Президент США Дональд Трамп вступает во вторую и последнюю для него избирательную кампанию с громкими обещаниями и по внутренней, и по внешней политике. Не забыл действующий президент и космосе

27 августа прошёл заключительный день партийного съезда республиканцев, который ознаменовался официальным согласием главы государства стать кандидатом в президенты.

«Мои дорогие американцы, сегодня с сердцем, полным благодарности и безграничного оптимизма, я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США. Несмотря на наше величие как страны, все, чего мы достигли, сейчас в опасности. Это самые важные выборы в истории нашей страны», — сказал американский лидер Дональд Трамп, выступая на лужайке около Белого дома. По стопам Зеленского и Порошенко: Трамп предложил Байдену вместе сдать тест на наркотики © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Собравшиеся на мероприятии, а всего их было около 1500 человек, скандировали «Ещё четыре года!» и аплодировали.

А за несколько часов до выступления Трампа в окрестностях Белого дома собралось несколько сотен протестующих против расового неравенства, а также в этот район прибыли сторонники президента, между ними завязалась драка. Досталось сенатору-республиканцу от штата Кентукки Рэнд Пол, который проходил недалеко от места потасовки.

«Только что на нас напала разъярённая толпа из более чем 100 человек в одном квартале от Белого дома. Спасибо департаменту полиции округа Колумбия за то, что в буквальном смысле спасли наши жизни от обезумевшей толпы», — рассказал он в Twitter.

Линкольн XXI века. Не меньше

«С момента, когда я оставил позади свою прежнюю жизнь, а это была хорошая жизнь, я только и делал, что бился за вас. Я совершил то, чего наш политический истеблишмент никогда не ждал и никогда не сможет простить. Нарушив основополагающее правило вашингтонской политики, я сдержал свои обещания. Вместе мы положили конец несостоятельному политическому классу. И он отчаянно старается вернуться к власти любыми необходимыми средствами. Вы это видели. Они на меня злы, так как я, вместо того чтобы поставить их интересы на первое место, просто сказал, что на первом месте находится Америка», — заявил Трамп.

Согласившись баллотироваться на второй срок, президент подвёл итоги первого. Он сказал, что сделал для афроамериканцев — традиционного электората демократов — больше, чем Джо Байден за 47 лет своей политической карьеры, и даже больше, чем любой президент США, начиная с первого президента-республиканца Авраама Линкольна, правившего в 1861-1865 годах, при котором в Америке отменили рабство. Трамп считал Украину частью России — Болтон © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Трамп также отметил свои усилия по укреплению границ страны, в частности, за счёт строительства стены с Мексикой, которая вскоре будет готова, по активной борьбе с нелегальной миграцией, обеспечению американской энергетической независимости, укреплению Вооружённых Сил посредством создания нового рода войск — космических — и увеличению оборонного бюджета, что повлекло за собой и увеличение военных расходов НАТО.

Президент похвалился, что выстроил самую сильную экономику в мире и опрокинул правление старого политического истеблишмента.

К своим достижениям во внешней политике Трамп причислил «самые жёсткие, смелые и сильные меры против Китая в американской истории», нормализацию ситуации в Афганистане и возвращение американских военных на родину, победу над запрещённой в РФ террористической структурой ИГИЛ и устранение её лидера Абу Бакра аль Багдади, ликвидацию командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции, иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, также укрепление позиций Израиля.

6 декабря 2017 года 45-й президент США официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, в соответствии с законом, принятым Конгрессом ещё в 1995 году. Открытие американской дипмиссии 14 мая 2018 года спровоцировало обострение ситуации на Ближнем Востоке.

«В отличие от многих президентов до меня, я сдержал своё обещание, признал настоящую столицу Израиля и перенёс наше посольство в Иерусалим. Но пока мы только говорили о нём как о будущем объекте, мы его уже построили. Вместо того чтобы тратить $1 млрд на новое здание, как планировалось, мы выбрали уже существующее здание в лучшем месте. Сделка с недвижимостью, верно? И открыли его, потратив менее $500 тысяч», — сказал Трамп, который до избрания президентом построил успешную карьеру в сфере недвижимости. Израиль поддержал попытку США взять под контроль Международный уголовный суд © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В январе американский лидер и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представили план урегулирования арабо-израильского конфликта, который получил название «сделка века». План предусматривает, что территория Палестины, состоящая из сектора Газа и Западного берега реки Иордан, будет связана скоростным транспортным сообщением, а её столицей станет лишь часть Восточного Иерусалима (пригород Абу-Дис). При этом весь Иерусалим будет признан неделимой столицей Израиля.

