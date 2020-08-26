Очередное возвращение Вакарчука из политики (напомним, что лидер рок-группы был народным депутатом и основателем партии «Голос») в музыку большинство его поклонников встретило с радостью.
Новая песня получилась светлой, она лишена политических, гражданских призывов. Все в духе старого доброго «Океана Эльзы». И даже стилистика клипа — лаконичный сюжет в стиле 70-х — говорит зрителям, что Вакарчук вернулся к тому, что у него идет от сердца, что у него получается делать лучше других.
В комментариях на YouTube этот факт отметили: «Это тот самый ОЕ!!!… Как в старые добрые времена… Модель, Суперсиметрия, Gloria….. [перечисляются альбомы группы]»
Святослав Вакарчук в этой песне предстал зрителю живым и настоящим — самим собой:
«В тот день, когда мы станем собой,
Будет видно так ясно, что мы сможем увидеть рай,
И в момент грустное станет прекрасным,
исчезнут уставшие лозунги и станет свободной дорога за край», — поет он.
И действительно, давно чувствовалось, что Вакарчук услал от политики. И когда он попытался покинуть свой проект под названием «Лидер нации», и когда «с боем» покидал Верховную Ваду. Это второй раз, когда Вакарчук отказался от мандата народного депутата. В 2007 году году он тоже был избран в Верховную Раду от блока «Наша Украина — Народная самооборона». И тоже выдержал в парламенте недолго.
Всё в клипе "Когда мы станем собой" указывает, что Вакарчук с радостью вернулся в свою стихию.
Первый кадр клипа — аквариум с большими рыбами — читается как то, что в музыке артист как рыба в воде. Дальше в клипе появляется экран телевизора, на котором вместо изображения белый шум. Читаем как отключение от телевизионной реальности.
Последний альбом «Океан Эльзы» вышел в 2016 году. А последний сингл — в 2019-м. И вот долгожданное возвращение лидера группы, который стал самим собой.