Бывший президент Грузии, глава исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили возвращается в Грузии. Он признался в любви к Украине, но на Родине ждут выборы в парламент

В четверг 27 августа стало известно, что экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ при украинском президенте Михаил Саакашвили намерен покинуть приютившую его Украину и вернуться к себе на Родину.

«За эти семь лет (отсутствия Саакашвили в Грузии — Ред.) не было ни одного дня, чтобы я не интересовался Грузией и я точно знаю, что моя работа на посту президента и многое, что мы создали, до сих пор сохраняется и работает сегодня. Но в то же время, когда я слышу грузинские новости и я знаю, что я понимаю и знаю, что мы можем жить намного лучше, намного лучше и каждый грузин может быть богатым и мы можем это сделать вместе! Я возвращаюсь!» — гласило видеобращение Саакашвили, обнародованное в этот день в Facebook.

Однако начал он это обращения с выражения благодарности Украине.

«Украина — мой второй дом. Приехал сюда из главного дома, из моей сладкой Грузии. Я всегда любил Украину еще со времен студенчества. В самые трудные времена Украина приняла меня без всяких условий и я очень ценю. Я так благодарен судьбе за то, что дала мне возможность испытать это последние семь лет и достаточно времени подумать и оценить многие проблемы. Теперь я знаю, как лучше служить нашей стране, как избежать ошибок… Ошибки конечно же были и были очень серьезными, но Бог свидетель, я хотел всего наилучшего для своего народа», — заявил Саакашвили.

В общем, с благодарностью Украине за опыт Саакашвили решил вернуться в Грузию — туда, где против него открыт ряд уголовных дел.

Паровозик, который не смог

На Украине дела Саакашвили в последнее время шли не очень уж плохо. С 7 мая, когда президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте, грузинский и украинский политик пребывал на своеобразной пенсии. Еще в октябре 2019 года он обзавёлся пентхаусом в Одессе.

«Я переехал в новую квартиру в Одессе. На новоселье были мои друзья, гениальный Олег Филимонов рассказывал анекдоты, великий одессит Валерий Хаит читал наизусть стихи Пастернака о Грузии, и был Олег Сенцов, который в жизни очень сильно меня впечатлил. Для меня Олег Сенцов — эталон украинского гражданина. Что еще нужно для счастья — теплая домашняя обстановка, друзья, хорошее вино и очень интересный разговор. Я люблю Одессу», — описал тогда своё приобретение Саакашвили.

Теперь же — в мае 2020 года — он получил синекуру — хлебную и не требующую большого труда должность. То, что получал Саакашвили немало, стало известно в августе. Тогда глава Украинского независимого фонда юристов Роман Кравец прокомментировал несколько месяцев работы Саакашвили. Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию © Facebook Rubi Nesi

«Прошло 100 дней работы Саакашвили с зарплатой в $20 тыс. в месяц. Все, что он смог придумать, это обвинить суды в отсутствии инвестиций и предложить полностью ликвидировать судебную ветвь власти. Ну очень эффективное использование средств», — отметил Кравец, критикуя высказывания Саакашвили об украинской судебной системе.

В общем, Саакашвили жил почти по завету Абдуллы из «Белого солнца пустыни»: «Хорошая жена, хороший дом — что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?» В пентхаусе в трёх шагах от моря, с хорошей зарплатой и непыльной работой.

Но Саакашвили было тесно в такой Украине. Тем более, судя по его записям в соцсетях, он понимал: никто не даст ему всерьёз заниматься реформированием происходящего на Украине. Так за день до того, как он возмутился назначением главой одесской таможни Дениса Пудрика, который в своё время не прошёл люстрацию.

«Назначение этого типа на таможню — это типичный старый феодальный институт кормления, ничего общего не имеющий с государственными интересами. Сколько можно ходить по кругу, предлагая один их тех же страх «профессионалов» и углубляя круг коррупции. Сколько можно пожирать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением?» — завил Саакашвили 26 августа.

