По мнению зарубежных СМИ, ключевую роль в напряженной ситуации в Белоруссии, где проходят массовые протесты против президента Лукашенко, может сыграть армия

По словам эксперта в области безопасности Лукаша Дычки из эстонской военной академии Baltic Defence College, белорусские офицеры сильно тяготеют к Москве. «Россия для них — образец, с которого они берут пример», — заявил он в интервью чешскому изданию Aktuálně.

В ответ на массовые протесты белорусский президент перебросил элитную десантную бригаду к западным границам с Польшей, откуда, по его словам, стране грозит опасность.

По мнению специалиста, белорусская армия меньше симпатизирует Лукашенко, чем может показаться на первый взгляд. Большинство офицеров окончили российские военные высшие учебные заведения и настроены очень пророссийски. В странах Прибалтики очень хорошо понимают, что армия — наиболее пророссийский элемент в белорусском обществе. Белорусская военная элита не только училась в России, но и поддерживает личные связи с влиятельными представителями командного состава Вооруженных сил РФ, говорится в интервью. Корнилов назвал ошибки Януковича, которые повторил Лукашенко © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Россияне всегда очень хорошо заботились о белорусских курсантах, чтобы те как можно больше интегрировались в русскую культуру. Поэтому логично, что белорусские офицеры уважают не только российскую культуру, но и вооруженные силы. Но последние шесть-семь лет именно Лукашенко тормозил тесное сотрудничество с Россией. Белорусская военная элита, напротив, хотела бы с ней сотрудничать как можно теснее.

Многие СМИ сильно ошибаются, полагая, что белорусы, которые протестуют на площадях против Лукашенко, автоматически поддерживают Запад. Также не стоит думать, что любой, кто поддерживает Лукашенко, за Россию. Люди, которые протестуют против Лукашенко (и это касается армии), очень часто тяготеют к России. Им нравится президент Владимир Путин, говорится в материале Aktuálně.

Некоторые белорусские офицеры сейчас покидают армию и отказываются выполнять незаконные, как они считают, приказы. Однако подобная позиция не говорит о том, что они прозападные. Стоит еще раз отметить, что именно военнослужащие хотят еще больше сблизиться и интегрироваться с Россией, подчёркивается в интервью.

Белорусы протестуют против Лукашенко потому, что развалился общественный договор, который он им ранее предлагал: «Я гарантирую вам безопасность, работу и относительное благосостояние, а вы за это откажетесь от демонстраций». Но Лукашенко уже не может гарантировать безопасность. Кроме того, люди понимают, что они беднее, чем их соседи в России, где это хорошо понимают, сообщает издание. Экономист рассказал, когда Белоруссия может войти в состав России © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Что касается морального духа белорусских военных и их лояльности режиму, то можно вспомнить украинских военных, которые служили в Крыму в 2014 году, отметил эксперт. Они просто спустили флаги Украины, а вместо них подняли знамена РФ. Они знали, что российским военным платят в пять раз больше. Другими словами, украинские военные не испытывали особой симпатии к Западу, а вот Россия их привлекала. И то же самое — в Белоруссии.

Если говорить о стратегии, то с 2016 года белорусы руководствуются новой военной доктриной. Постепенно сокращается количество тяжелой техники: самолетов, танков и артиллерийских орудий. Напротив, развитие получили десантные части и силы спецназначения. На сегодня их численность около шести тысяч, что для 49-тысячной армии много. Именно в эти силы быстрого реагирования в последние годы Белоруссия делала большие вложения.

Причина проста. Во-первых, они обходятся значительно дешевле, чем тяжеловооруженные подразделения. Во-вторых, именно эти части спецназа могут, как полагает Лукашенко, помочь в крайнем случае подавить демонстрации.

В военно-промышленной сфере Россия и Белоруссия тоже тесно связаны. Белорусы поставляют российской армии тягачи для ее стратегических ядерных ракет. И именно в этой области белорусы добились больших успехов. В определенном смысле российский ВПК зависим от белорусских поставок, сообщает Aktuálně.

