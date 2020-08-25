Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что до 75% всех кибератак в мире совершают США. Как они это делают и кто становится объектом атак, разбиралась Украина.ру

В интервью изданию «Аргументы и факты» заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов отметил, что США и их союзники, с одной стороны, наращивают усилия для осуществления разведывательных и деструктивных действий в информационном пространстве других стран, а с другой — объявляют Россию, Китай, Северную Корею и Иран в киберугрозах. И этот аргумент позволяет Вашингтону оправдывать любые свои последующие действия в глазах мировой общественности.

Нагнетание противостояния в информационной сфере провоцирует напряжённость в международных отношениях, торможение развития мировой экономики вследствие санкций, подрыв доверия к процессам цифровизации в целом.

«Анализ отчётов ведущих зарубежных и российских компаний, работающих в области информационной безопасности, показывает, что наибольшее число компьютерных атак осуществляется с использованием информационной инфраструктуры, расположенной на территории США. Причём американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016-2019 годы — от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий. России указанный показатель отводит от 2% до 7%», — заявил Храмов.

Палка о двух концах

В июле 2016 года бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который в 2013 году обнародовал в СМИ информацию о программах слежки американских спецслужб за гражданами по всему миру, написал в Twitter: «Наше правительство санкционировало хакерские атаки на политические партии. Были допущены ошибки». А в подтверждение своих слов прикрепил ссылку на документ, датированный 16 июля 2010 года, в котором под грифом «секретно»и перечислены те самые объекты атаки: Народная партия Пакистана, ливанское движение «Амаль», египетская партия «Братья-мусульмане», Индийская народная партия «Бхаратия Джаната» и румынский «Фронт национального спасения». И это не полный список.

Сноуден также рассказывал, что США проводили массовые взломы компьютерных сетей в Гонконге и материковом Китае.

В свою очередь, The New York Times писала, что с 2014 года американская сторона совершала кибератаки против КНДР, в частности диверсии на оборонных объектах страны, а также запустила вируса Stuxnet для атаки на ядерные центрифуги Ирана в 2009-2010 годах.

В 2017 году мир столкнулся с вирусы WannaCry и Petya, которые после заражения компьютера зашифровывала почти все хранящиеся на компьютере файлы и предлагала заплатить денежный выкуп в криптовалюте за их расшифровку. Жертвами жертвами этих массовых стали госструктуры, физические и юридические лица в более чем 200 странах. «Взгляд»: В США составили доклад о кибератаках на основе ТВ и Twitter © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Тогда президент РФ Владимир Путин заявил: «Руководство Microsoft уже сказало, что первичным источником этой атаки являются спецслужбы Соединённых Штатов, Россия с этим никак не связана. Всегда ищут виноватых там, где их нет. Подобного рода джины, выпускаемые из бутылки, могут наносить ущерб даже своим авторам и создателям».

Действительно, спустя некоторое время бывший советник Белого Дома по кибербезопасности Ричард Кларк написал в своей книге, что в основе вредоносных кодов вируса Petya лежат атакующие приёмы, разработанные Агентством национальной безопасности США. Киберджина из бутылки выпустил сотрудник одной из компаний-подрядчиков ведомства Гарольд Мартин, который, как выяснилось, годами хранил украденные файлы в своём гараже. Мужчина свою вину признал, суд приговорил его к девяти годам тюрьмы.

«У нас крадут наше кибероружие и используют против нас самих. Притом, что наши дорогостоящие современные системы вооружений легко можно подвергнуть кибератакам. Современные истребители F-35, военно-морские корабли, ракетные системы Patriot уязвимы для хакеров. И я думаю, что если США однажды ввяжутся в войну, вся наша блестящая техника окажется бесполезной, потому что её просто хакнут», — предупреждает Кларк.

Пока опасения бывшего сотрудника Белого дома не сбылись, простые американцы в повседневной жизни страдают от кибератак.

«По данным ФБР, в самих Соединённых Штатах ежегодно фиксируется более 300 тысяч киберпреступлений, которые, по разным подсчётам, наносят ущерб американской экономике в размере от 57 до 109 млрд долларов», — сказал в интервью «Аргументам и фактам» Олег Храмов.

В прошлом году хакеры взломали базу банковского холдинга Capital One и завладели информацией о ста миллионах заявок на кредитные карты, а также получили доступ к номерам социального страхования десятков тысяч американцев. Более того, жертвами кибератак становятся целые города: отключают системы онлайн-платежей, wi-fi, светофоры и уличные камеры, страдают государственные учреждения, полиция, суды.

