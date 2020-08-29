В настоящее время не менее 40 миллионов человек в мире являются рабами. 71% из них — женщины и девочки

В США с новой силой разгораются протесты движения за права темнокожих, которые называют себя потомками бывших рабов. Поэтому они считают себя вправе требовать от американского общества и властей США неких привилегий и компенсаций за угнетение белыми рабовладельцами своих африканских предков.

Но к феномену рабовладения и его роли в истории стоит присмотреться поближе. Все понимают, что рабство старо, как само человечество. Почти все страны мира за свою историю в какой-то момент использовали рабов или крепостных.

Чаще всего это были военнопленные, привезенные с завоеванных территорий. Нередко с ними обращались слишком сурово или даже возмутительно жестоко, в зависимости от того, работали ли они в доме или на плантациях/шахтах и так далее. Как становится ясно из различных исторических источников, ценность и стоимость рабов, по большому счету, равнялась стоимости домашнего скота.

Рабство долго процветало, например в Европе, где вовсю использовался труд бесправной прислуги и угнетенных нищих крестьян. Они выполняли тяжелую работу и вынуждены были пополнять армии лордов, имевших право подвергать их телесным наказаниям. «Взгляд»: Одним из следствий интеграции Украины в ЕС стала работорговля © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Как получилось, что работорговцы когда-то начали вывозить рабов именно из Африки? Почему ее многомиллионное население не защищалось, например, в XVI веке, когда к берегам черного континента подходили корабли арабских или европейских работорговцев? Африканцы были хорошими воинами и охотниками, использовали мощные луки и ядовитые стрелы, копья и обоюдоострые мечи. Корабли можно было потопить или поджечь, а моряков не пустить на берег — без воды и еды они бы просто умерли.

Правда заключается в том, что африканские племена до этого и сами держали других африканцев в качестве рабов. Именно их они и начали продавать работорговцам, например, за порох и огнестрельное оружие. Они торговали своими соседями.

Во время бесконечных межплеменных войн побежденных врагов было принято убивать, жертвовать богам или брать в плен в роли рабов. Если у какого-то племени появлялось огнестрельное оружие, соседям тоже приходилось им обзаводиться, чтобы выжить в войне. Ну а платой за него были рабы.

В Марокко и Триполи появились большие невольничьи рынки. Вдоль атлантического побережья Африки все сильнейшие государства существовали в основном за счет работорговли. Украинские трудовые рабы в Германии: забытые ради новых рабов © Институт национальной памяти/112.ua

На основе торговли невольниками был создан так называемый торговый треугольник. Как можно догадаться по названию, это подразумевает торговлю между тремя отдельными регионами.

Предприимчивые капитаны, как правило португальцы, изначально брали рабов в Западной Африке и обменивали их на сырьевые товары в Карибском бассейне. Потом это сырье и драгоценные изделия меняли на промышленные товары в Великобритании, а затем эти товары снова обменивали на африканских невольников.

По оценкам историков, около 12 миллионов африканских рабов были перевезены через Атлантику между XVI и XIX веками. Около 1,5 миллиона человек погибли во время перевозки, а 10,5 миллионов были проданы в рабство, в основном в Карибском бассейне. Помимо этого, 6 миллионов были проданы азиатским торговцам рабами, а еще 8 миллионов были предназначены для работорговцев в самой Африке.

Так почему же европейцы покупали именно африканских рабов? Если пояснить в двух словах, то причиной было развитие технологий. Хотя было бы дешевле порабощать других европейцев, прогресс в технологии судостроения и мореплавания позволил начать порабощать людей на другом континенте. Рабы — не мы, рабы — в Риме. Как заробитчане с помощью русских интегрируются в Италию © скриншот видео Украина • РУ

Плантации на американском юге были намного меньше по размеру по сравнению с плантациями в Карибском бассейне и Южной Америке, где на каждой из них обычно трудились более 100 рабов. Смертность среди рабов на карибских островах и в Бразилии была настолько высокой, а уровень рождаемости был настолько низким, что плантации не могли функционировать без постоянного притока рабочей силы из Африки.

В США коэффициент рождаемости рабов был почти на 80% выше. К 1825 году высокий уровень рождаемости среди рабов в США привел к тому, что почти четверть всех чернокожих в Новом Свете жили в Соединенных Штатах.

Рабство в прошлом вовсе не ограничивалось тем, что белые притесняли и обращали в рабство черных. Белые люди нередко оказывались в рабских оковах — и мужчины, и женщины, и дети.

В исландских сагах, например, упоминается множество белых рабов. Например, в «Саге о людях из Лососьей долины» хёвдинг (племенной вождь у германских и скандинавских народов. — Ред.) Хёскулль отправился на большой торговый съезд, где было много веселья, выпивки, игр и всевозможных удовольствий.

Там он захотел купить себе рабыню у купца Гилле, который предложил выбрать из 12-ти имеющихся у него женщин. Заплатив три серебряные марки за приглянувшуюся ему девушку, Хёскулль отправился с ней в кровать. Позднее выяснилось, что это дочь короля Ирландии, которую в 15-летнем возрасте захватили в плен.

