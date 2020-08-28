"Нафтогаз" повысил цены на газ для населения, Рада одобрила минимальную зарплату в 5 тысяч гривен, заробитчане начали перевозить в Польшу семьи. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Рада подняла минимальную зарплату на 277 грн

Верховная Рада Украины во вторник, 25 августа, ровно за два месяца до местных выборов, приняла законопроект президента Владимира Зеленского, по которому минимальная зарплата повысилась на 277 гривен (751 руб.) или почти на 6% — до 5 тысяч гривен (13,6 тыс. руб.).

Не поддержать повышение минималки перед выборами — крайне непопулярный шаг, потому за законопроект Зеленского проголосовали почти все парламентские политсилы, за исключением "Голоса". А "Европейская солидарность" проголосовала за лишь в первом чтении, во втором — воздержалась.

Президент уже пообещал, что это лишь первое повышение, и следующие будут куда более существенными.

С 1 января 2021 года минималка должна вырасти до 6000 гривен (16,3 тыс. руб.), а с середины следующего года — до 6500 грн (17,6 тыс. руб.). Эти цифры, как предполагается, будут заложены в проекте бюджета на 2021 год, который в Раду должны внести в сентябре.

Повышение зарплат и должностного оклада работников бюджетной сферы в связи с общим повышением минимальной заработной платы по Украине до 5 тыс. обойдется государственному бюджету минимум в 4 млрд грн (10,84 млрд руб.). Половина этой суммы — дополнительные потребности на финансирование зарплат в образовании, еще третья часть уйдет на здравоохранение. В этих сферах работает большая часть всех бюджетников. Фальшивая выгода. Украинцы сами заплатят за повышение минимальной зарплаты © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Частично расходы профинансируют за счет сэкономленных на обслуживании государственного долга средств (3,46 млрд грн.), оставшиеся расходы (0,54 млрд грн) ложатся на бюджет. Министерство финансов предложило профинансировать затраты за счет поступлений от НДФЛ (на 0,46 млрд грн) и от НДС (на 0,08 млрд грн).

В Минфине ожидают, что увеличение МЗП до 5 тысяч гривен в 2020 году принесет дополнительно не менее 1,7 млрд грн (4,6 млрд руб.) для Пенсионного фонда Украины, еще 1,2 млрд грн (3,2 млрд руб.) налога на доходы физических лиц будут распределены между государственным и местными бюджетами.

При этом в министерстве считают, что повышение МЗП не приведет к сильному росту цен, инфляция может ускориться на 0,5%.

Экономист Алексей Кущ считает, что повышение минимальной зарплаты вряд ли существенно улучшит ситуацию для большинства украинцев.

«На Украине минимальная зарплата не является инструментом социальной политики государства. В условиях, когда 50% рынка труда находится в тени и зарплату малый и средний бизнес платит с помощью комбинированных методов (минималка + в конвертах), повышение МЗП не ведет к росту реальных доходов украинцев», — написал Алексей Кущ.

Минимальные зарплаты — это, прежде всего, увеличение налогов, поскольку все соцвыплаты привязаны не к ним, а к прожиточному минимуму, который никто повышать не собирается. По мнению Куща, если в правительстве действительно озаботились благосостоянием сограждан, то нужно увеличивать прожиточный минимум, в первую очередь для трудоспособных, а также минимальную пенсию. Рост именно этих показателей и будет иметь реальный социально значимый эффект, а все остальное — не более чем пиар.

Кроме того, эксперты не исключают, что рост минималки приведет к череде увольнений, и тут уже совсем неважно, что она выросла всего на 6%. Алексей Кущ говорит о "накоплении негатива". По словам эксперта, в последние годы в стране накапливаются и налоговая нагрузка, и государственное давление, поэтому не исключено, что даже минимальный рост фискальной нагрузки может стать последней каплей, когда "чаша перельётся".

Газ для населения подорожает на 45%

В сентябре цена на газ для населения в Украине повысится. Так, в рамках месячного контракта цена повысится на 45% — с 2,59 грн до 4,7 грн (с 7 до 12,7 руб.) за куб. м. По годовому контракту его цена увеличится на 10% — с 4,73 грн до 5,24 грн (с 12,8 до 14,2 руб.) за кубический метр. Об этом в четверг, 27 августа, сообщила пресс-служба газопоставляющей компании "Нафтогаз".

Согласно информации трейдеров, цена индексного контракта с привязкой к нидерландскому хабу TTF на сентябрь составила 5,4 грн (14,6 руб.) за куб. м.

«Рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона. Вместе с тем, в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа», — сообщает НАК "Нафтогаз".

В связи с этим в компании напомнили, что тариф "Годовой" помогает застраховаться от роста цен на газ в период высоких цен (отопительный сезон). Поэтому все желающие могут зафиксировать цену газа на 12 месяцев и платить за газ равными частями в течение года.

