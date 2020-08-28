На Украине политический сезон традиционно начинается с президентского поздравления с Днём независимости 24 августа. Тем самым он задаёт повестку дня. Также в День независимости проходят разнообразные политические акции, а вскоре (обычно – в сентябре) выходит с каникул Верховная Рада, внося освежающую струю бреда в окружающий театр абсурда

Поскольку нынешний политический сезон — предвыборный, а по мнению злых языков, даже предпутчевый, от его начала можно было ожидать всяких ужасов. Но ничего особенно трагического не произошло.

Эпидемия и карантин

Несмотря на обозначившееся к концу прошлой недели замедление темпов роста заболеваемости, на нынешней неделе заболеваемость росла, а темпы даже выросли.

На утро 28 августа в стране заразились коронавирусом 114 497 человека, недельный прирост составил 13 854. На предыдущей неделе прирост составлял 12,8 тыс. Это новый абсолютный рекорд за всё время наблюдений. Среди заболевших — Юлия Тимошенко, которая находится в тяжёлом состоянии под аппаратом ИВЛ.

Тут следует, скорее всего, согласиться с озвученным президентом мнением, что на Украине первой волны эпидемии, в общем-то, и не было — её сбили карантинными мерами, принятыми тогда, когда заболеваемость была нулевой. Таким образом, рост уровня заболеваемости отсрочить удалось, но не удалось вообще его пресечь. Впрочем, отчаиваться рано — единовременно в стране болеет всего 57 тыс. человек, т.е. говорить об эпидемии некорректно (в общем случае эпидемический барьер составляет 5% от численности населения, т.е. свыше 2 млн человек).

Коронавирус не только смертельно опасен, но и убыточен. Потери Украины © REUTERS, Gleb Garanich

Умерло 2438 человек, недельный прирост составил 231 — очередной абсолютный рекорд. На прошлой неделе умерло 196 человек, в первую неделю августа прирост составил 146 умерших, а до августа максимальное число умерших за неделю составляло 131 человек.

Вылечились 55 083 человека. Недельный прирост — 4005, в то время как на прошлой неделе он составил 4281. Ранее максимальный показатель составлял 6650 выздоровевших за неделю.

Ухудшение эпидемиологической ситуации вызвало соответствующие шаги власти — с 28 августа запрещён въезд на территорию Украины иностранцев (кроме нескольких категорий). В частности, в неудобном положении оказались паломники-хасиды, решившие на свой страх и риск ехать к могиле цадика Нахмана в Умань — их просто не выпускают из аэропортов.

Поздравление президента

От президента, как мы указали выше, обычно ожидается, что он подведёт итоги и укажет путь, по которому нации надлежит идти в новом политическом сезоне.

Главный итог: «Сегодня — 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь». Военные эксперты говорят, что потери от снайперского огня есть с обеих сторон, но это они со зла.

Ещё один итог — строятся дороги (это уже внутри текста, без специального акцентирования).

Война в Донбассе: люди хотят мира, Зеленский хвастается самым большим военным бюджетом © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Во-первых, борьба с вирусом. При этом благоразумно опущены вопросы относительно продолжения медицинской реформы и закупки вакцины (судя по всему, закупаться будет российский «Спутник V» с израильской маркировкой). Не поступило и разъяснений относительно карантинных мер и возможного переноса выборов.

Во-вторых, продолжение процесса «деоккупации». Обещания, что регионы вернутся в «страну, которую они не узнают», выглядят немного алогично.

В-третьих, «весна придёт — сажать будем»: «те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму». Это даже не смешно.

Ну и объяснение, почему нет парада: «Парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет устойчивый мир, мы сделаем большой парад всех наших войск и техники».

Праздничные мероприятия

По большому счёту, мероприятий было два.

С одной стороны, это официальный концерт с обязательной раздачей государственных наград. Естественно, он сопровождался рядом частных скандалов.