Власти Палестины, естественно, отвергли этот план.

Зуб даю

Трамп очень гордится тем, что выполнил почти все предвыборные обещания 2016 года. Настало время давать новые.

Главным козырем президента всегда была экономика, и в этом вопросе избиратели доверяют ему больше, чем кандидату от демократов Байдену.

«Во время второго срока мы опять построим сильнейшую экономику в истории, быстро вернёмся к созданию рабочих мест, высоким доходам и рекордно высокому благосостоянию. Мы защитим Америку от всех угроз и защитим её от всех опасностей. Мы будем вести Америку к новым горизонтам амбиций и открытий», — заявил Трамп.

Его стратегия заключается в возвращении рабочих мест в США из Китая, а для этого он предлагает компании, которые выводят штат сотрудников за границу, облагать пошлинами, а компаниям, которые, наоборот, переводят рабочие места в страну, — предоставлять налоговые вычеты. По словам Трампа, его программа — «сделано в США», а программа Байдена — «сделано в Китае».

Президент предупредил, что если в Белый дом придёт бывший вице-президент, то он снова введёт карантин и тем самым разрушит национальную экономику. Ранее Байден говорил, что для победы над коронавирусом готов на всё, вплоть до закрытия экономики. Именно из-за опасения больших финансовых потерь Трамп долго не вводил карантин вопреки рекомендациям учёных. Выборы в США: рейтинг Байдена растёт, республиканцы пугают страшными последствиями © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«За следующие четыре года мы превратим Америку в промышленную сверхдержаву мира. Мы продолжим сокращать налоги и административное регулирование бизнеса такими объемами, которых прежде не видели. Мы создадим 10 млн рабочих мест в течение следующих 10 месяцев», — пообещал американский лидер.

Продолжая тему коронавируса и Байдена, Трамп заявил: «Китай поддерживает Байдена и отчаянно желает его победы. Китай завладеет нашей страной, если Байден будет избран. В отличие от Байдена, я в полной мере привлеку их (власти КНР. — Ред.) к ответственности за мировую трагедию, причиной которой они стали».

За 3,5 года нынешняя администрация Белого дома испортила отношения с рядом стран, но не инициировала ни одной военной операции, чем очень гордится Трамп, и в случае переизбрания заверил, что не втянет США в бессмысленные и дорогостоящие войны, как это сделали его предшественники.

Завершая критику Байдена и возвращаясь к своему второму сроку, Трамп пообещал, что США победят в гонке за сети 5G и создадут лучшую в мире кибер- и ракетную оборону.

Дал президент и обещания вселенского масштаба в прямом смысле слова: «Мы начнём новую эру американского лидерства в космосе, Америка отправит первую женщину на Луну, а США будет первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе».

Программа Белого дома Artemis о возобновлении лунной программы предусматривает обеспечение постоянного присутствия человека на Луне, что станет этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс.

«Никогда прежде избиратели не сталкивались с более чётким выбором между партиями — два видения, две философии, две повестки. Эти выборы решат, сохраним ли мы американскую мечту или же позволим социалистической повестке дня разрушить нашу заветную судьбу. Эти выборы решат, будем ли мы защищать американский образ жизни или же позволим радикальному движению полностью его уничтожить. Этого не произойдёт!» — заявил Трамп.

Оставайся, лидер, с нами, будешь нашим президентом

В отличие от демократов, которые провели свой съезд в виртуальном формате, республиканцы сделали ставку на личное присутствие, несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса. Впрочем, сам Трамп известен своей любовью к социальным сетям, а именно — к Twitter, где не только сообщает о важных государственных решениях, но и делится своим мнением о своих конкурентах.

«У моего отца есть твёрдые убеждения, и он говорит то, что думает. Согласны вы с ним или нет, вы всегда знаете, за что он выступает. Я признаю, что стиль общения моего отца не всем по вкусу, и я знаю, что его сообщения в Twitter могут казаться слишком прямыми и без прикрас, но результаты говорят сами за себя. Вашингтон не изменил Дональда Трампа, а Дональд Трамп изменил Вашингтон», — сказала, выступая на съезде, дочь и советник президента Иванка Трамп.