«Перед переходом на тариф "Годовой" для клиента будет рассчитан рекомендованный годовой объем потребления газа — или на основе исторических данных за последние 12 месяцев, либо на основе потребительского профиля (только газовая плита; газовая плита и бойлер; котел и/или газовая плита, бойлер)», — говорится в сообщении.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» повысил цену на газ для населения в августе. Она составила 3,24 грн (8,8 руб.) за кубический метр, что на 9% выше, чем было в июле.

«Нафтогаз» повысил цены на газ для населения © Украина.ру/Стрингер

Причину роста в компании дежурно пояснили тем, что рынок входит «в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода». То есть, далее можно ждать лишь повышений.

При этом отныне на Украине больше нет сдерживающих факторов для роста цен на газ. С 1 августа в стране открыли рынок газа для населения, отменив ПСО. Если до этого регулирование цены газа для населения осуществлялось правительством, то теперь тарифы на газ будут зависеть от поставщиков и условий на рынке.

Для украинцев это означает, что с приходом отопительного сезона цены на газ будет бесконтрольно повышаться, а политики больше не смогут их сдерживать, даже ради увеличения собственного рейтинга.

Украинцы остаются в Польше

Украинские заробитчане, которые работают в Польше, не хотят возвращаться на родину и пытаются забрать к себе как минимум одного члена семьи. Поэтому поток средств, которые мигранты перечисляют в Украину, существенно уменьшится. Об этом в субботу, 22 августа, сообщил аналитический центр компании по международному трудоустройство Gremi Personal со ссылкой на свежее исследование Национального банка Польши.

«За последние пять лет процент иммигрантов из Украины, которые заявили о своем желание остаться в Польше на более длительный или даже постоянный срок, значительно увеличился. Более половины иммигрантов в Польше стремятся перевести как минимум одного члена семьи», — говорится в исследовании.

Согласно данным Нацбанка Польши, в 2015 году подавляющее большинство украинцев (80%) планировали свое пребывание в Польше сроком до одного года. Однако в 2020 году большинство (52%) планируют остаться на срок более 3 лет.

Аналитический центр Gremi Personal также отмечает в своих социологических исследованиях стремительный рост спроса на вакансии для семейных пар. Отмечается, что около 15% респондентов планируют переезжать в Польшу с семьями.

При этом каждый третий (31%), работающий в Польше украинец имеет планы, которые касаются непосредственно ассимиляции в Польше: получение разрешения на постоянное проживание/гражданство, перевозка семьи, приобретение недвижимости или открытие бизнеса.

«Нынешняя ситуация напоминает тенденцию с польскими мигрантами в Западную Европу после вступления Польши в Европейский союз. Пока челночная миграция все еще была активной, но с годами доля поляков готовых остаться за рубежом (особенно в Великобритании) на более длительный срок, стремительно увеличивалось», — отметил гендиректор Gremi Personal Томаш Богдевич.

По его словам, из-за жестких иммиграционных правил для украинцев, если они решатся на постоянный переезд с семьей и пройдут все официальные процедуры, очень маловероятно, что они вернутся на родину.

«Социальный пакет» от польского правительства мотивирует украинцев, имеющих ВНЖ в Польше с доступом к рынку труда, остаться там на длительный срок и перевезти к себе семью. Минимальная зарплата на Украине: можно ли выжить на 5 тысяч гривен? - видео

С 2019 года украинцы могут ежемесячно получать 500 злотых (около 3600 грн) пособия на каждого ребенка в рамках программы «Семья 500+». Ежегодно к новому учебному году украинские семьи могут рассчитывать на 300 злотых на ребенка-школьника по программе «Добрый старт 300+» для сбора в школу.

Кроме того, с 1 августа 2020 года для украинцев доступен туристический бон, призванный поддержать семейный отдых и внутренний туризм в Польше в связи с пандемией.

Также польское правительство поддерживает малоимущие украинские семьи пищевыми наборами к праздникам, выплатами социальных стипендий для студентов семей с невысоким доходом, а работающие в Польше украинцы впоследствии могут рассчитывать на польскую пенсию.

По данным исследования Варшавской школы экономики работники из Украины в течение 2013-2018 годов обеспечили средний ежегодный рост экономики Польши на 0,5% — это одна седьмая (13%) от общей динамики ВВП страны за этот период.

Как свидетельствуют данные НБУ, сумма денежных переводов частных лиц на Украину по итогам первого полугодия составила $5,3 млрд. Это на 3,8% меньше ($5,3 млрд), чем за январь-июнь 2019 года. При этом в июне прошлого года объем переводов был $936 млн. Таким образом, за последний год переводы упали на 8,5%.