Протесты в Белоруссии продолжаются уже две недели. Власть по-прежнему находится в крепких руках Александра Лукашенко, который как и раньше продолжает решать насущные вопросы жизни страны, а вот в поведении оппозиции наметились серьёзные перемены

Какой дорогой идёте, товарищи?

Во-первых, изменения претерпели политические взгляды оппозиции.

Перед выборами они опубликовали программу под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси», в которой предлагалось перейти на стандарты НАТО и подать заявку на вступление в альянс; начать подготовку к присоединению Белоруссии к будущей системе поставок сжиженного природного газа из США в Восточную Европу; запретить продажу белорусской инфраструктуры российским компаниям объектов; провести комплексную декоммунизацию и десоветизацию Белоруссии; белорусскому языку придать статус единственного государственного, а русскому — языка межнационального общения. Однако вскоре удалили документ, однако в web-архиве его почитать можно. Теперь же Координационный совет называет Россию стратегическим партнёром Белоруссии. Бывший министр культуры страны Павел Латушко, вошедший в президиум совета, подчёркивает, что Россия — это не только основной экспортный рынок, источник энергетических ресурсов, но и страна, ментально глубоко связанная с Белоруссией. Более того, он заявил, что тот человек, который инициирует строительство стены между Россией и Белоруссией, будет «последним» политиком в Белоруссии. Коллега Латушко по Координационному совету Мария Колесникова, возглавлявшая предвыборный штаб Виктора Бабарико, тоже говорит о необходимости сохранения партнёрских отношений с РФ. Анатолий Вассерман: У Лукашенко хватит здоровья и на седьмые выборы президента © РИА Новости, Александр Натрускин

Своё слово сказала и Светлана Тихановская, которая шла на президентские выборы как единый кандидат от оппозиции.

«Совершенно очевидно, что Россия — наш сосед. И что Белоруссия поддерживает коммерческие связи с РФ, причём даже в больших объёмах, чем с Европейским союзом. Почему это происходит? Судя по всему, этому есть свои причины, которых я не знаю, так как я не экономист и не политик. Но могу заверить, что никто не будет выступать против такой ситуации, в том числе и я. Я уверена, что никто не сделает поворота на 180 градусов, потому что Белоруссия — это не Украина», — заявила она в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.

Россия или Запад?

Из этого вытекает следующее изменение — внешнеполитические ориентиры.

В первую очередь белорусская оппозиция начала налаживать общение с европейскими политиками, прежде всего польскими и прибалтийскими. Но это и понятно — Тихановская уехала в Литву. Затем сеть контактов расширялась, в том числе благодаря содействию литовского МИДа.

«Видимо, ей не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причем жёсткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции. И характерно, что она всё чаще делает свои заявления не на русском, не на белорусском, а на английском языке. То есть адресат, в том числе, может быть, и главный адресат, находится в западном направлении», — предположил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

25 августа Тихановская выступит на очередном видеозаседании ЕС, посвящённом ситуации в Белоруссии, вместе с генеральным секретарём внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмид. В ходе мероприятия депутаты комитета по иностранным делам Европарламента в частности планируют обсудить переоценку сотрудничества ЕС с Белоруссией в рамках программы Восточное партнёрство. Из друзей во враги и обратно. Как в Белоруссии власть и оппозиция относятся к России © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Однако делать все ставки на Европу белорусские политики не торопятся. В интервью агентству Associated Press Латушко назвал идеальным вариантом, если бы Европейский союз и Россия совместно сыграли роль посредников, чтобы содействовать урегулированию белорусского кризиса. В интервью РИА Новости он поделился планами инициировать контакты с российской стороной на уровне лиц, которые могли бы довести подходы белорусской оппозиции до высшего руководства РФ. Политик посетовал на усталость от того, что приходится доказывать России, что у них нет камня за пазухой.

Сегодня, 24 августа, в новом интервью РИА Новости Латушко пожаловался: «Мы готовы к любым возможностям, любого уровня. Но получить эту информацию, а что реально мы предполагаем делать, какие наши взгляды — никто с нами контакта не осуществляет, но при этом даётся оценка. Никто с нами не контактирует».

Почему так происходит, объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «У нас нет каналов связи и каких-либо переговоров (с Координационным советом оппозиции Белоруссии или альтернативными политическими силами — ред.), переговоры не ведутся. Мы, собственно, точно пока не знаем платформу и требования оппозиции. Ещё раз повторяю, мы не говорим о каких-то тезисах, которые они озвучивают в связи с внутриполитической ситуацией в Белоруссии, мы не собираемся в это вмешиваться».

Он сообщил, что в Кремле видели некие документы, которые верстались вот этими людьми, в них больший акцент смещался в сторону от взаимодействия с Россией. По его словам, речь идёт о такой неформальной структуре, позиция по тем или иным вопросам представителей в этой структуре подвижная, меняется, какой-то чёткой позиции нет, поэтому Москве очень трудно какое-то суждение выносить.

«Конечно, нам больше импонируют те политики в Белоруссии, которые выступают за последовательное продолжение линии на союзнические отношения, на взаимовыгодное партнёрство между нашими двумя братскими странами», — добавил Песков.

Характер протестов

Взоры оппозиции устремились на восток, то есть в сторону России, по мере того, как приходило осознание, что реальной помощи от Запада, как, например, было с Украиной во времена майдана, ждёт не приходится. Санкции ЕС оказались номинальными — персональные ограничения для политиков и сотрудников правоохранительных органов, причастных к силовому разгону митингующих в первые дни протестов. Сомнительно, что у милицейских есть активы в Европе да и политики вряд ли кинулись переводить свои деньги в европейские банки после ослабления санкций пять лет назад.

Да и США дали понять, что не намерены напрямую участвовать в политическом конфликте.

«Самое большее, что мы можем сделать, это выразить поддержку людям Белоруссии, но их будущее находится в их собственных руках», — сказал первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган, прибывший в Литву, в том числе на встречу с Тихановской. Решить белорусский вопрос. Крупный чиновник Госдепа летит в Россию, Украину и Литву © AFP, Chung Sung-Jun/POOL

Постепенно и риторика оппозиции насчёт протестов в Белоруссии смягчилась. Если в самом начале Тихановская в видеообращении призывала своих сторонников продолжать участвовать в акциях, а Колесникова заверяла сотрудников правоохранительных органов, что оппозиция гарантирует безопасность и неприкосновенность тем из них, кто перейдёт на сторону народа и откажется выполнять «преступный приказ» властей, то на акциях 23 августа Колесникова сама лично просила белорусов не оскорблять силовиков и не провоцировать их на ответные действия, подчёркивая, что мероприятие носит мирный характер.

Не сумев довести ситуацию в стране до ожесточённых боёв, возможно, с кровопролитием, оппозиция поняла, что нужно менять тактику — Москва продемонстрировала, что готова помочь Лукашенко, несмотря на звучавшие ранее из его уст антироссийские заявления, а западные политики звонят Путину, чтобы обсудить происходящее. Теперь оппонентам действующей власти остаётся лишь по возможности налаживать контакты со всеми сторонами, ведь неизвестно, на чью поддержку придётся рассчитывать в дальнейшем, и надеяться, что из следующих выборов они-то точно выйдут победителями.