Помимо добрых слов в адрес Трампа звучала и критика в адрес демократов. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл предупредил американцев, что их политические оппоненты в случае прихода к власти захотят диктовать американцам, как жить: на каких машинах ездить, какие источники информации считать достоверными, сколько гамбургеров можно съесть. Вероятно, он имел в виду заявление кандидата в вице-президенты от демократов Камалы Харрис о том, что она поддержит рекомендацию для населения сократить потребление красного мяса.

«Нам нужен президент, который будет выступать в защиту Америки, а не тот, кто встает на колено. Cлабость является провокационной. Джо Байден не будет выступать за Америку, а Дональд Трамп будет», — заявил сенатор от штата Арканзас Том Коттон.

Поддержать Трампа на съезд приехал президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, который дружит с президентом 20 лет и помогал ему в прошлой избирательной кампании.

«Никто не сможет работать лучше этого парня. Он хранит в себе неудержимую энергию», — сказал спортсмен. Выиграл битву, но рискует проиграть войну. С какими трудностями столкнётся кандидат в президенты США Джо Байден © REUTERS, Democratic National Convention/Pool via REUTERS

Уайт выступил против предложения ряда прогрессивных демократов сократить финансирование полиции, а также выразил уверенность, что Трамп достойно борется с распространением коронавируса в стране. Последний тезис демократы регулярно опровергают.

В интервью, которое в тот же день Харрис дала американским телеканалам, она заявила о «чудовищном безразличии Трампа к угрозе, которую пандемия несёт жизням американцев, и ущербу, который она причиняет экономике», президент, по её словам, с позором провалил свою обязанность защищать население. Тем временем источник в Белом доме сообщил газете The Wall Street Journal, что в скором времени Трамп объявит о заключении сделки на покупку федеральными властями у компании Abbott 150 миллионов тестов на коронавирус, точность которых составляет 97,1%, а результат готов уже через 15 минут.

Бывший мэр Нью-Йорка, личный адвокат президента Рудольф Джулиани на съезде назвал Байдена ущербным кандидатом без принципов и заявил, что демократы, правящие в Нью-Йорке с 2013 года, сделали город намного менее безопасным. Он обратил внимание на тот факт, что всеми городами, лидирующими по уровню преступности, руководят демократы, а также обвинил их в однобокой оценке ситуации — говорят только о гибели и ранениях афроамериканцев от рук полиции, но замалчивают о гибели детей и подростков от рук преступников.

«Продолжающиеся беспорядки в американских городах под контролем демократов хорошо показывают будущее при Байдене. Для президента Трампа и нас, республиканцев, все жизни чёрных имеют значение. Не позволяйте демократам сделать с Америкой то, что они сделали с Нью-Йорком», — заявил он.

Впрочем, не все республиканцы будут голосовать за своего однопартийца. Как сообщила в четверг газета The New York Times, группа из более чем 100 соратников скончавшегося в 2018 году сенатора-республиканца Джона Маккейна, включая сотрудников, участвовавших в проведении его избирательных кампаний, на президентских выборах поддержат Байдена.

Большинство из них — республиканцы. Они, по словам Марка Солтера, который был главным помощником Маккейна, во многом не разделяют взгляды кандидата от демократов, но рассчитывают не допустить победы Трампа. Кроме того, группа бывших сотрудников администрации 43-го президента США, республиканца Джорджа Буша-младшего, включая бывшего министра торговли США Карлоса Гутьерреса и бывшего министра сельского хозяйства страны Энн Виниман, выступила в поддержку Байдена. В заявлении от имени 230 бывших официальных лиц говорится, что Трамп не справился с обеспечением безопасности американцев во время пандемии.

Партийные съезды демократов и республиканцев завершились, но президентская гонка только начинается. Кандидаты объявлены, программы представлены, обещания даны. Теперь Дональд Трамп и Джо Байден сойдутся лицом к лицу на теледебатах, первый раунд которых запланирован на 29 сентября. Накануне председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с инициативой отменить мероприятие, но Байден категорически отверг такой сценарий. Дебаты так дебаты!