Во-первых, ряд наблюдателей выразили недоумение по поводу организации программы, исполнения песен на русском языке и участия Верки Сердючки (националисты её не любят, потому что она использует суржик, а не «галицку гавру», что предосудительно).

Во-вторых, ряд музыкальных коллективов («Океан Эльзы», например) выразили возмущение по поводу использования их роликов без специального разрешения (вообще-то по закону об авторских правах это не нужно).

В-третьих, лидер группы «Тартак» Александр Положинский отказался от ордена и потребовал от президента отпустить на свободу обвиняемых в убийстве Шеремета. Судя по всему, тут имело место столкновение желания президента приласкать националистов и осознанного контрхода с их стороны (Положинский о награждении знал).

С другой стороны, прошли массовые акции националистов («марш ветеранов»), направленные против президента («зелень падает по осени» — сказал Порошенко).

Тут тоже имел место скандал, поскольку Пётр Порошенко попытался представить себя как лидера всех националистических сил, но часть националистов осталась этим недовольна.

Против Порошенко, например, выступил «Правый сектор»*. Правда, выглядело это как перечень мелких обид со стороны неудачливого политика Яроша. С какой-то претензией к Порошенко выступил активист «Демократического топора», немедленно исключённый из партии с извинениями в адрес «гетмана».

В целом, националистические акции выглядели более убедительно, но у них и задача была сугубо политическая, в отличие от официального концерта, который был мероприятием в основном развлекательным.

Начало работы Рады

25 августа состоялось внеочередное заседание Верховной Рады, на котором было принято несколько решений.

1. Что беспокоит фракции Верховной Рады?

— «Доверие»: почему не будут проводиться выборы в Донецкой и Луганской областях?

— «Оппозиционная платформа»: нужно поднять экономику и повысить минимальную зарплату не до 5 тыс., а до 7,5 тыс. грн. (7,5 тыс. грн — около 20 тыс. руб).

— «Голос»: надо принять постановление о непризнании выборов в Белоруссии.

— «За будущее»: не надо сотрудничать с МВФ.

— «Европейская солидарность»: приглашает всех подписать «Меморандум единства украинских сил», чтобы не допустить мира на Донбассе.

— «Батькивщина»: соглашение о помощи с ЕС — вмешательство во внутренние дела Украины.

— «Слуга народа»: надо повысить минимальную зарплату.

2. Повышение минимальной заработной палаты до 5 тыс. грн, то есть менее чем на 6%. (5 тыс. грн. — около 13,1 тыс. руб.) Акт чисто популистский, поскольку:

Во-первых, не затронуты связанные с минимальной зарплатой показатели — прожиточный минимум, размер пенсий, к росту минималки не привязана остальная тарифная сетка.

Во-вторых, не указаны источники финансирования нововведения (особенно — для частных предприятий).

В-третьих, надо понимать, что минималка — не размер зарплаты, а расчётная единица. В ней, например, штрафы рассчитываются…

3. Принято постановление о проведении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба. Создание герба предусмотрено ещё Конституцией 1996 года и за прошедшие годы так и не было осуществлено. Правда, не очень понятно, какое значение это могло иметь для Украины.

4. Ратифицировано соглашение с ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи. Политический эксперт Елена Дьяченко обратила внимание на следующие особенности этого соглашения:

«В Приложении к меморандуму с ЕС, в частности, есть и такое:

1. Предоставление Еврокомиссии ЛЮБОЙ информации, которую она посчитает необходимой.

2. Контроль над всеми закупками Минздрава. Создание Набсовета государственного медпредприятия "Медзакупки" и контроль над ним.

3. Реформа налоговой и таможни, ликвидация Государственной фискальной службы (налоговой полиции) и создание агентства по расследованию экономических преступлений (привет НАБУ), контроль над проведением конкурсов и назначением руководителей налоговой и таможни.

4. Создание новой Высшей квалификационной комиссии судей Украины с международным участием.

