Все мы знаем, что есть демократия, а есть не совсем демократия. Демократия – она в США, а на Украине и в Белоруссии – не совсем демократия. Нам нужно только учиться, учиться и ещё раз учиться у самой передовой демократии планеты. Но неплохо было бы понять, кто и чему нас учит

В 2020 году практически совпали выборы в Белоруссии, ославленные в качестве безобразно фальсифицированных, и начало избирательной кампании в США, на примере которой белорусы и украинцы должны учиться настоящей демократии. Не будем защищать Лукашенко, и осуждать его тоже не будем. Будем учиться настоящей демократии.

Начнём, пожалуй, с аспектов юридических, которые интересующиеся вопросом люди знают и на которые особого внимания не обращают. А совершенно напрасно.

Прежде всего, надо указать, что граждане США, в отличие от граждан России, Украины или Белоруссии, права избирать президента не имеют. Вообще. В соответствии с американским законодательством, избиратели голосуют не за президента, а за коллегию выборщиков, которые, собственно, президента и избирают.

Старшее поколение, возможно, вспомнит сложную технологию выборов депутата Съезда народных депутатов СССР в 1989 году, с выдвижением от трудового коллектива, получением поддержки на окружном собрании и потом уже голосованием (если надо — в два тура). Эта система была признана исключительно недемократичной, помогающей Горбачёву и КПСС сохранить власть. Так вот в США то же самое, но «окружное собрание» не на этапе выдвижения, а вместо голосования. И недемократичной эта система не считается.

Столь странная система объясняется тем, что США являются не единым государством, а федерацией — объединением пятидесяти отдельных суверенных государств. Президента федерации выбирают представители этих государств.

Кстати, в федеративной Германии такой системы нет, там и президент, и федеральный канцлер выбираются парламентом, но у этих должностных лиц нет и таких полномочий и возможностей, как у президента США. Кстати, власти Германии даже самостоятельные внешнеполитические заявления делать не должны без согласования с державами-победительницами — в соответствии с Боннским договором 1952 года… Правда, и Германия, и страны-победительницы норм договора давно не выполняют.

У нас обычно считается, что в выборах в США участвуют два кандидата — от Республиканской и Демократической партии США. Это не так — в выборах 2016 года участвовали 30 кандидатов, включая не только выдвиженцев, например, Либертарианской или Социалистической партий, но и независимых кандидатов (они обычно идут от партий, действующих только в отдельных штатах).

Кстати, само по себе выдвижение кандидатов тоже имеет свои особенности. Сейчас, например, раскручивается (но, скорее всего, будет замят) скандал с экс-президентом Бараком Обамой. Согласно Конституции, выдвигаться на пост президента имеет право только уроженец США, в то время как, по утверждению брата экс-президента Малика Обамы, он родился вовсе не на Гавайях, а в Кении. То есть президентом США два срока был человек, который в принципе не имел права им быть. Но демократам надо было непременно выдвинуть либо женщину, либо темнокожего кандидата, и выбор был сделан в пользу последнего, несмотря на неопределённость его происхождения (выдвижение Хиллари Клинтон тогда выглядело ещё более скандальным).

При этом в каждом отдельном штате своё число выборщиков (оно соответствует доле штата в населении страны), а выборы в них мажоритарные — от каждого штата в коллегию выборщиков попадают представители только той партии, которая получила большинство (даже если её преимущество — один голос).

На этом этапе, представляющем собой, по сути, первый тур выборов возможны многочисленные нарушения.

Во-первых, есть большой соблазн получить большинство в одном или нескольких штатов путём манипуляций и вбросов. И такие случаи были.

В частности, грандиозными скандалами закончились обе избирательные кампании Джорджа Буша — младшего. В 2000 году он победил за счёт менее чем тысячи голосов, полученных во Флориде, где вёлся пересчёт голосов, а юридические разбирательства длились пять недель. В 2004 году Буш победил за счёт 2%-ного перевеса на выборах в Огайо. Судя по всему, демократы не то чтобы не смогли доказать факт фальсификации, а скорее не захотели ставить под вопрос саму систему выборов.

Во-вторых, число выборщиков зависит от населения штата.

Сейчас в США идёт возня вокруг попыток губернаторов-демократов увеличить число жителей за счёт приписывания «гастарбайтеров» (главным образом, из числа мексиканцев). Правда, относится эта возня к предстоящим выборам в Конгресс.

В-третьих, в США отсутствует институт регистрации (прописки) и в отвратительном состоянии находятся списки избирателей.

Из-за этого, например, сейчас идёт борьба между демократами и республиканцами относительно почтового голосования — теоретически оно создаёт исключительные возможности для вброса голосов. Впрочем, даже и при условии очного голосования на каждых выборах выявляются люди, ухитряющиеся проголосовать несколько раз, подписываясь вымышленными именами. Фактов массового использования такой технологии не выявлялось, но… не по той ли причине, по которой Бушу дважды приписывалась победа?

