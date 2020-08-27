Пандемия Covid-19 и карантин дорого обходятся экономике Украины. Несмотря на это, Кабинет министров продлил адаптивный карантин в стране еще на два месяца. Ограничение и зонирование территорий по цветам будет действовать как минимум до 1 ноября

В начале августа в Министерстве здравоохранения заявили, что экономические потери от введения жесткого карантина на Украине меньше, чем были бы без него, а потенциальные человеческие потери при нынешних показателях специалисты оценивают в порядка 4 тысяч.

Это заявление основано на расчетах Киевской школы экономики (KSE), почетным президентом которой является экс-министр экономики Тимофей Милованов, по собственному признанию ничего не понимающий в экономике. Как следует из расчетов KSE, введенный на Украине карантин в связи с COVID-19 стоит Украине $53,5 млрд. В случае, если бы Украина не вводила карантин, то потери составили бы $54 млрд.

Обвал экономики

До начала 2020 года Госстат сообщал только о росте ВВП. Так в четвертом квартале 2019 года рост составил 1,5%, в третьем — 3,9%, во втором — 4,7% и в первом — 2,9%.

Спад ВВП в текущем году является закономерным, учитывая потери, которые нанесла экономике (не только украинской, но и мировой) пандемия коронавируса.

По данным официальной статистики, ВВП Украины во втором квартале рухнул на 11,4%, и по итогам полугодия падение экономики составило 6,5% ВВП.

Основной причиной спада стали масштабные карантинные ограничения на отдельные виды деятельности. Дополнительный отрицательный вклад внесло сокращение производства в сельском хозяйстве из-за позднего начала жатвы.

Национальный банк Украины надеется, что ситуация в экономике начала исправляться, поэтому спад ВВП в третьем квартале уменьшится до 7,4%, в четвертом — до 3,8%, а в целом по итогам этого года падение составит 6%. Это более глубокое падение, чем ожидаемый спад мировой экономики. Украинское правительство же пока демонстрирует больше оптимизма и надеется на спад по итогам года в 4,8% ВВП.

Капитальные инвестиции

Украина потеряла 70 миллиардов капитальных инвестиций по итогам полугодия. Объем капинвестиций сократился на 34,9% — до 163,78 млрд грн (450,69 млрд руб.).

Падение зафиксировано в всех отраслях, кроме нескольких отдельных секторов: почтовой и курьерской деятельности (+39%) и телекоммуникационном (+10%).

Капитальные инвестиции в сельском хозяйстве сократились на 45,5%, по сравнению с январем-июнем 2019 года. В промышленности — капитальные инвестиции сократились на 31,9%, в строительстве — на 22,9%, торговле — 32,5%, в транспорте — 54,4%.

По итогам второго квартала обвал капинвестиций в сфере авиатранспорта составил 85,8% (за полугодие — 81,8%), лесном хозяйстве и лесозаготовках — 71% (71,4%), рыбном хозяйстве — 68,7% (55,1%), в сфере искусства, спорта, развлечения и отдыха — 67,3% (74,4%).

Стоит напомнить, что капитальные инвестиции в 2019 году на Украине продемонстрировали рост на 15,5%, составив 584,449 млрд грн (1,608 трл руб.).

Падение по всем статьям

В I полугодии 2020 года в годовом исчислении импорт товаров на Украину сократился на 14,3%, до $24,19 млрд, экспорт — на 6,4%, до $22,91 млрд. В прошлом году экспорт товаров из Украины вырос на 5,8% составил $50,06 млрд. а импорт увеличился 6,3% — до $60,78 млрд.

Украина теряет иностранный капитал. За первый квартал нынешнего года зафиксирован чистый отток прямых иностранных инвестиций на сумму $1,6 млрд.

Безработица на Украине выросла на 67% за год с начала применения карантинных мер. В период с марта по август 2020 года еще около 432 тыс. украинцев были официально зарегистрированы как безработные. Учитывая большой размер теневой экономики Украины, реальное число, вероятно, будет больше.

Предприятия терпят убытки

Под влиянием карантина прибыль украинских предприятий в первом полугодии упала в 7,5 раз. Финансовый результат (разница между доходами и расходами) до налогообложения больших и средних предприятий за январь — июнь 2020 года составил 29,2 млрд грн (41,9 млрд руб.). В первом полугодии прошлого года предприятия отчитались о получении 218,1 млрд грн (600,2 млрд. руб.).

