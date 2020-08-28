У главного железнодорожного ведомства Украины появился новый начальник. Кабмин назначил на эту должность Владимира Жмака. Человек он в политике и бизнесе известный, а потому его назначение в «Укрзализницю» было прогнозируемым

Хотя бы потому, что еще в 2016 году Жмак претендовал на эту должность. Но тогда он состоял в команде Михаила Саакашвили в Одесской области, и плохие отношения с Порошенко нарушили планы. Сейчас конъюнктура изменилась, и Жмака выбрали, как он сам считает, потому, что «он лучший».

Сергей Лещенко, который является членом набсовета «УЗ» прокомментировал назначение Жмака: «Сегодня Кабмин поставил точку в истории назначения главы правления Укрзализныци. На эту должность назначен Владимир Жмак, который победил в конкурсе, проведенном набсоветом УЗ. Поскольку я имел некоторое отношение к отбору главы УЗ, считаю это решение правильным и сильным. Благодарен офису президента и правительству, что не поддались на уговоры назначить руководителя УЗ по старинке, в результате кулуарных договоренностей. В прошлом Жмак — заместитель Михаила Саакашвили на посту главы Одесской администрации. Жмак входит в набсовет аэропорта "Борисполь", был одним из основателей компании "Киевстар" и возглавлял украинское представительство нефтяной компании ТНК-ВР».

СБУ проводит обыски в помещениях «Укрзализныци» в Киеве и Виннице © СБУ

И если к коммерческому опыту Жмака нет вопросов, то вот его политическая должность оставила неоднозначный след в памяти украинцев. Консультант по коммуникациям Зоя Казанжи писала в 2016 году: "И в администрации точно такая же ситуация. Нет заместителей. Бюджетные скандалы. Обвинения и ссоры с областным советом. Жмак, первый заместитель, после года работы уехал. Запомнился тем, что отремонтировал отремонтированный кабинет и поменял в нём новую мебель на свою, тоже новую, но другого цвета. Бежать сейчас с поля боя — трусливо и низко». Ее тогда поддержал и Александр Дубинский (сегодня народный депутат), считая, что Жмак в Одессе не провел ни одной обещанной реформы.

Михаил Саакашвили, наоборот, высоко оценил деятельность члена своей команды по одесскому губернаторству: «Могу подтвердить, что Владимир Жмак один из самых порядочных людей, которых я встречал в жизни. Герой Афганской войны и очень скромный человек, с очень хорошими деловыми качествами. Если такого человека назначат главой Укрзализныци, для меня это будет означать, что действительно что-то очень серьезно поменяется не только для этой организации, но и в целом какие-то позитивные процессы все-таки происходят в стране»,- написал он в своем ФБ. Жмак и Саакашвили давние товарищи и знакомы более 30 лет. Как и с Порошенко их объединяют студенческое прошлое и Майдан. «Укрзализныця» уволит пятерых сотрудников после избиения журналистки в поезде «Мариуполь - Киев» © Twitter, Владимир Гройсман

О своих планах по управлению Укрзализницей Владимир Жмак рассказал накануне в интервью украинскому изданию «Лига.Бизнес»: «Я хочу выделить в Укрзализныце четыре вертикально-интегрированные бизнес-единицы, с отдельными балансами, которые способны посчитать свои доходы и убытки: это грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура, и моя новация — отдельно вывести контейнерные перевозки. Контейнерные перевозки сейчас находятся в составе грузовых перевозок, но это в принципе отдельный вид бизнеса. Впоследствии эти вертикально интегрированные единицы должны превратиться в отдельные компании в составе холдинга УЗ. Борьба с коррупцией. Мой тезис: борьба с коррупцией начинается с уничтожения предпосылок для ее возникновения. Сейчас, например, одна из первых задач, которую я хочу решить — распределения локомотивов, потому что есть большой дефицит. Не будет дефицита локомотивов — не будет коррупции в этом направлении, потому что Укрзализныця будет везти всех, а не тех в первую очередь — за три дня, а тех во вторую — за 15. Еще одно — это наведение порядка в закупках. Заказчик закупки сопровождает ее и отвечает за нее». Настроен Владимир Жмак серьезно, а контракт подписан на три года. Но не стоит забывать, что должность главы Укрзацизницы в Украине тоже политическая. А ситуация в украинской политике очень изменчивая.