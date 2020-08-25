По состоянию на 12:30 25 августа в мире зарегистрировали свыше 23,6 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 813,2 тыс. человек, 15,3 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 5,7 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 177,2 тыс. человек, больше 2 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 3,6 млн жителей, свыше 115,3 тыс. человек скончались, больше 2,9 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 3,1 млн случаев заражения, 58,3 тыс. смертей, 2,4 млн выздоровлений.

Ситуация остается сложной в России, Южной Африке, Перу, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 966,1 тыс. (плюс 4696 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 568 человек (плюс 120 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 779 тыс. больных.

С 28 августа въезд на Кипр откроется для некоторых категорий россиян — границу откроют гражданам, которые постоянно проживают на острове, и членам их семей; тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей, а также дипломатам. По прибытии на Кипр россияне, которым разрешили въезд в страну, должны будут пройти тест на коронавирус или предъявить справку об отрицательном результате теста, а также уйти на двухнедельный карантин. Прямое регулярное авиасообщение с Кипром пока не возобновилось.

Вакцина от коронавируса в ближайшее время небольшими партиями поступит в Москву, заявила вице-мэр Анастасия Ракова. По ее словам, вначале это будут небольшие партии.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил министру просвещения России Сергею Кравцову предложение о переносе начала учебного года на более поздний срок. Власов предлагает начать учебный год в учреждениях дошкольного, начального и среднего специального образования с 1 октября, а не с 1 сентября. По его мнению, это позволит избежать вспышки коронавируса в стране.

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что Белоруссия станет первым государством, куда будет поставлена российская вакцина. Белорусские добровольцы примут участие в третьем этапе испытаний препарата, который две недели назад прошел регистрацию.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол вновь заразился коронавирусом. В первый раз COVID-19 у него обнаружили в мае. Тогда Кара-оол вылечился за полторы недели. Но сейчас, по его словам, болезнь протекает иначе: теперь появились сильные головные боли и боли в груди.

Эксперты Роспотребнадзора изучат случаи коронавирусов у летучих мышей в России. Они выяснят, как часто встречаются у летучих мышей коронавирусы, и установят степень родства заболеваний с известными ранее. Также ученые проанализируют, как животные перемещаются по России, и таким образом проследят возможные пути и риски распространения коронавирусов в стране.

Согласно демографическим данным Росстата за первое полугодие 2020 года, режим самоизоляции повлиял на рост числа разводов в стране. Во время карантина в марте-июне этот показатель резко упал, после чего произошел резкий рост в июне — 45,8 тысячи. Эта цифра в 2,5 раза больше, чем в мае, и соответствует показателю годом ранее.

В России разрабатывается система с элементами искусственного интеллекта, способная прогнозировать социальные или политические события, а также вспышки пандемий. Сейчас специалисты работают над созданием такой системы, которая выявляет риски наступления каких-либо событий на основе данных из электронных СМИ и других источников информации.

Ученые «Вектора» создали вакцину, которая может быть зарегистрирована в России уже в сентябре. В настоящее время продолжаются клинические испытания на добровольцах. Промежуточные результаты положительные, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Украина и коронавирус

Украинские медики за минувшие сутки зафиксировали 1658 новых случаев заражения коронавирусом, что на 8% меньше показателя предыдущего дня. Общее число заболевших выросло в стране до отметки в 108 415 человек.

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях.

С начала пандемии на Украине умерли 2318 человек (2,1%), заразившихся коронавирусом, выздоровели 52 870 пациентов (48,8%), продолжают болеть 53 227 человек (49,1%).

За 24 часа в Киеве зафиксировали 130 новых случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 610 человек.

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что носит специальное устройство от коронавируса, которое при помощи озона якобы защищает от заболевания.

Под зданием мэрии Черновцов сейчас собралось около 500 митингующих. Демонстранты, среди которых бизнесмены, владельцы спортзалов, салонов красоты, ресторанов, требуют не вводить в городе тотальный карантин. В городском совете сегодня планируют рассмотреть вопрос об усилении карантина. Местные жители призывают местную власть дать им возможность зарабатывать деньги, а детей — отправить на учебу в детсады и школы.

Ситуация с коронавирусом на Украине говорит о начале второй волны эпидемии, заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Ситуация в мире

Акции протеста на улицах белорусских городов, которые начались после президентских выборов, негативно влияют на эпидемиологическую ситуацию в стране и не позволяют статистке пойти на спад, заявил президент Александр Лукашенко.

«Вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то», — отметил Лукашенко.

Состояние тяжелое. Подтвержден коронавирус у Юлии Тимошенко © Facebook, Юлія Тимошенко | Facebook, Юлія Тимошенко | Перейти в фотобанк Британской вакцине от коронавируса могут выдать в США ускоренное разрешение. Источники The Financial Times рассказали, что такую возможность рассматривает администрация президента Дональда Трампа.

Коронавирус диагностирован у вице-премьера Молдавии по вопросам реинтеграции страны Кристины Лесник, сейчас она проходит лечение на дому.

Медикам из Университета Гонконга удалось доказать факт повторного заражения мужчины, переболевшего COVID-19 четыре месяца назад. При этом уровень вирусной нагрузки оказался довольно высоким, что совсем не характерно. Это, как утверждают китайские ученые, первый зарегистрированный случай в мире.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение собрать экстренное заседание кабинета министров в связи со вспышкой инфекции в стране. Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев считает, что россиян, отдыхающих сейчас в Турции, необходимо вернуть на родину, чтобы не допустить второй волны эпидемии в России.