хочет участвовать в политическом управлении и уже делает это.

Но тем самым нарушается негласный договор, согласно которому политика должна оставаться прерогативой истеблишмента Лукашенко.

По мнению эксперта, сегодня Россия добивается размещения своих Вооруженных сил в Белоруссии, то есть у границы с Польшей и Литвой. А Лукашенко долгое время отказывал в этом. Возможно, теперь он получит от Кремля предложение, от которого нельзя отказаться. Россия поможет ему стабилизировать ситуацию и сохранить за собой президентское кресло и взамен получит возможность разместить большой контингент на территории Белоруссии, утверждает Визингр.

У российской поддержки Белоруссии есть свои границы. С одной стороны, Владимир Путин выразил поддержку Лукашенко, а с другой — заявил, что сейчас не видит причин для военного вмешательства и что белорусы сами должны найти выход с помощью диалога. Путин: задержание 33 россиян в Белоруссии - это акция украинских и американских спецслужб © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Реальные рычаги давления Кремля на Лукашенко имеют экономический характер. Процветание, которым наслаждаются белорусы на протяжении многих лет, стало возможным прежде всего благодаря российским поставкам газа и нефти по демпинговым ценам, а также доступу белорусских компаний на российский рынок. Кроме того, в последние годы Белоруссия играет роль главной транзитной зоны при торговле России с Западом.

Торговля осложнена из-за санкций, но Белоруссия от них выигрывает, поскольку при перепродаже добавляет свою маржу. Так что если бы Кремль захотел сместить Лукашенко, то хватило бы пары экономических мер, после которых стабильность и уверенность в завтрашнем дне быстро рассыпались бы. Запад в таком случае точно не помог бы, и он это хорошо понимает.

Кремлю нужно, чтобы во главе Белоруссии стоял человек, который оставит ее нейтральным и дружественным буфером между Россией и НАТО. Для безопасности России в геополитическом плане это принципиально, отмечает аналитик.

Отношения между Россией и Белоруссией долгое время оставались идеальными, они называли друг друга ближайшими союзниками. Но в последние годы между ними начала расти напряженность, отметил специалист. В частности Лукашенко поставил на карту национализма и много говорил о суверенитете и независимости Белоруссии.

Близкое союзничество почти расстроилось, и начали поговаривать, что ни с одним главой государства из СНГ Владимира Путина не связывают такие плохие отношения, как с Александром Лукашенко, сообщает издание. Белоруссия: Лукашенко готов к диалогу, но не с улицей © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Польша, которая граничит с Белоруссией, давно хочет распространить там свое влияние. В Белоруссии большой популярностью пользуется телеканал Belsat, а он вообще-то польский и был создан при поддержке МИД Польши. На нем критикуют Лукашенко и превозносят белорусскую оппозицию, указал Визингр.

Польша, без сомнения, является региональной державой, переживающей подъем, и если использовать рациональный геополитический подход, то устремления поляков в отношении Белоруссии совершенно понятны.

В свою очередь британская газета Financial Times сообщила, что Россия сформировала специальные полицейские силы для использования в Белоруссии и сделала это по просьбе оказавшегося в сложном положении лидера этой страны Александра Лукашенко. Российский президент предупредил, что переместит это подразделение через границу в том случае, если протесты приобретут насильственный характер.

Демонстрация поддержки президента Лукашенко была сделана вместе с повторным предупреждением Путина о том, что западные страны должны воздержаться от попыток повлиять на ситуацию в Белоруссии.

Лукашенко много раз просил Москву об оказании военной помощи, пишет Financial Times. Аналитики предупреждали, что мирные и демократические протесты против него не являются антироссийскими, однако сильная поддержка из Кремля может изменить эту ситуацию, считает автор.

Путин назвал условие, при котором в Белоруссии применят резерв из сотрудников правоохранительных органов РФ © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Президент дал "туманные" обещания относительно конституционной реформы и диалога внутри страны, но продолжил утверждать, что его оппонентов поддерживают иностранные силы. Он повторил, что Польша, западный сосед Белоруссии, имеет виды на регион Гродно, где президент недавно заменил губернатора после того, как местные власти пошли на уступки протестующим.

«Вы видите, что эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — приводит Financial Times цитату Лукашенко.

Внимательно следят за развитием ситуации в Белоруссии испанские СМИ. Газета El País обращает внимание, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), самое большое профсоюзное объединение страны, выразило поддержку белорусским бастующим и выступило против методов, которые администрация Лукашенко использует для борьбы с ними.

«Не хотят работать – не заставим»: Лукашенко прокомментировал забастовки рабочих © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«ФНПР выражает крайнюю обеспокоенность развитием общественно-политической и социальной ситуации в Республике Беларусь. Нынешнее руководство [белорусского] государства не только угрожает применением армии против оппозиции, включающей значительную и значимую часть общества. В последние дни мы слышим о том, что вместо полноценного диалога с обществом в отношении рабочих, останавливающих работу по политическим мотивам, будут использованы увольнения, закрытие предприятий, локаут. Такие методы разрушительны и для трудовых отношений, и для доходов граждан, и для государства», — сказано в заявлении российских профсоюзов.

Публикация заявления ФНПР в поддержку белорусских рабочих означает, что представители некоторых секторов государственного управления в Москве уже открыто выступают против действий президента Лукашенко, считает журналист.

ФНПР сотрудничает с «Единой Россией», правящей партией, и члены профсоюзного объединения представляют эту партию большинства в Государственной Думе. А заместитель председателя ФНПР Андрей Исаев занимает второе место в иерархии депутатов парламента от ЕР, сообщает El Pais. В этой связи сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин обратил внимание на тот факт, что председатель ФНПР Михаил Шмаков был доверенным лицом Путина во время предвыборных кампаний.

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