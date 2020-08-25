В Белоруссии уже 16 дней продолжаются протесты. Поводом к ним стали итоги состоявшихся 9 августа президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%)

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители в первые дни применяли насилие, были задержаны около семи тысяч человек.

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

Ход протестов

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила о начале «мирной революции» и заверила, что теперь представляет не оппозицию, а большинство. Затягивание протеста или проигрыш оппозиции? Что значит «мирная революция» от Тихановской © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция. Она ни пророссийская, ни антироссийская, ни проевропейская, ни антиевропейская. Это демократическая революция», — заявила она в онлайн-выступлении перед депутатами Европарламента, её слова цитирует РИА Новости 25 августа.

Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич заявил журналистам, что Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов, передаёт БелТА. Речь, понятно, о созданном оппозицией Координационном совете.

По словам председателя Конституционного суда, «на конституционном уровне и в соответствии с избирательным законодательством определены два органа, которые правомочны рассматривать вопросы, связанные с оспариванием итогов выборов, признанием их недействительными и разрешать другие споры в избирательном процессе — это Центральная избирательная комиссия и Верховный суд».

Утром 25 августа экс-директора Купаловского театра, члена Координационного совета оппозиции Павла Латушко вызвали на допрос по уголовному делу в Следственный комитет Белоруссии. По сообщениям белорусских СМИ, к зданию Следственного комитета пришлю люди, чтобы поддержать Латушко.

Повестка в СК на среду прислана и члену Координационного совета оппозиции лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич.

Напомним, по факту создания оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Порошенко испугался возможной «аннексии» Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Противостояние продолжается. В СМИ появилось видео, на котором неизвестные люди в черном снимают с одного из зданий в Минске большой бело-красно-белый флаг (используемый оппозицией).

Портал Tut.by сообщает также, что у ряда оппозиционных изданий (например, «Белгазета», «Свободные новости») возникли трудности с выходом. А некоторых работников «Белтелерадиокомпании», которые выходили на акции солидарности и устраивали забастовки, намерены уволить по соглашению сторон.

Белорусы, проживающие в США, выпустили ролик в поддержку работников белорусских заводов и пообещали оказать помощь тем, кто столкнется с проблемами на работе из-за своей гражданской позиции. Некоторые даже выразили готовность помочь таким заводчанам с оплатой коммунальных платежей, покупкой продуктов и другими расходами, сообщает Tut.by.

Тем временем действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко занимается текущими делами. Во вторник, 25 августа, он принял с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова. Как сообщает президентская пресс-служба, речь шла об исполнении бюджета. В ходе встречи Лукашенко, в частности, заявил, что «пенсии — это святое», и что «уровень пенсий должен составлять 40% от средней зарплаты, чего бы это ни стоило».

Сообщается, что ещё одной темой встречи стала тема исполнения обязательств государства по выплате внешнего долга.

«Как обстоят здесь дела? Если его надо где-то рефинансировать, значит, нам надо подумать, по каким направлениям разворачивать эту работу. Если мы не будем рефинансировать, сами справимся, значит, вы мне должны доложить, каким образом.

Конечно, время непростое. Мы очень большие деньги бросили на лечение людей от коронавируса, плюс еще напрягли экономическую обстановку эти хождения по улицам, так называемые акции, митинги — никто же деньги из них не считает. Но мы уже видим потерь на 500 млн, а сколько будет косвенных потерь — вопрос", — заметил Лукашенко, чьи слова цитирует пресс-служба.

Затянувшееся белорусское противостояние может быть выгодным для Лукашенко – Золотарёв © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Реакция Запада, Киева и России

Вопрос возможного рефинансирования кредитов, которые Россия предоставила ранее Белоруссии, — предмет переговоров, если такие предложения поступят, в Минфине их рассмотрят. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания заявил, что нужно предусмотреть смягчение условий въезда в страну для граждан Белоруссии.

«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема — надо учитывать все», — сказал глава государства.

Накануне Зеленский выразил поддержку усилиям Германии и Франции в продвижении идеи посредничестве ЕС для урегулирования ситуации в Белоруссии, сообщает пресс-служба украинского президента.

Комментарии экспертов и общественности

Белорусский политолог Алексей Дзермант считает, что власти страны готовы на диалог со всеми протестующими, но только в том случае, если предложения оппозиции будут конструктивными и более реалистичными, об этом эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Политолог Дзермант: Единственный способ спасти белорусскую систему — укрепить союзные отношения © Facebook, Алексей Дзермант

По словам эксперта, эти противоречия вполне разрешимы, «вопрос только в осознании того, что это надо сделать, и в политической воле».

«Я думаю, что с белорусской стороны сейчас должна появиться некоторая степень прозрения относительно того, что это все равно нужно сделать, — сказал Дзермант. - Мы видим, что этот определенный водевиль с Западом у нас не получился. У нас остается лишь единственная возможность сохранить управляемую политическую систему, укрепив союзные отношения».

Политолог Алексей Кочетков считает, что от того, каким будет диалог с силами, выступающими за интеграцию с Россией, будет зависеть судьба самого Лукашенко.

По мнению эксперта, «отсутствие диалога приведет к тому, что рано или поздно социальный взрыв все-таки случится, и тогда уже никакие автоматы Лукашенко не помогут».

Протесты в Белоруссии не выдохлись, более того, оппозиция в минувшее воскресенье пошла на обострение, и была пара очень опасных моментов, когда все могло закончиться большой кровью, отметил председатель движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов. По его словам, «слава Богу, обошлось».

«Но добьется ли она (оппозиция — Ред.) успеха — большой вопрос. Скорее всего, сегодня был пик противостояния. Максимальная мобилизация, максимальный риск и нулевой результат», — сказал Агафонов.

Он добавил: «Дальше — либо переход противостояния в силовую фазу, либо постепенное угасание массовых акций».