6. Создание Комиссии по вопросам этики с международным участием, которая будет иметь полномочия назначать и увольнять членов Высшего совета правосудия.

7. Контроль над прозрачностью конкурсов на государственную службу.

8. Контроль над аттестацией прокуроров на региональном и местном уровне.

10. Расширить полномочия частных исполнителей против любого должника от 100 тыс. грн. (включая физлиц и гос. юрлиц), блокирование исполнителями средств на банковских счетах. Привет всем должникам за газ и ЖКХ.

11. Контроль над возвратом активов "Привата".

12. Контроль над созданием набсоветов крупнейших госпредприятий.

13. Отмена спецобязательств Нефтегаза поставлять украинский газ населению и госрегулирования цены на газ для населения, что приведет к росту тарифов.

И это все за 39 миллиардов гривен. Можно сказать, распродажа. (…)

Такие его условия говорят, во-первых, что ЕС ждёт, что деньги всё равно будут украдены, и, по большому счёту, им всё равно, т.к. возврат процентов гарантирован государством, однако под видом контроля они заглянут во все закрома и дальше подумают, что с ними делать. И во-вторых, ни о каком доверии к новой власти со стороны кредиторов речи не идёт, а значит, все следующие меморандумы будут именно такими».

Принятие такого решения обязательно должно было быть элементом празднования Дня независимости. Как доказательство этой самой независимости.

Отношения с Белоруссией

Мы уже обращали внимание на то, что президент Зеленский оказался в сложной ситуации.

С одной стороны, ему надо сохранить по возможности добрые отношения с Александром Лукашенко, чтобы сохранить «белорусскую форточку» (возможности транзитной торговли с Россией). Тем более, что и позиция ЕС в отношении белорусского кризиса неопределённая — выборы они не признали, но Лукашенко де-факто признают как президента.

С другой стороны, на него оказывается сильнейшее внутриполитическое давление — со стороны «Европейской солидарности», «Голоса» и разнообразных «соросят».

Кроме того, присутствует элемент личной обиды — кажется, он действительно считает, что Лукашенко его действительно «кинул» в «деле вагнеровцев».

В результате Зеленский не выдержал и в интервью «Евроньюс» порекомендовал Лукашенко провести новые выборы, если он уверен в своих силах.

МИД Белоруссии немножко недипломатично ответил, что страна нуждается в поддержке, а не в советах.

МИД Украины предложил не отвергать советы и сослался при этом на «опыт революции достоинства», подтвердив тем самым свою славу людей слегка неадекватных (мы свою хату спалили, и вы тоже жгите — ничего страшного, и на пепелище люди живут).

В общем, Зеленский не выдержал, и по отношениям с Лукашенко нанесён решительный удар, хотя нельзя сказать, что его выступление было совсем уж оскорбительным — скорее просто глупым (белорусскую оппозицию интересуют не «честные выборы», а отстранение Лукашенко от власти).

Закономерным результатом этого обмена мнениями стало решение украинского МИДа вообще прекратить отношения с Белоруссией.

К счастью, особых последствий это, скорее всего, иметь не будет — так или иначе, но «белорусская форточка» будет прикрыта просто в силу того, что после нынешнего кризиса Лукашенко придётся идти на уступки Москве, скорее всего — в экономической и, возможно, внешнеполитической сфере (статус Крыма?).

P.S.: Кстати, 24 августа митингующие националисты толпились на банковой и кричали «Зелю — гэть». Почему бы Зеленскому не последовать своему собственному совету и не провести досрочные президентские выборы? Он бы, кстати, их выиграл…

Минский процесс

На прошедшей неделе обозначились определённые сдвиги в Минском процессе.

1. Леонид Кравчук заявил об «ультиматуме Козака» — необходимости внести изменения в постановление о проведении местных выборов с тем, чтобы привести их в соответствие с Минскими соглашениями.