Но это — саги. Исторические документы свидетельствуют, что именно с продажи английским королем Яковом II 30 тысяч ирландцев в рабство на американский континент началась самая темная страница в истории Ирландии. В 1625 году он объявил о высылке политзаключенных — ирландцев за рубеж для последующей продажи их англичанам — переселенцам в Вест-Индии.

Так Ирландия превратилась в крупный источник рабской силы для бизнесменов из Англии. Первые рабы на американском континенте были в большинстве своем белыми.

Самое большое количество ирландских рабов продавали на Антигуа и Монтсеррат в середине XVII века. Например, 70% всех жителей острова Монтсеррат были невольники из Ирландии.

Тогда торговля африканцами только развивалась, и к ним относились лучше из-за того, что они не были католиками, которых англичане ненавидели, и стоили дороже, чем ирландцы. В конце XVII века цена африканских невольников была крайне высока — 50 фунтов стерлингов в противовес 5 фунтам, которые давали за ирландца. Смерть дорогого африканца была более существенной финансовой потерей, нежели ирландского раба.

Ирландок использовали самым гнусным образом ради развлечения и заработка. Дети ирландских невольников автоматически становились рабами, также обогащая рабовладельца. Рабы в украинской армии © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Период завоевания арабами Северной Африки — это целая историческая эпоха, когда арабские купцы начали скупать африканских рабов, продаваемых им африканскими же племенами к югу от пустыни Сахара.

Оборот арабской работорговли был просто огромен, невольников продавали в Аравию, Турцию и Египет. Арабские работорговцы организовали настолько интенсивную охоту за невольниками, что на африканском континенте обезлюдели огромные территории.

Турки также с размахом торговали рабами. У правящего класса в Османской империи были рабы для хозяйственных работ, а из похищенных славянских мальчиков выращивали солдат-янычар. Также они держали гаремы, в которых было много белых женщин. Особенно ценились рыжеволосые уроженки Кавказа. У турецкого султана Сулеймана I в дворцовом гареме было 600 красивых рабынь, которых он держал для собственного удовольствия.

Охраняли гарем чернокожие евнухи — кастрированные рабы-мужчины. Даже просто говорить о гареме султана было запрещено. На открытом невольничьем рынке Константинополя рабынь продавали в гаремы или в качестве наложниц вплоть до 1908 года.

Во время геноцида армян-христиан, устроенного Османской империей, способных носить оружие мужчин убили, истощенных стариков и детей отправили на марш смерти по сирийской пустыне, а молодых женщин насиловали и превращали в рабынь.

Современные талибские боевики похищают с целью сексуального насилия маленьких мальчиков, которых называют «танцующими мальчиками». В богатых государствах Персидского залива миллионы азиатских женщин привозят в частные дома, где они часто работают на практически рабских условиях. Турция впервые приняла крымских депутатов в составе российской делегации © Руслан Бальбек / facebook

По оценкам специалистов, жертвами работорговли в мире являются примерно 27 миллионов взрослых и 13 миллионов детей. Эксперты Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) считают, что в настоящее время 300 000 детей моложе 18 лет похищают и продают для службы в вооруженных формированиях по всему миру.

Хотя торговля людьми ведется тайно и привести точную статистику сложно, оценки исследователей показывают, что более 80% жертв работорговли — женщины. Более 50% жертв — несовершеннолетние.

Примерно 30 000 жертв сексуального рабства умирают каждый год от насилия, заболеваний, пыток и пренебрежения. Восемьдесят процентов продаваемых в сексуальное рабство младше 24 лет.

Один из подпольных дельцов, осужденный за работорговлю, утверждал: «Вы можете купить женщину за 10 000 долларов и вернуть эти деньги за неделю, если она молода и красива. После этого вы получаете только прибыль». Работорговец может заработать на девушке в 20 раз больше, чем заплатил за нее. Голландские исследования в 2003 году показали, что, в среднем, одна сексуальная рабыня зарабатывает своему сутенеру до 250 тысяч долларов в год.

По данным Международной организации труда (МОТ), в настоящее время не менее 40 миллионов человек в мире являются рабами. 71% из них — женщины и девочки. Криминал в медицинской маске. Украинские воры, грабители и проститутки адаптируются к карантину © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Австралийская правозащитная организация Fundacion Walk Free опубликовала составляемый ею Глобальный индекс рабства The Global Slavery Index, где утверждается, что на современных невольничьих рынках ежегодно продаётся не менее четырёх миллионов человек. Наиболее распространено это явление в Азии, Африке и Латинской Америке.

Право на свободу личности закреплено в законах практически каждого современного государства. Однако в ряде стран мира, в том числе и не самых отсталых, торговля людьми до сих пор распространена. Она может преследовать разные цели: сексуальное рабство, принудительный труд, продажа человеческих органов и даже насильственное суррогатное материнство или незаконное усыновление/удочерение.

Торговля людьми везде уголовно наказуема, но работорговцы и не думают бросать свой мерзкий бизнес. И пока не будут ликвидированы социально-экономические, культурные, политические причины рабовладения и работорговли, говорить об искоренении этих явлений в мировом масштабе будет преждевременно.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru