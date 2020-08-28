На Украине разразился очередной скандал. Глава Национального общественного телевидения Давид Аласания отказался допускать на песенный конкурс, детское «Евровидение», 12-летнего сироту Максима Ткачука. Ранее мальчик исполнил известную советскую военную песню «Смуглянка» на престижном конкурсе в Лондоне

Конкурс, по мнению Аласании, «был организован Русским домом/Представительством Россотрудничества в Лондоне», хотя они только числились партнерами, да и песня была не та — пережиток советского прошлого. А сегодня на Украине объявлена охота на советскую символику, хотя в стране также под запретом символы нацизма, но на все, что связано с фашизмом, закрывают глаза.

Под суд за красный флаг, герб, серп и молот

Никакой «Смуглянки»: почему Аласания и НОТУ воюют с ребенком-сиротой? © Скриншот из видео Украина.ру

Суть его преступления сводилась к тому, что он в апреле и мае этого года на своей странице в «Фейсбук» «опубликовал изображения государственного герба СССР, государственного флага СССР, изображения, в которых воспроизводится сочетание серпа, молота, пятиконечной звезды, а также изображения лиц, похожих на занимавших руководящие должности в Коммунистической партии и в высших органах власти и управления СРСР с аббревиатурой «СССР».

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Первого мая этого года 52-летний житель села Бецилово Раздельнянского района Одесской области вывесил на крыше собственного дома красный флаг с серпом и молотом. Полицейским объяснил, что таким образом он отмечал Международный день трудящихся. Но за это полицейские изъяли флаг, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 436-1 УК. По статье мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Мальчика-сироту из Украины, которого не пустили на детское «Евровидение», назвали «оружием в руках врага» © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Также правоохранители изъяли приветственное обращение с печатным текстом «Москва», около 100 грамот и приказов разным лицам по случаю 9 мая, портрет Ленина и красный плакат с изображением «Серп и молот». Это тоже потянуло на статью уголовного кодекса.

Нацисты и их символика в почете

Советская и нацистская символика в Украине запрещена согласно закону от 15 мая 2015 года «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Несмотря на то что закон противоречит ст. 10 (Свобода выражения мнений) и ст. 11 (Свобода собраний и объединений) Европейской конвенции по правам человека, закон продолжает действовать.

В уголовном кодексе появилась соответствующая статья 436-1 «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». Четкого определения, что конкретно запрещено, нет, но, в общем чертах, силовики запрещают использовать:

— гербы и флаги СССР, УССР, других стран с коммунистическим режимом, которые существовали в прошлом;

— серп и молот, а также серп и молот в соотношении с пятиконечной звездой;

— гимн СССР, а также гимны советских республик;

— символику Коммунистической партии;

— коммунистические лозунги и цитаты советских руководителей;

— памятники и изображения партийных и советских руководителей — начиная от секретаря райкома;

— георгиевскую ленту — символ антиукраинской деятельности.

А среди нацистской атрибутики запрещены:

— символы фашизма, атрибутика, символика, печатные или аудиовизуальные материалы о нацизме;

— изображения лидеров фашистского движения.

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Как показывает практика, больше всего претензий на Украине к тем, кто распространяет именно коммунистическую символику. К примеру, под уголовную ответственность попал тематический ресторан в Прилуках Черниговской области «Хрущевка», интерьер которого оформлен в стиле 50-х годов, где ярко представлена символика СССР — флаги, гербы, портреты, бюсты лидеров СССР, плакаты, лозунги, вымпелы и прочие атрибуты социализма. А на носителей нацисткой символики правоохранители закрывают глаза, как то на отряды «Нацкорпуса», в знаках различия которых присутствуют использованные нацистами руны, хоть и в слегка искаженном виде.

Многие другие радикальные организации на Украине тоже не гнушаются свастикой.

По сути за последние годы СБУ завела единственное дело на хакера, который 16 февраля 2019 года в столичном торговом центре Gorodok Gallery на центральных ступеньках, которые оснащены LED-подсветкой, разместил изображение нацистской символики — свастику. Но хакера так и не поймали. В то же время экс-глава украинского института нацпамяти Владимир Вятрович уверял, что символика дивизии СС «Галичина» не является символикой нацистского тоталитарного режима, потому её можно использовать.

Впрочем, в мае 2020 года Окружной административный суд города Киева признал противоправным вывод института, тем самым признав символику 14 гренадерской дивизии войск СС «Галичина» (1-й Украинской дивизии УНА) нацистской.

Кто у власти на Украине?

Суд над «Полком Победы». Как у запорожских антифашистов искали нацистские символы © Украина.ру/Стрингер

Большая часть таких уголовных производств закрывается из-за отсутствия состава преступления. Но, что характерно, почти все они касались запрета использовать коммунистическую символику, и львиная доля всех открытых производств приходилась на майские праздники.

Как отмечает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв, несмотря на то что закон осуждает коммунистический и национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы в Украине и запрещает пропаганду их символики, он явно носит антикоммунистический характер.

«Как в стране преследовать нацистов, которые являются партнерами власти? Тот же "Нацкорпус" и «Азов» с символикой, напоминающей символы дивизии СС «Нахтигаль». Эта публика особо и не скрывает, что они нацисты, и если снять с национал-радикала вышиванку, под ней будет коричневая рубашка.

Вся эта политика направлена на то, чтобы превратить гуманитарную сферу в территорию гражданской войны. И даже ситуация с сиротой, которого отказались отправлять на детское "Евровидение" [Максим Ткачук], говорит о заангажированности власти, которая делит народ. И Офис президента отмолчался, не поставил на место зарвавшегося Аласанию, а это значит, что хоть Порошенко и ушел, но дело его живет и процветает», — отмечает Золотарёв.

Политолог уверен, что Украина скатывается на уровень страны третьего мира, а следом за этим последуют стравливания по национальному признаку, по языковому признаку, запреты на деятельность неугодных медиа и так далее. В стране отсутствует демократия, поэтому и привлекают к уголовной ответственности за выражение собственных мыслей и взглядов.