Оригинальный сценарий празднования Дня независимости от Зеленского не оценили. Одним не понравился формат и репертуар, другие обиделись, что их не включили в «Новейшую песенную историю» страны, третьи возмутились, что в этот день звучали песни на русском языке

История Украины в песнях, как задумал ее Зеленский, получилась пестрой и скандальной. Все как в жизни.

Праздничные мероприятия после официальной речи Владимира Зеленского начались в Киеве на Софиевской площади музыкальной постановкой. Ее идея — история Украины в песнях. Известные украинские артисты пели по куплету самые популярные песни, которые стали своеобразными символами своей эпохи и поколения. Среди артистов, которые выступили на празднике, были Монатик, Джамала, Тина Кароль, Руслана, Потап, Верка Сердючка, Ирина Билык, Александр Пономарев, Нина Матвиенко и прочие. И если к артистам более менее не было вопросов: их смело можно назвать «столпами» украинской независимой эстрады, — то вот к выбору песен у многих сразу же возникли вопросы.

Исполнение, например, блатной «Киевляночки» на русском языке в День независимости сочли даже провокацией. Почти семь лет выбивалось из умов и радиоэфиров, что Киев не русскоязычный город, но это было перечеркнуто одной фразой из песни: «Киевлянка, киевлянка, киевляночка, ни путана, ни воровка, ни цыганочка». Еще и в исполнении хора в национальных костюмах. Без парада, но с маршем. Украина отметила День независимости © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Неуместным посчитали присутствие еще одного русскоязычного «шедевра» от Ольги Поляковой «Шлепки». Кроме того, критики оценивали подборку песен даже с точки зрения, кому принадлежит авторство композиции. Например, песня Ивана Дорна попала в шорт-лист попурри (хотя самого его не было на концерте), и комментаторы тут же припомнили Ивану его гастроли в России, его высказывания по поводу дружбы народов и так далее.

Одним из первых по поводу попурри высказался «Океан Эльзы» на своей официальной странице в FacebooK. Песню Вакарчука «Там, де нам нема», которая прославила артиста, на концерте исполнила Верка Сердючка.

«Украина — это Европа. Европа — это уважение к правам, в том числе авторским», — написала «ОЭ».

Оказалось, что концертная программа из авторских песен была составлена без согласования с артистами и правообладателями. Хотели как лучше, получилось как всегда.

Продюсер группы «Бумбокс» тоже высказал свои претензии: «Сегодня, в самый важный праздник, День независимости Украины, с самого утра начался сюр. Песня Бумбокс "Вахтерам" в числе 40 "песен-счастливчиков" попала в праздничный концерт. Любой человек в здравом уме задаст резонный вопрос: "А по каким критериям отбирали песни для такого важного (важнейшего!) праздника?" Я не знаю. В случае с "Вахтерам" понятно, что выбрали самую известную песню ББ, думать, насколько уместна песня на русском языке на Дне независимости Украины, люди не захотели. Проблемы начались, когда первые бдительные граждане (спасибо!!!) начали писать музыкантам. Все писали о том, что никто не давал разрешения на использование их песен. Я решил не в частном порядке, отвечая на комментарии, объяснить ситуацию, но сделать это официально. Нет, мы не давали разрешения на использование песни или фрагмента какой-либо песни на праздновании Дня независимости Украины.

Нет, нас не приглашали играть и да, мы бы ответили отказом.

Хочу обратить особое внимание всех, кто прочтет этот пост, что нарушение авторских прав — это мелочь и деталь, о которой говорить стоит просто как о неуважении к артисту и бездарной организации мероприятия. Проблемы гораздо глубже. Когда власть заказывает "кабак" в стране, где идет война, в самом центре древнего города, а создатели шоу и музыканты радостно подыгрывают власти в стремлении осчастливить всех вокруг своим сиянием, тогда на платформу взбирается зайчик с флагом Украины. Который на фоне баннера с вопросом, обращенным к этой самой власти, выглядит не как ошибка режиссера. Не как шутка. Он, этот милый зайка, предвестник беркутовцев, которые стреляли в людей, зеленых человечков в Крыму, разорванных Донецка и Луганска».

И если представители шоу-бизнеса указали на правовую и моральную сторону своих претензий к "Песенной истории Украины", то политологи сделали политические выводы по следам позавчерашнего празднования Дня независимости. А самое главное — прогнозы. Награда с диверсией. Окружение Зеленского показало свой непрофессионализм © president.gov.ua

Политический эксперт Виктор Небоженко прокомментировал в своих соцсетях: «Каждый год празднование Дня независимости превращается в печальную констатацию утраченных надежд и потерянных перспектив Украины. «Украинского чуда» не произошло, а попытки страны рвануть вперед в 2000, 2004, 2014-м оказались фальстартами и только усугубили наше положение. Но украинское общество постепенно меняется к лучшему, особенно молодежь. «Мерцающая» украинская идентичность живет только в новом поколении молодежи и ветеранах войны. Но этого уже немало. Незаметно все меняется, кроме украинской власти, которая мастерски освоила трюки с «переодеванием в воздухе» и накопила огромный опыт манипулирования страной. Уже много лет такую Украину не жалеет ни Запад, ни Россия. В 2020 году официальное празднование Дня независимости в Киеве — эстетики больше, чем политики, а морали еще меньше. Ну, не любит президент Украины Зеленский ни политики, ни реформы — это тяжелая и неблагодарная работа. Зато ему хорошо удаются массовые шоу и хеппенинги. Пока ему нечем похвастаться — остается только мечтать. Этим умело воспользовался бывший президент-олигарх Порошенко, который уже приватизировал национал-демократический сектор украинской политики, а теперь подбирается к Движению ветеранов.

Если так дальше пойдет, то к концу года Порошенко политически станет сильнее Зеленского. Более того, если Порошенко найдет общий язык с Медведчуком и Аваковым, то у Зеленского останется мало шансов спокойно досидеть до конца каденции, а в Украине опять появится своя «Директория», — заключил Небоженко по итогам Дня независимости.