При этом бухгалтерская прибыль предприятий составила 262,4 млрд грн (722 млрд руб.), что на 10,1% больше в годовом измерении. Однако получено убытков на сумму 233,2 млрд грн (642 млрд руб.), что на 216,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля убыточных предприятий за январь-июнь 2020 года составила 36,6% (год назад было 24,9%).

Общепит

Сфера общественного питания — среди наиболее пострадавших от "коронакризиса". Оценить прямые и косвенные убытки, которые понесла отрасль за время ограничений, сложно до сих пор. К примеру, в начале мая в прессе активно тиражировали обнародованные народным депутатом Никитой Потураевым данные о том, что за время карантина 12 тысяч предприятий общественного питания из 30 тысяч, работавших в этой сфере "самоликвидировались" как субъекты хозяйственной деятельности. Одной из причин называли невозможность платить за аренду помещений, пользование которыми не приносило никаких доходов. И только 15-20% общепита как-то сводили концы с концами благодаря доставке и торговле на вынос. Еще 40-45% "законсервировались" до лучших времен.

По данным исследования, проведенного компанией Poster, которая предоставляет услуги по автоматизации работы кафе, ресторанов и магазинов, в июле 2020-го выручка 54% предприятий отрасли оказалась ниже, чем в июле 2019 года. Более того, доходы половины из них были не менее, чем на 30% ниже, чем в прошлом году.

Туризм

Пандемия Covid-19 сильно повлияла на международный туризм. Его убытки, по данным Всемирной туристической организации ООН (UNWTO)достигли $320 млрд, а количество туристов сократилось на 300 млн человек.

На Украине с начала пандемии COVID-19 туристический бизнес по официальной информации потерял минимум $1,5 млрд. Назвать точную цифру убытков невозможно

«О прямых убытках туроператоров и турагентств сложно говорить. И операторы, и агенты платили зарплаты сотрудникам, аренду офисов, эти затраты были у всех в той или иной степени. Сказать, какая сумма, невозможно, потому что каждый договаривался по-своему и с арендодателями, и с сотрудниками, понятно, что платили, скорее всего, не полные суммы <…> Сказать о сумме — это тыкать пальцем в небо», — приводит его слова президента Украинской ассоциации туристических агентств Антона Рудика «РИА Новости».

Однако после смягчения карантинных мер украинцы начали покупать туры за границу — в "открытые" страны, продажа туров выросла на 60% от уровня прошлого года и продолжает расти. Большинство экспертов по туризму ожидают, что международный туризм восстановится в конце 2021 года.

Авиация

Наиболее уязвимыми с точки зрения экономических последствий от пандемии коронавируса предприятиями стали украинские аэропорты и авиакомпании, метеорологические центры и службы, хендлинг и авиатопливозаправочные компании, компании по техническому обслуживанию воздушных судов, кейтеринговые компании и специализированные государственные предприятия, такие как "Украэрорух".

Авиационный комитет Торгово-промышленной палаты Украины оценил убытки предприятий авиационной отрасли только в первом квартале текущего года в диапазоне от 10 до 15 млрд грн (от 28 до 41 млрд руб.).

В конце июня представители авиационной отрасли Украины подготовили совместное обращение к президенту, премьер-министру и министру инфраструктуры с просьбой оказать государственную поддержку авиапредприятиям в условиях кризиса. Письмо подписали представители аэропортов Запорожья, Львова, Украэроруха и SkyUp Airlines. Огромное количество участников из разных сфер авиаиндустрии оказалась на грани выживания, а некоторые и вообще рискуют не вернуться к работе.

Например, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в результате временного прекращения авиасообщения во время карантина получила около $60 млн убытков и вынужденно сокращает 900 сотрудников. На самом деле считать полеты восстановленными трудно даже сейчас, поскольку после восстановления Украиной авиасообщения в июне осуществлять планирование маршрутов приходилось в условиях большого количества ограничений со стороны других государств. Вследствие этого авиакомпания совершает лишь треть, а чаще и еще меньше от привычного объема полетов.