«Город подвергся кибератаке со стороны вымогателей. Некоторые организации сильно пострадали, в том числе полиция. Они потеряли доступ к видео и фото базам. Суды вынуждены были отменять заседания», — сказала тогда мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс.

Сценарий распространения вредоносных программ неоригинален: по электронной почте рассылают сообщение, ссылку, файл или картинку, кто-то из сотрудником госучреждения кликает, и всё — блокируется и компьютер, и вся городская онлайн-инфраструктура.

«Некоторые преступники используют киберинструменты, которые разработали в АНБ. АНБ утратило контроль над программами, и теперь они превратились в кибероружие», — писала газета The New York Times.

По словам журналиста Джеймса Бэмфорда, освещающего деятельность американских спецслужб, в 2016 году, когда в агентстве произошла утечка миллиардов документов и террабайтов секретных файлов, кто-то просто загрузил файлы АНБ с кодами на флешки и вынес их, в результате чего почти всё американское кибероружие оказалось в одних руках. Позже группа под названием Shadow brokers попыталась продать аукциона полученные материалы, но никто их не воспринимал всерьёз, и тогда они просто опубликовали файлы в интернете бесплатно.

Кибератаки на Россию

Американские кибератаки против России — не новость. В октябре 2016 года администрация предыдущего президента Барака Обамы официально обвинила РФ во вмешательстве в президентские выборы и хакерской атаке на сервера политических организаций, естественно, не приведя никаких доказательств, и под этим предлогом, как стало известно от источников телеканала NBC News в разведке, ЦРУ приступило к разработке тайной киберакции против Москвы.

Бывшие и действующие чиновники рассказывали, что спецслужбы должны были представить в Белый дом варианты широкомасштабной «подпольной» операции, цель которой — создать проблемы «руководству Кремля» и привести его «в замешательство».

В интервью телеканалу Джо Байден, который тогда был вице-президентом США, а сейчас претендует на президентский пост, сказал: «Мы посылаем сигнал президенту России Владимиру Путину. Это произойдёт тогда, когда нам нужно, и при тех обстоятельствах, которые окажут наибольшее воздействие».

Комментируя это заявление, Путин заявил: «Впервые на таком высоком уровне Соединённые Штаты признают, что они этим занимаются и в известной степени угрожают, что, конечно, не соответствует нормам международного общения. От наших американских друзей можно ожидать всего чего угодно. Ну что он такого нового сказал? Мы что, разве не знаем, что официальные органы Соединённых Штатов за всеми подглядывают и всех подслушивают? Это всем хорошо известно, и это уже давно никакой не секрет, свидетельств этому достаточно». Трамп впервые признал, что отдал приказ начать кибератаку на Россию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По информации заместителя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая Мурашова, в 2018 году было зафиксировано более 4 млрд атак на российскую критически важную информационную инфраструктуру, среди стран — источников угроз информационной безопасности России главную роль играли США.

В июне прошлого года газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники сообщила о внедрении США вредоносных программ в российскую энергосистему.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков назвал опасность вмешательства террористов в работу автоматизированных систем управления критически важных для страны объектов одной из угроз нового типа.

«Наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения», — предупредил Коков.

Энергосистема выбрана как объект для атака неслучайно, ведь перебои в подаче электроэнергии или её отключение на длительный период могут нанести колоссальный ущерб экономике, привести к проблемам в работе всех городских служб, включая водопровод и очистные сооружения, и даже к масштабным техногенным катастрофам.

Министерство энергетики РФ успокоило, что большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты от кибератак.

«Мы, конечно, слышали об этой статье в New York Times и реакцию президента (Дональда Трампа — ред.), что они предатели. Не знаю, как трактовать — это реальная информация или вброс? Мы должны реагировать и понимать. Мы многократно предлагали начать диалог относительно правил киберпространства и влияния на критически важную инфраструктуру и СМИ. Вразумительного ответа не получили. На излёте своего президентства Барак Обама согласился, но не успел. Мы сказали действуюущей администрации, реакция положительная, но конкретных действий нет. Критическая инфраструктура должна быть безопасна от любых кибератак. Мы над этим не только думаем, но и занимаемся», — заявил Владимир Путин.

А Храмов рассказал, что Россия за последние год проделала большую работу для обеспечения защиты от кибератак как в законодательной области, так и путём создания профильных структур, благодаря чему количество атак сократилось. Кроме того, за 2019 год число государств, с которыми организован регулярный обмен экспертной информацией о проявлениях вредоносной активности выросло со 116 до 146.