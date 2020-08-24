В Белоруссии уже 15 дней продолжаются протесты. Поводом к ним стали итоги состоявшихся 9 августа президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%)

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители в первые дни применяли насилие, были задержаны около семи тысяч человек.

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

Ход протестов

Белоруссия. Хроника протестов, 23 августа

Но, вполне возможно, это обманчивое спокойствие.

Белорусские правоохранители задержали политика Ольгу Ковалькову и активиста Минского тракторного завода Сергея Дылевского, оба являются членами Координационного совета оппозиции, по факту создания которого заведено уголовное дело. Об этом сообщает Sputnik Беларусь 24 августа.

Информацию об аресте Ковальковой и Дылевского подтвердили в самом Координационном совете. Другой член президиума этой организации Максим Знак заявил, что совет продолжит свою работу, несмотря на уголовное преследование.

Координационный совет оппозиции провёл 24 августа пресс-конференцию, на которой, в частности, был изложен план отзыва депутатов из местных советов.

Мария Колесникова назвала «странным» появление Лукашенко с автоматом в центре Минска и заявила, что власти всё равно придётся пойти на диалог с оппозицией.

А член КС Павел Латушко заверил, что у оппозиции нет цели ухудшить отношения с Россией. Вообще, по его словам, «последним политиком в Беларуси будет тот, кто предложит построить стену между Россией и Беларусью». Неменский рассказал, что сейчас должна сделать Россия на белорусском направлении © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что Россия является крупнейшим рынком для белорусских товаров и главным источником энергоресурсов для Белоруссии. Латушко добавил, что одновременно оппозиционеры выступают «за добрые отношения с Европейским Союзом как вторым торговым партнёром для Белоруссии».

Он также сообщил, что в Координационном совете сейчас уже 600 членов.

Портал Tut.by сообщает, что в понедельник задержан сопредседатель стачечного комитета предприятия «Беларуськалий» Анатолий Бокун. А цепь солидарности у станции метро «Пушкинская» разошлась после предупреждения милиции о незаконности собрания.

Александр Лукашенко 24 августа заявил, что массовые протесты сказываются на ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. По его словам, «вот эти наши тёрки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то».

При этом Лукашенко отметил, что в настоящее время Белоруссия находится на низком уровне заболеваемости. Он также уверен, что страна быстро справится с последствиями пандемии.

О коронавирусе Лукашенко поговорил и с Путиным. В понедельник, 24 августа, состоялся очередной телефонный разговор двух президентов. Как сообщает пресс-служба президента РФ, в ходе беседы было продолжено обсуждение ситуации в Белоруссии: «Александр Лукашенко информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране».

Кроме того, «затрагивалась также тематика двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусной инфекции». «Хотим обнулиться»: белорусский активист назвал четыре причины, по которым Лукашенко должен уйти © Facebook, Никита Черкасов

Реакция Запада, Киева и России

Послу Белоруссии в Литве 24 августа вручили ноту протеста в связи с нарушением накануне воздушного пространства страны белорусским вертолётом Ми-24. В свою очередь, в Минске заявили о перехвате воздушных шаров с антигосударственной символикой.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 23 августа, посоветовал Лукашенко провести повторные президентские выборы. В ответ на этот совет пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз напомнил властям Украины, что у них есть дела поважнее внутри своей страны, а Украина, хоть и имеет достаточно опыта в отдельных вопросах, но это не значит, что он «правильный».

Тем не менее, Лукашенко направил поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины, в котором отметил, что «давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира».

Киев заинтересован в независимой и демократической Белоруссии, поэтому дальнейшее укрепление позиций РФ в этой стране не соответствует национальным интересам Украины. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной с главой МИД ФРГ Хайко Маасом пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН 24 августа. Украинский МИД заявил, что укрепление позиций РФ в Белоруссии не отвечает нацинтересам Украины © Facebook Dmytro Kuleba

По словам украинского министра, «у нас очень протяженная граница с Беларусью, и мы должны понимать, что, по крайней мере, эта часть границы должна оставаться для нашей страны безопасной, что это дружественная граница».

Комментарии экспертов

Минск пока не исчерпал дипломатические методы ответа на попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии со стороны Польши, Литвы или Украины, считает белорусский политолог Алексей Дзермант.

«Пока еще остаются дипломатические рычаги: нота протеста, возможная высылка послов и более резкие заявления в их адрес, — сказал эксперт в интервью изданию Украина.ру. — Меры ответа на давление еще не исчерпаны».

В Белоруссии в настоящее время установился некий баланс сил, когда ни та, ни другая сторона не может полностью достичь поставленных целей, считает политолог Андрей Золотарев. По его словам, «очевидно, что у оппозиции кризис лидерства и нет понимания и плана дальнейших действий, а Лукашенко вынужден считаться с массовостью протестов».

Андрей Золотарёв: Россия усилила интеллектуальный ресурс команды Лукашенко © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Бернар-Анри Леви, спецслужбам Беларуси стоит напрячься…».

А политолог Алексей Кочетков рассказал в интервью Украине.ру, что модераторы массовых протестов в Белоруссии допустили ошибку, использовав в качестве символики бело-красно-белый флаг, под которым в годы Великой Отечественной войны действовали нацистские пособники.

По словам Кочеткова, «рано или поздно критическая масса негативного отношения к этой символике на настроения людей повлияет».