Между происходящим в Белоруссии и на Украине, на первый взгляд, есть много общего. В обеих странах оппозиция борется с властью, проводит уличные митинги и акции протеста, намекает или открыто говорит о скорой смене правящей верхушки. Однако Владимир Зеленский и Александр Лукашенко оказались в совершенно разном положении

Лукашенко всеми силами пытается сохранить власть, а Зеленский отправился в турне по Украине, чтобы свою власть укрепить — постараться увеличить уровень поддержки своей партии «Слуга народа» на предстоящих в октябре 2020 года местных выборах.

Украина: «партия войны» против Зеленского

В понедельник, 24 августа, Украина отметила День Независимости. Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой приняли участие в памятной церемонии по погибшим украинским военным на площади у Михайловского собора. Владимир Корнилов: Зеленский и Порошенко собирают силы, чтобы идти стенка на стенку © РИА Новости, Владимир Трефилов

В своей речи президент говорил, в основном, о мире. При этом торжественные мероприятия второй год подряд при Зеленском прошли без традиционного военного парада в Киеве.

Иное настроение было в этот день у украинской «партии войны». Около пяти тысяч ветеранов и активистов прошли по центру Киева под лозунгами «Слава нации, смерть врагам!», «Украина превыше всего».

В колонне марширующих — «Азов», «Центурии», участники близкого к экс-президенту Петру Порошенко «Движения сопротивления капитуляции».

Присутствовавший на марше Порошенко публично заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул: «зелень падает осенью, мы это точно знаем».

Примечательно, что до Дня Независимости на Украине ходили слухи чуть ли не о возможной попытке захвата власти со стороны Порошенко и близких ему организаций. Ничего подобного не было, однако пятый президент точно не откажется от попыток вернуть власть.

Зеленский слаб, но госпереворота не будет

Зеленский слабо способен к контролю над Украиной в том объеме, в котором это предполагает выстраивать президентская власть, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Украине и Белоруссии Богдан Безпалько. К нам едет Зеленский. Как проходит турне президента по Украине © пресс-служба президента Украины

Но Зеленский способен выстраивать определенный баланс с теми внутриполитическими силами, которые оказывают на него если не давление, то, существенное влияние, отмечает эксперт.

Госпереворота же, считает Безпалько, скорее всего не будет.

«Если бы условный Арсен Аваков, Дмитрий Кулеба или внешнеполитические силы были заинтересованы в госперевороте, то он бы состоялся и без местных выборов. Для этого необязательно использовать их в качестве повода», — отметил эксперт.

Поэтому, подчеркнул он, все идет достаточно благополучно для тех, кто заинтересован в сохранении статус-кво на Украине: как и внутри страны, так и за ее пределами.

«Зеленский может не нравиться, но Порошенко не нравится еще больше»

В Украине сложилась удивительная ситуация, при которой и Зеленский не особо-то контролирует власть в стране, но и нельзя сказать, что у его политических оппонентов есть сегодня силы, чтобы эту власть взять в руки. Об этом говорит директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

Существует безмолвствующее большинство, которому абсолютно все равно кто при власти сегодня, и которым может не нравится Зеленский, но еще больше не нравится Порошенко, пояснил эксперт.

«Существуют военные, которые якобы достаточно сильны, но в то же время достаточно трусливы в политическом плане для того, чтобы предпринимать какие-то действия, направленные на изменение политического ландшафта.

Ну и плюс ко всему очень сильна зависимость от внешнего фактора и любые изменения политической системы в Украине возможны только при согласии или благословении из-за рубежа, из-за океана, а сейчас такого согласия никто на это не даст», — рассказал Бондаренко. Кость Бондаренко: В Украине Зеленский не контролирует власть, а у Порошенко нет авторитета, чтобы ее захватить © РИА Новости, Нина Зотина

Он также прокомментировал турне Зеленского по стране. Политолог считает, что поездка может принести президенту «некоторые баллы, поскольку народ падок на популистские обещания, популистские действия». Однако и переоценивать турне не стоит.

«В данной ситуации это некое ритуальное действие, без которого попросту уже не обходится президент Украины», — сообщил эксперт.

«Если не Майдан, то серьёзное противостояние»

В ноябре состоятся выборы в США, и в случае прихода Байдена к власти Порошенко получит «зелёный свет» на Украине, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Поэтому если Зеленский сейчас не перехватит повестку и не изобразит что-то на Минском треке, он может получить если не Майдан в полном смысле, то серьезное противостояние, предупреждает политолог.