Российский документ не опубликован, но мы уже указывали, что текст постановления вопиюще противоречит Минским соглашениям, поскольку содержит «условия» проведения выборов в ОРДЛО, а также поднимается вопрос о статусе Крыма.

В СМИ также обсуждается вопрос о принципиальной возможности проведения местных выборов на всей территории Украины, но без ОРДЛО и без подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Нам это кажется маловероятным, поскольку к Минским соглашениям напрямую не относится.

Кроме того, Кравчук поднял вопрос о принятии специального закона о выборах на Донбассе — Минские соглашения его специально не предполагают, но подразумевают (хотя бы потому, что неясно, как увязать выборы с административно-территориальной реформой).

2. Несмотря на ряд неопределённостей с выполнением условий меморандума парижского саммита в «нормандском формате», визит в Киев главы МИД Германии Хайко Мааса был использован для заявлений о возможности проведения следующего саммита в конце сентября.

МИД России, устами Марии Захаровой, ответил, что не понимает, о чём идёт речь.

Впрочем, сами инициаторы тоже не очень понимали. Потому что в результате ни о чём не договорились.

Тем не менее, вопрос по-прежнему остаётся актуальным — Зеленскому необходимо проведение саммита в «нормандском формате», потому что это — единственное, что он сможет предъявить избирателям накануне местных выборов. Хотя не факт, что это ему поможет — всё же во время местных выборов мотивация несколько иная, чем во время общенациональных.

3. Продолжает раскручиваться тема деятельности украинских спецслужб на территории России.

— 20 августа ФСБ предотвратила похищение одного из лидеров ДНР в Подмосковье (по косвенным данным, агенты СБУ пытались похитить Александра Бородая).

— 27 августа в Барнауле был задержан российский военнослужащий, сотрудничавший с украинскими спецслужбами.

— В тот же день Владимир Путин сделал заявление о «вагнеровцах»: «Их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности…»

Активная деятельность украинских спецслужб на территории России, безусловно, не лучшим образом влияет на ведение переговоров.

Харьковский инцидент

27 августа в районе Харькова активисты «Национального корпуса» напали на автобус, в котором из Полтавы в Харьков ехали активисты движения «Патриоты — за жизнь» Ильи Кивы. Организация включает в себя бывших националистов, в том числе — ветеранов АТО, которые сейчас поддерживают «Оппозиционную платформу».

В ходе стычки два человека получили ранения от травматического оружия, один — черепно-мозговую травму. Кива сгоряча заявил о двух убитых, но, к счастью, информация не подтвердилась.

Полиция, к удивлению, среагировала довольно оперативно. Лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий заявил: «Задержали 14 парней. Насколько мне известно, эти люди не имеют никакого отношения к этой ситуации. А если имеют, то я надеюсь, что у СБУ, которая должна заниматься сепаратизмом, Офиса генерального прокурора будет воля, совесть и какой-то характер, чтобы наградить парней медалями за борьбу с сепаратизмом».

Комментарий одесского журналиста Юрия Ткачёва: «Одни националисты, "патриоты" и орлы Авакова (ориентирующиеся на СБУ) напали на других националистов, патриотов и орлов Авакова (поддерживающих ОПЗЖ)».

Комментарий Александра Зубченко: «Кто там ждал реакцию Зеленского на расстрел автобуса под Харьковом? Вот она: "Целую Арсена Авакова, он молодец, быстро задержал подозреваемых". Дальше следуют абстрактные рассуждения на тему "вспомнить про существование закона", "безнаказанность рождает вседозволенность", "мы не должны допустить возвращения в лихие 90-е". Ну вы поняли: произошли обычные бандитские разборки на дороге, никакой политики».

К сожалению, за последнее время это нормальная практика политических дискуссий на Украине. Радует быстрая реакция МВД, но ожидать наказания бандитов не стоит.

* Деятельность организации запрещена в РФ