Уже многие годы Москва очень помогает белорусской экономике "только тем", как пишет издание, что поставляет ей нефть и газ по демпинговым ценам. Без этих поставок белорусская экономика просто рухнула бы.

Белоруссия выигрывает от санкций Европейского союза против России. Поскольку Москва также ввела эмбарго, для белорусов открылся огромный рынок сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Таким образом, санкции ЕС парадоксальным образом еще больше связали экономики двух стран. НАТО уже подтягивает войска к границам Белоруссии - Лукашенко © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

У России накоплен большой опыт в помощи правящим режимам в Венесуэле и Сирии, признал эксперт.

В целом же, белорусы вообще очень любят русских, считает Лукаш Дычка.

Чтобы понять, что именно происходит в Белоруссии, стоит разобраться, каких убеждений придерживается народ этой страны, пишет американская газета The Washington Post. Результаты репрезентативного опроса, который ее корреспонденты провели в Белоруссии в начале 2020 года, то есть еще до пандемии коронавируса, позволили сделать несколько важных выводов.

Незначительное большинство респондентов (51,8%) считали, что ситуация в Белоруссии развивалась в неверном направлении (17,5% опрошенных ответили, что они «не знают»). По словам респондентов, три самые серьезные проблемы, стоящие перед страной, носят экономический характер. Более 60% опрошенных назвали главными проблемами рост цен и инфляцию, за которыми следовали низкие зарплаты и безработица.

Журналисты использовали метод списочного эксперимента, чтобы оценить уровень популярности президента. Его результаты показали, что только треть респондентов относились к Лукашенко с одобрением.

С Россией Белоруссию, бывшую республику СССР, объединяют тесные связи и граница длиной в 1240 км. Лукашенко долгое время культивировал ностальгию по советским временам. Результаты исследования доказывают это, но одновременно демонстрируют, что советское прошлое постепенно теряет значимость для молодого поколения белорусов. Но большинство респондентов считают, что развал Советского Союза 30 лет назад был ошибкой. Москва, Лукашенко и «мягкая сила». Станут ли протесты в Белоруссии антироссийскими © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

На вопрос о том, какая политическая система является лучшей, 31,9% респондентов ответили, что советская. Почти столько же респондентов (31,8%) назвали политическую систему западного образца. При этом 52% респондентов в возрасте от 18 до 40 лет лучшей считают западную систему, а 56% опрошенных в возрасте от 60 лет и старше предпочитают советскую систему, отмечает The Washington Post.

Респондентов просили указать, в какой точке находится их страна на пронумерованной шкале, где Запад — это ноль, а Россия — 10. В целом в начале 2020 года белорусы были довольны тем, что их страна занимает пророссийскую геополитическую позицию. Медианное значение (7) на шкале не меняется, если сравнивать воспринимаемое положение страны (то есть ту точку, в которой, по мнению респондентов, Белоруссия находится) и предпочтительное положение (где респонденты предпочли бы ее видеть).

В ходе исследования белорусов спросили, согласны ли они с утверждением, что Евромайдан стала для Украины положительным событием. Почти две трети респондентов не согласились с этим утверждением. Другими словами, Майдан 2014 года, имевший выраженный прозападный уклон, не стал для белорусов источником вдохновения.

Результаты опросов во многом совпали с выводами научных исследований, которые ранее проводились в Белоруссии. Для белорусов характерна собственная самобытная идентичность, а также выраженные разногласия, в первую очередь между представителями разных поколений, в восприятии прошлого, настоящего и будущего.

Молчанов: Если к власти придёт оппозиция, то Белоруссия будет двигаться в украинском фарватере © sb.by

Оно сообщает, что недовольство нарастало в течение долгого времени, и в конце концов народ выступил против режима Лукашенко. Но при этом ответа на вопрос, что будет дальше, пока нет ни у кого, приходят к заключению авторы исследования The Washington Post.

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