«Учитывая, что у него нет опыта политической борьбы, его будет проще выдавить. В отличие от Лукашенко отдавать решительные приказы он точно не будет», — сказал Абзалов.

Экономическая ситуация на Украине, продолжил эксперт, — крайне сложная, ей предстоит выплачивать кредиты от МВФ, и вся эта история продлится лет 10-15.

«А отсутствие нормального перемещения на внешнем контуре — тоже не очень хороший знак, потому что Украина потеряла большое количество рабочих мест, и люди, которые остались внутри страны, могут столкнуться с серьезными проблемами.

То есть Зеленскому не повезло ни с оппозицией, ни с коронавирусом», — заявил политолог. Дмитрий Абзалов: Россия поддержала не Лукашенко, а подала сигнал Западу не вмешиваться © РИА Новости, Владимир Трефилов

Белоруссия: заявления Лукашенко и Путина

Тем временем в Белоруссии сохраняется напряженная ситуация. Протесты ослабевают, однако люди по-прежнему каждый день выходят на массовые акции, силовики проводят задержания. Ключевых людей в оппозиции вызывают на допросы в Следственный комитет.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что оппозиции не удалось его свержение.

26 августа президент России Владимир Путин дал большое интервью телеканалу «Россия 24» . Львиная доля интервью была посвящена ситуации в Белоруссии.

Заявления Путина говорят о том, что белорусское руководство может положиться на Россию по ряду важнейших вопросов. В частности, Путин заявил, что сформировал определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов по просьбе Лукашенко.

При этом пока необходимости применения сил из РФ в Белоруссии нет. Тем не менее они могут быть использованы. Но лишь в исключительных случаях.

Что касается неоднократно звучавших слов Лукашенко о том, что для безопасности Белоруссии существуют внешние угрозы, то интервью Путина свидетельствует: Россия готова помочь РБ и в этом случае.

«Четыре главных игрока просто наблюдают за событиями»

Пока в Белоруссии будут идти мирные протесты, Россия туда вмешиваться не будет, уверен Богдан Безпалько. По его словам, Путин лишь выразил отношение к наиболее радикальному развитию событий, что Россия будет против, и что она будет использовать свои рычаги. Богдан Безпалько: Ситуация на Украине такова, что в ней разочарованы даже националисты © РИА Новости, Нина Зотина

«Сейчас люди голосуют против Лукашенко. Их основные лозунги не направлены против России, а против Лукашенко. Поэтому сейчас существует опасность того, что белорусское общество начнет отождествлять Лукашенко с Россией, и претензии также будут предъявляться в адрес нашей страны», — предостерёг политолог.

Сегодня в Белоруссии сложилась странная ситуация, говорит Кость Бондаренко. Четыре главных игрока, которые заинтересованы в Белоруссии и являются игроками на белорусском направлении, просто наблюдают за событиями. Это Россия, Европейский Союз, Соединенные Штаты и Китай.

«Что касается ситуации, все просто заняли выжидательную позицию. У белорусской оппозиции нет реальных лидеров, способных возглавить протест. Есть большая энергия масс, которой просто надоел Лукашенко, но у них нет реальной политической программы, и поэтому сейчас, я думаю, несмотря на массовые акции, Лукашенко все таки удастся удержать власть», — заявил Бондаренко.

В свою очередь белорусская оппозиция должна понимать: она проиграла, она не была готова к этим акциям протеста, и вообще какой-либо революционной ситуации как таковой еще не было, она не созрела, уверен политолог. Поэтому оппозиции попросту надо структурироваться, отойти на шаг в сторону, понимая, что ее время придет через несколько лет.

«Москва поддержала не Лукашенко, а Беларусь»

Что ждёт Белоруссию. Хитрый план оппозиции и последнее предупреждение Лукашенко © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Да, Лукашенко не посыпался на первых этапах, но ему сейчас важно сделать несколько правильных вещей: перехватить повестку, навязать повестку, связанную с изменением конституции, и начать переговоры с оппозицией на своих условиях.

Насколько успешно он это сделает, вопрос открытый, поскольку экономическое воздействие будет усиливаться, а запаса прочности у Лукашенко для этого нет. Единственный способ усилить позиции — вести внешние переговоры», — сообщил политолог.

По его мнению, дело сейчас движется к армянскому сценарию — долгосрочное противостояние без захвата власти.

Что же касается позиции России, то, говорит Абзалов, она выглядит так: мы за диалог, но против внешнего вмешательства в Белоруссию.

«Москва не поддержала Лукашенко. Она поддержала Беларусь», — сказал эксперт.