Во вторник, 25 августа, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к депутатам Европарламента с заявлением о начале в Белоруссии «мирной революции». Это заявление может свидетельствовать как о переходе протестов на новый уровень, так и об их затухании

Во вторник, 25 августа, лидер белорусской оппозиции, соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская, выступая перед депутатами Европарламента, заявила о начале в стране «мирной революции». Белоруссия: борьба продолжается. Протестующие готовят новые акции, а власть — перемены © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция», — отметила Тихановская.

В то же время Тихановская заявила, что не отказывается от диалога с властью.

«Наша задача — добиться [проведения новых президентских] выборов мирно, путем диалога», — указала она.

Ранее в этот же день она заявила, что выборы президента в Белоруссии сопровождались массовыми нарушениями, а их итог и вовсе был сфальсифицирован.

Таким образом, Тихановская на словах не приемлет новую власть. Но что означает «мирная революция» и может ли она быть чревата затуханием протестов?

Большинство меньшинства

Выступая перед Европарламентом, Тихановская не могла не знать, что даже согласно подсчётам самой оппозиции её слова о том, что она представляет большинство белорусов, можно оспорить. Так, инициатива «Голос», подсчитавшая данные с 1310 участков в Белоруссии (всего в стране их 5767), в опубликованном в четверг, 20 августа, докладе отмечала, что Лукашенко на выборах получил 61,7% голосов. При этом учитывались официальные протоколы УИК. Организаторы белорусских протестов слишком шаблонно мыслят – политолог © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Подсчитанные «Голосом» голоса 1 875 998 избирателей являются 32,2% от 5 818 955 граждан, проголосовавших на выборах президента Белоруссии.

При этом на 1115 участках, где согласно данным протоколов победил Лукашенко, он набрал в среднем 66,6%, в то время как Тихановская — всего 20,4%.

На тех же оставшихся 195 участках, где официально победила Тихановская, она в среднем набрала 56,7% голосов, в то время как Лукашенко набрал всего 31,3% голосов.

Поэтому оппозиционные наблюдатели и не верят белорусской Центральной избирательной комиссии, признавшей победу Лукашенко с результатом 80,1%.

«Это значит, если верить ЦИК, то на оставшихся 4457 участках Тихановская набирает в среднем всего 2,97% голосов. Лукашенко же получает фантастические 88,85%. Получается, что (если допустить, что данные ЦИК правдивы) совершенно случайные 1310 протоколов, которые к нам попали, абсолютно уникальны и кардинально отличаются от остальных 4457 протоколов с избирательных участков», — говорится в отчете «Голоса».

Однако даже если допустить, что наблюдатели правы, то Лукашенко всё равно набрал большинство на выборах. Правда, на этот случай у оппозиции есть замечания к тому, как считались голоса в том числе и на тех участках, протоколы с которых анализировались.

В любом случае, заявления Тихановской о том, что она представляет большинство белорусов, являются довольно спорными. И вина в этом в том числе и Запада, не пожелавшего направить своих наблюдателей в Белоруссию.

«В отсутствие тех наблюдателей, которых Запад считает независимыми, очень трудно убедить кого-то, что результат президентских выборов был диаметрально противоположным тому, что было объявлено. Я сейчас даже не говорю про цифру, а про конкретную кандидатуру. Там могло быть другое количество процентов, но доказать, что президент Лукашенко не победил на этих выборах, невозможно без того, чтобы принять его приглашение. Эта возможность была проигнорирована, я считаю, это было сделано зря, это было большой ошибкой», — прокомментировал 23 августа результаты выборов в соседней республике министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Примечательно, что некоторые западные государства еще раньше опосредствованно дали понять, что не признают, будто за Тихановской большинство. Так, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич отказался признавать Тихановскую президентом Белоруссии.

«Есть лишь новости о том, что имели место масштабные фальсификации», — пояснил он 19 августа.

Даже после того, как ЕС отказался признавать легитимность победы Лукашенко, евробюрократы признали: работать с нынешним президентом Белоруссии им всё же придётся. Кочетков назвал ошибку организаторов белорусских протестов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Мы не признаем его (Лукашенко. — Ред.) легитимным президентом. Как и не признаем (президента Венесуэлы. — Ред.) Николаса Мадуро. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся совершенно в одинаковых ситуациях. Мы не признаем, что они были выбраны законно. Однако, нравится нам это или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ними дела, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность», — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью El Pais 23 августа.

Европейцы — прагматики. И за вся красота и пышность их фраз о «демократии» не заменит необходимости работать с тем, с кем им выгодно. В конце концов осуждающая колониализм и угнетение Франция в Африке проводит политику, которой бы позавидовали бы и иные колонизаторы.

В общем, Тихановская вряд ли убедит ЕС, что за ней — большинство. Тем более, сами оппозиционеры допускают: Лукашенко, пускай и не с таким разгромным результатом, мог победить на выборах. Но означает ли это отказ от борьбы?

Борьба продолжается

Пообщавшись с Европарламентом, Тихановская обратилась к своим соратникам.

«Независимость — огромная ценность, это возможность для народа самому быть хозяином на своей земле, самому определять свою судьбу и нести за это ответственность. Друзья, поздравляю вас с праздником независимости! И от всего сердца желаю свободы, счастья и процветания вам и нашей родной стране! Я вижу ваши радостные лица и понимаю, что мы преодолели страх. Я вижу в ваших глазах решимость и понимаю, что мы взяли на себя ответственность. Ответственность за себя и за Беларусь. Я чувствую биение ваших сердец, и я уверена, что надежда, воля и упорство приведут нас к победе! Сегодня, 25 августа, на Площадь независимости вечером придут депутаты независимости, которые участвовали в принятии Закона о независимости, и придут люди, которые доказали, что достойны жить в независимой стране. Ждем вас в 18:00. Вместе мы построим страну для жизни!» — заявила Тихановская.

Примечательно, что это первое видео, записанное Тихановской на белорусском языке после выборов. Предыдущее видео на белорусском было записано 27 июля — это день провозглашения Верховным советом БССР суверенитета в 1990 году. До 1996 года этот день отмечался как День независимости.

Таким образом, можно отметить, что Тихановская определилась с нишей, в которой будет работать, — это националистический электорат. Именно националисты были «кулаками революции» во время событий в Киеве в 2013-2014 году. При этом обращение Тихановской свидетельствует, что среди самих националистов нет единой позиции, какой же день считать Днём независимости — 27 июля или 25 августа. Или же Тихановская использует любой повод, чтобы напомнить о себе и вывести людей на массовые мероприятия. Разумков опасается, что Белоруссия может стать «большой точкой напряжения или войны» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В то же время стоит отметить, что само обращение довольно расплывчато. Тихановская ни к чему не призывала электорат, кроме как к митингу для того, чтобы послушать участников тех событий. Украинцу это может напомнить череду маленьких майданов, собираемых по любому поводу после 2004 года. Те митинги ничем особым не заканчивались, и казалось, сама технология исчерпала себя. Но в ноябре 2013 года в неё вдохнули новую жизнь.

Правда, произошло это после того, как сошёлся ряд факторов: желание Запада, украинских олигархов, недовольство окружения украинского президента, а также части общества.

Пока власть Белоруссии демонстрирует монолитность. Однако и протестующих списывать со счетов не стоит.