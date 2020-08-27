Представители Республиканской партии США рассказали гражданам, какой будет страна при президенте Джо Байдене. Картина, по версии республиканцев, получается апокалиптичной

Гвоздём программы третьего дня партийного съезда республиканцев стало выступление вице-президента США Майка Пенса, который официально согласился баллотироваться на второй срок. В своей речи он сравнил современный период истории страны с обороной Форта Макгенри — где и проходило выступление вице-президента — гарнизон которого во время англо-американской войны 1812-1815 годов успешно защитил гавань Балтимора от атак британского флота. Битва за Белый дом началась: с чем Трамп идёт на второй срок © РИА Новости, Кейтлин Оукс | Перейти в фотобанк

«Форт Макгенри удержался, и когда пришёл рассвет, наш флаг всё ещё был на месте. Мои дорогие американцы, мы проходим сквозь время испытаний, но если вы посмотрите сквозь туман этих трудных времен, то вы увидите, что наш флаг сегодня всё ещё на месте. В 2020 году на долю американцев выпало слишком много испытаний. Но, к счастью, у нас есть президент, обладающий жёсткостью, энергией и решимостью поддержать нас в трудную минуту», — заявил Пенс.

Как верный соратник Дональда Трампа, он указал на достижения главы государства за 3,5 года: сокращение безработицы среди женщин, представителей национальных меньшинств и темнокожего населения, восстановление экономики в условиях пандемии коронавируса, победа над террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ), ликвидация командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, развитие Вооружённых сил, в частности за счёт увеличения оборонного бюджета и создания нового рода войск — космических.

Пенс подчеркнул, что Трамп выполнил обещания, которые давал во время предвыборной кампании 2016 года, хотя его политика постоянно подвергалась нападкам со стороны демократов.

Военную тему развил помощник вице-президента по нацбезопасности Кит Келлог, который командовал штабом 82-й воздушно-десантной дивизии во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, а позже служил в аппарате Комитета начальников штабов Вооружённых сил США.

«К тому моменту, когда президент Трамп занял свой пост, десятилетия провальной внешней политики искалечили нас. Президент Трамп повернул вспять упадок наших ВС и реструктурировал нашу стратегию национальной безопасности. Благодаря историческим инвестициям и дальновидности наши ВС теперь лучше оснащены, обладают большими ресурсами и лучше укомплектованы личным составом, чем любая другая армия в мире. На протяжении последних трёх с половиной лет я был свидетелем всех важных внешнеполитических решений президента и решений, связанных с вопросами национальной безопасности. Я был в комнате, где это происходило. Я видел только одну повестку дня и один определяющий вопрос — будет ли это решение правильным для Америки», — сказал отставной генерал-лейтенант.

Келлог подчеркнул, что Трамп, который за период своего президентства испортил отношения со многими странами, не «ястреб», как считают многие, он мудро обращается с мечом, когда это требуется, но верит в поиск мира, а не вечного конфликта.

Пенс не мог не прокомментировать такую острую тему, как массовые протесты из-за расового неравенства и полицейского произвола, тем более что они возобновились с новой силой. По его словам, Трамп поддерживает мирные протесты населения, но выступает против насилия и беспорядков и готов обеспечить свободу, безопасность на улицах для всех американцев.

Для контраста вице-президент обрисовал ситуацию, которая сложится в стране, если к власти придут демократы: «Джо Байден поставит Америку на путь социализма и упадка. Вы не будете в безопасности в Америке Джозефа Байдена. Если вы изучите их повестку, становится ясно: Джозеф Байден будет не кем иным, как троянским конём радикальных левых. Выбор на этом голосовании абсолютно ясен, а ставки ещё никогда не были так высоки. На этих выборах результатом станет не столько то, будет ли Америка более консервативной или более либеральной, более республиканской или более демократической. Выбор на этом голосовании заключается в том, останется ли Америка Америкой».

О том, как плохо будет житься стране при Джо Байдене, регулярно рассказывает Трамп, который, к слову, присутствовал на выступлении Пенса. Накануне он написал на своей странице в Twitter: «Свежая новость: китайские государственные СМИ и лидеры Китая хотят, чтобы Байден победил на американских выборах. Если это произойдёт (а этого не произойдёт), нашей страной будет владеть Китай, и наши устанавливающие рекорды фондовые рынки буквально рухнут!»

За два месяца до голосования уже звучат заявления о попытках вмешательства в избирательный процесс извне, причём как в нынешний, так и в предыдущие годы. Выборы в США: рейтинг Байдена растёт, республиканцы пугают страшными последствиями © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Что касается недавних промежуточных выборов 2018 года, и Министерство внутренней безопасности, и Минюст пришли к выводу об отсутствии свидетельств того, что иностранные действующие лица смогли оказать какое-либо существенное воздействие на целостность или безопасность избирательной инфраструктуры или инфраструктуру политических кампаний. Точно так же, как сообщил спецкомитет по разведке Сената, нет свидетельств тому, что итоги голосования подверглись изменениям в результате действий иностранных действующих лиц во время президентских выборов в 2016 году», — заявил первый заместитель министра юстиции США Джеффри Розен на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

Однако это означает, что никто внутри самих Штатов не пытался повлиять на результаты выборов. Ричард Гренелл, ранее исполнявший обязанности директора национальной разведки США, на съезде заявил, что предыдущая администрация Белого дома развернула тайную операцию слежку за Трампом в период избирательной кампании 2016 года. По его словам, президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден заставили молчать тех представителей спецслужб, которые выступали против искажения фактов, а также засекретили все материалы, которые могли развалить это дело. Гренелл сказал, что ему стало плохо, когда он познакомился со сфабрикованным демократами делом о «сговоре» Трампа с Россией.

А теперь, похоже, республиканская администрация готовит себе соломку на предстоящие выборы. Розен хоть и заявил, что федеральное правительство США не фиксирует иностранных попыток повлиять на итоги ноябрьского голосования или сорвать его, но при этом добавил, что иностранные попытки влияния на американский избирательный процесс всё-таки не прекращаются.

Тем временем Трамп сокращает отставание от Байдена — с 7,6% до 7,1%. Однако президент уступает своему демократическому оппоненту в шести колеблющихся штатах: в Мичигане — на 6% (Байден — 50%, Трамп — 44%), в Висконсине — на 5% (Байден — 49%, Трамп — 44%), во Флориде и Пенсильвании — на 3% (Байден — 49%, Трамп — 46%), в Аризоне — на 2% (Байден — 49%, Трамп — 47%), в Северной Каролине — на 1% (Байден — 48%, Трамп — 47%).

Тем не менее, и здесь разрыв между кандидатами постепенно уменьшается.