Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сделал подарок поклонникам – выпустил новый клип на песню «Когда мы станем собой». Известный российский музыкальный критик и журналист Михаил Козырев написал по этому поводу: «Слава Богу, они вернулись!»

Очередное возвращение Вакарчука из политики (напомним, что лидер рок-группы был народным депутатом и основателем партии «Голос») в музыку большинство его поклонников встретило с радостью.

Новая песня получилась светлой, она лишена политических, гражданских призывов. Все в духе старого доброго «Океана Эльзы». И даже стилистика клипа — лаконичный сюжет в стиле 70-х — говорит зрителям, что Вакарчук вернулся к тому, что у него идет от сердца, что у него получается делать лучше других.

Великий лицемер Вакарчук, скользкий как рыба. Астрология о певце и дважды экс-политике © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Святослав Вакарчук в этой песне предстал зрителю живым и настоящим — самим собой:

«В тот день, когда мы станем собой,

Будет видно так ясно, что мы сможем увидеть рай,

И в момент грустное станет прекрасным,

исчезнут уставшие лозунги и станет свободной дорога за край», — поет он.

И действительно, давно чувствовалось, что Вакарчук услал от политики. И когда он попытался покинуть свой проект под названием «Лидер нации», и когда «с боем» покидал Верховную Ваду. Это второй раз, когда Вакарчук отказался от мандата народного депутата. В 2007 году году он тоже был избран в Верховную Раду от блока «Наша Украина — Народная самооборона». И тоже выдержал в парламенте недолго.

Всё в клипе "Когда мы станем собой" указывает, что Вакарчук с радостью вернулся в свою стихию.

Первый кадр клипа — аквариум с большими рыбами — читается как то, что в музыке артист как рыба в воде. Дальше в клипе появляется экран телевизора, на котором вместо изображения белый шум. Читаем как отключение от телевизионной реальности.

Последний альбом «Океан Эльзы» вышел в 2016 году. А последний сингл — в 2019-м. И вот долгожданное возвращение лидера группы, который стал самим собой.