Он сослался на программу таможенной реформы, разработанной Нацсоветом реформ по поручению Зеленского. Саакашвили уверен, что станет кандидатом на пост премьер-министра Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«После шести месяцев с момента осуществления этой программы в Украине будет вообще нулевая коррупция, так же как она нулевая в Грузии, так же как она была нулевой на Одесской таможне во время моего губернаторства. Хватит заговаривать зубы и тянуть резину. Пора начинать всеобъемлющие реформы и в этой, и в других сферах жизни. Переключать государственный аппарат на служение обществу и уходить от института кормления», — негодовал Саакашвили.

Судя по всему, это была капля, переполнившая чашу терпения грузино-украинского политика. Заниматься имитацией бурной деятельности и тем более тихо сидеть на «пенсии» унизительно для Саакашвили — человека, который «жених на каждой свадьбе и покойник на каждых похоронах». Тем более, у него на Родине на этой неделе произошло знаменательное событие.

Хороша земля Колхида, люди там щедры

В Грузии 31 октября пройдут выборы в парламент. Грузины выберут 150 депутатов, 120 из которых по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. Проходной барьер для партий составит 1%. При этом победившая на выборах, но набравшая менее 40% голосов партия не сможет сформировать правительство. Такие изменения избирательной системы вступили в силу в марте этого года в результате договоренностей властей и правительства.

При этом некоторые издания утверждали, что снижение избирательного барьера было принято под давлением американцев, которым в свою очередь нужно провести в грузинский парламент лояльные политсилы.

В понедельник 24 августа 26 оппозиционных партий Грузии подписали меморандум о защите голосов избирателей и договорились о конкретных совместных действиях перед выборами. Представители объединения заявили, что создадут единый штаб, где будут представлены все оппозиционные партии, участвующие в процессе. И эта структура будет разрабатывать и руководить действиями, направленными против фальсификации выборов и на защиту голосов избирателей. «Оставим только четверть» Саакашвили предложил ликвидировать украинские суды © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Много лет изнутри наблюдая за всеми этими процессами, могу сказать, что подобное происходит тогда, когда они вынуждены, когда понимают, что им поодиночке ничего не светит, что они даже минимальных мест в парламенте получить не смогут. Тогда стороны идут друг другу на соответствующие уступки, чтоб хоть как-то попасть в парламент, чтобы получать финансирование из бюджета», — прокомментировал изданию «Sputnik Грузия» действия оппозиции политолог Петре Мамрадзе.

Среди подписавших меморандум было и «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе — бывшей соратницы Саакашвили. Сама Бурджанадзе в возвращение своего бывшего товарища по «революции роз», а ныне — врага — не верит.

«Я несерьезно отношусь к подобным заявлениям Саакашвили. О каком возвращении может идти речь, если у него просто нет грузинского гражданства? И я сделаю все возможное, чтобы он никак не мог вернуться к власти», — заявила она в комментарии изданию Daily Storm.

При этом она признала, что партия Саакашвили «Единое национальное движение», которое и было инициатором подписания меморандума и создания объединенного штаба оппозиции — наиболее мощная оппозиционная партия В то же время Бурджанадзе заявила, что своими действиями Саакашвили помогает власти.

Примечательно, что, как сообщало издание «КоммерсантЪ» в день подписания меморандума, в самой партии Саакашвили шла дискуссия по поводу того, объявлять или нет Саакашвили партийным кандидатом в премьер-министры. Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину из-за местных властей © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«С одной стороны, это поможет мобилизовать сторонников ЕНД. Но с другой — поставит самого господина Саакашвили в двусмысленное положение: экс-президент Грузии ранее давал понять, что, возможно, примет участие в выборах мэра Одессы», — писало издание.

Теперь же Саакашвили определился. Однако это может быть чревато расколом недавно объединённой грузинской оппозиции. Впрочем, вряд ли Саакашвили есть до этого дело. Зная его темперамент, можно с уверенностью предположить, что он, закусив удила, ворвётся в предвыборную борьбу.

И кто знает, возможно, осенью Саакашвили снова встретится с Зеленским. Но уже в другом качестве.