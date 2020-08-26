Только за последние годы из украинских тюрем заключенные пытались вырваться на свободу около 250 раз. Как показывает практика, самые популярные методы побега из украинских мест заключения – подкопы

Чаще тоннели роют не из колонии на волю, а, наоборот, с воли в колонию. На подобный безумный шаг, по другому это назвать нельзя, например, пошла 51-летняя жительница Николаева. Чтобы освободить из колонии своего непутевого сына, шесть лет назад приговоренного за убийство с особой жестокостью к пожизненному сроку и отбывающего наказание в Вольнянской колонии, женщина начала копать тоннель на зону. Дело Татаринцева. Политзаключенного-диабетика оставили в СИЗО Запорожья, несмотря на риск заражения коронавирусом

В начале июля она приехала в Запорожскую область и сняла дом в селе рядом с колонией. Хозяйке сказала, что хочет быть ближе к сыну, чаще видеться с ребенком. В селе женщина старалась ни с кем не общаться, но каждый вечер на электросамокате уезжала из села к лесопосадке в 100 метрах от забора колонии. Никто из местных этому значения не придавал, как оказалось, зря. Приезжая с помощью лопат, кирки и других нехитрых приспособлений делала лаз. Сначала выкопала колодец глубиной три метра, потом начала с помощью специальной тележки-вагонетки копать тоннель и за три недели прокопала 10 метров. Всю землю аккуратно выносила в заброшенный гараж неподалеку.

Женщину задержали во время работы. Поступил сигнал, пошли проверили и удивились — тоннель шел как раз в сторону корпуса для пожизненников. За пособничество в побеге из тюрьмы ее будут судить. Срок составит от 3 до 5 лет. Пока неизвестно, как действовала бы женщина, попав на территорию колонии. С учетом того, что корпус для пожизненно осужденных охраняют серьезно, ей бы пришлось идти на штурм, чтобы из камеры вызволить свою кровинушку.

За годы независимости это не единственная попытка побега с помощью подкопа. Среди них были удачные.

Свет в конце тоннеля

В 2010 году крымский авторитет из группировки «Башмаки», отбывающий наказание в Луганской области, хотел бежать через 16-метровый тоннель, прорытый его сообщниками на свободе в СИЗО, где он временно сидел.

Подельники преступника из Крыма по поддельным документам арендовали небольшой склад рядом с изолятором. Оттуда злоумышленники решили делать подкоп, проложив маршрут под камеру по GPS-навигатору. Работали круглосуточно, землю вывозили тайком и только ночью, а внутри тоннеля строили укрепления, чтобы избежать обвала. В день побега арестованному рецидивисту планировали передать напильник, чтобы тот распилил решетку. Этим же напильником он должен был убить охранника. По данным правоохранителей, преступник сам был заказчиком и организатором своего побега. Всеми работами руководил из камеры по телефону. План раскрыли случайно, когда сообщники были уже на половине пути к месту назначения. Двух организаторов побега правоохранителям удалось задержать на месте подкопа. Тюремные будни министра юстиции Украины Малюська © Facebook, Denis Malyuska

Год спустя в Харьковском СИЗО двое заключенных выкопали лаз из подвального помещения одного из режимных корпусов учреждения, где расположена учебно-производственная мастерская. Лаз вел к забору СИЗО. Но пойти «на рывок» им не удалось, ибо об их планах кто-то доложил руководству. На глубине 1 метра 23 сантиметров был обнаружен замаскированный лаз размерами 55 на 35 сантиметров, 3 метра 80 сантиметров в длину.

Побег трех задержанных из Самборского СИЗО на Львовщине в 2016 году поставил на уши всех правоохранителей. Задержанные за разбой и кражи, разобрав фасадную стену изолятора, оказались на воле. Правоохранители задержали двух местных жителей. Третьего, бывшего бойца «Правого сектора», поймали в столице.

Зэк на выдумку хитер

Ничего удивительного в том, что зэки постоянно стараются сбежать, нет. Как рассказал сотрудник Пенитенциарной службы Украины Сергей Волынец, за время его работы заключенные не раз готовили и совершали побеги. Ничего не изменилось и сейчас, хотя в последнее время много удачных побегов.

«Шестого сентября 2016 года в Кропивницком учреждении исполнения наказаний №14 во время вечерней проверки в камере не обнаружили заключенного Дмитрия Тычкова, ранее пять раз судимого. 45-летний уроженец Крыма был осужден за кражи в особо крупных размерах и уже пытался сбежать в 2013 году. Тогда за ним и еще одним зэком в Петропавловскую колонию строгого режима № 49, недалеко от Александрии, прилетел вертолет марки Robinson. К превеликому удивлению охраны машина села на спортивную площадку, в него запрыгнули двое заключенных, которые ждали его появления. Вместе с Тычковым хотел сбежать на вертолете житель Днепродзержинска осужденный за грабеж и изнасилование. За штурвалом вертолета был глава одной из авиационных фирм, предоставляющих нерегулярные авиаперевозки, а рядом с ним родственник насильника. Да только пилот, когда увидел направленные на него дула автоматов охраны и услышал выстрелы очередью, взлетать отказался. Так всех и взяли. Что интересно, сейчас сотрудники колонии не знают, каким образом сбежал Тычков из колонии, как и неизвестно его место нахождения», — рассказывает Сергей Волынец. Бизнес на тюрьмах. Что означает введение частных СИЗО на Украине © Андрей Лубенский

Когда-то, как вспоминают сотрудники колоний, один из сидельцев, в прошлом дельтапланерист, из простыней и деревянных брусьев смастерил нечто похожее на дельтаплан. С помощью «крыльев» он собирался улететь с крыши котельной высотой с 4-этажный дом за пределы колонии. Впрочем, пока он ждал попутного ветра и тумана, о его затее стало известно в оперчасти, и полет сорвался. За это зэк получил кличку Икар.

Из Херсонского СИЗО во время прогулки сбежал задержанный, перемахнув через 4-метровый забор на глазах у конвоира. Парень за считанные секунды запрыгнул на крышу здания во дворике, оттуда рванул на ограждения, перелез через колючую проволоку и спрыгнул на неохраняемую территорию СИЗО. А там выбрался на волю. Как оказалось, беглец до задержания занимался паркуром, что не учли охранники.

Как отмечают сотрудники Пенитенциарной службы, с каждым годом ослабевает контроль за спецконтингентом, и неудивительно, что большая часть побегов удачна. А дальше — лотерея, если есть не свободе деньги и связи, беглец может скрываться долго, если нет, вскоре будет пойман. К счастью, за всю историю службы еще не удалось сбежать ни одному пожизненно заключенному. Ну а других зэков после побега возвращают обратно, добавляя срок.