Кроме того, существует и ещё одна «линия обороны» — выборщики не связаны партийной дисциплиной и вольны голосовать за любого из вышедших во «второй тур» кандидатов. Теоретически, если один из кандидатов по какой-то причине окажется неугоден американской элите в целом, выборщики могут проголосовать за его оппонента, независимо от воли их избирателей. Фактически в истории США вроде бы таких случаев не было. Но сама по себе такая возможность вносит много нового в представление о демократии и честных выборах.

Нынешние выборы, правда, ещё более интересны, поскольку наглядно демонстрируют утрату американской элитой элементарных представлений о приличиях.

Байден был официально выдвинут Демпартией США, но большинство американцев уверено, что он не досидит своего срока на президентском посту. 77-летний Байден уже сейчас заговаривается и не может правильно назвать число своих внуков. Кстати, старшее поколение читателей должно помнить, как издевались над советским Политбюро образца 1982 года, где заседали 76-летний Леонид Ильич Брежнев, 68-летний Юрий Владимирович Андропов, 71-летний Константин Устинович Черненко и другие официальные лица, среди которых 51-летний Михаил Сергеевич Горбачёв выглядел просто пионером в шортиках.

Сейчас мы наблюдаем в США борьбу Байдена и Трампа (которому, кстати, 74 года). Такой паноптикум может быть только в тоталитарном СССР?

В общем, Байден президентом не будет. Реально править будет вице-президент, которым утверждена экс-прокурор Калифорнии 55-летняя афроазиатка Камала Харрис.

Само по себе её выдвижение было детективом. Байден изначально заявил, что его вице-президентом будет женщина. Но тянул до последнего.

10 августа с Байденом встретилась губернатор Мичигана Гретхен Уитмер. Женщина, но — белая. Тут же появились подозрения, что Байден хочет её сделать вице-президентом.

Это немедленно вызвало локальный майдан в Демпартии. Председатель Национального комитета Вирджиния Роллинз прямым текстом сказала, что Байден должен выбрать чёрную. Иначе BLM его осудит, чернокожие не поддержат, и он проиграет. В общем — прямой шантаж.

В результате Байден уже 11 августа сделал «правильный» выбор в пользу Харрис. И тут же пожалел о содеянном, поскольку выбор внезапно оказался неправильным.

Во-первых, политологи считали, что смешанное происхождение Харрис (её мать — индианка, а отец — с Ямайки) позволит удовлетворить претензии сразу двух национальных общин. Оказалось, что всё ровно наоборот.

BLM-активисты возмутились несоответствием Харрис высоким стандартам расовой чистоты, принятым в их движении. Впрочем, это уже известная тема — вспомним инцидент с актрисой Зои Салдана, которой пришлось извиняться за то, что она «недостаточно чёрная», чтобы сыграть роль «достаточно чёрной» певицы Нины Симон. Кстати, борьбу с расизмом не надо путать с просто расизмом…

Ну а индусы возмутились возмущением афроамериканцев.

Во-вторых, Харрис оказалась потомком чёрных рабовладельцев. Это, конечно, редкость (негров среди рабовладельцев было не более 3%), но для Ямайки не такая уж и редкая.

Правда, активисты BLM тут возмущаться не стали — главное, чтобы не белая…

В-третьих, феминистки и сексуальные меньшинства недовольны тем, что Харрис сделала часть своей карьеры через постель.

Не берёмся судить, так это или не так, но есть люди, которые её защищают — Харрис оказалась жертвой маскулинного общества, и вообще она имеет право делать карьеру, как ей заблагорассудится. Хотя, конечно, лучше бы она была мальчиком-геем…

В-четвёртых, радикальные либералы (точнее — анархисты) высказали Харрис целую кучу претензий относительно прокурорского произвола в Калифорнии.

Харрис, например, развернула политику борьбы с прогулами, наказывая родителей нерадивых школьников штрафами. Кроме того, она выступала за того, чтобы тюрьмы Калифорнии всегда оставались переполненными, поскольку штату нужна бесплатная рабочая сила для тушения пожаров (алло, секта свидетелей ГУЛАГа, где вы?). При этом она была «прогрессивным прокурором» и отказалась осуждать человека, застрелившего полицейского. Тут как раз BLM в восторге.

Впрочем, критика Харрис и Байдена продолжалась ровно до съезда. Съезд утвердил кандидатуру Харрис без обсуждения…

Кстати, а почему бы Демпартии не выдвинуть Харрис вместо Байдена? А потому что её не выберут… Посмотрите, какая тонкая игра — нужный нам кандидат победить не может, потому мы выдвигаем заводную куклу, которая сразу уйдёт, освободив место нужному человеку. Что характерно — человек нужный не в силу каких-то своих особых качеств, а в силу идеологических соображений.

В СССР нужно было происхождение из трудящегося класса (желательно — из промышленных рабочих), а в США — по полу и расе. На этом фоне идея 99,9% голосов американцев за блок рабов и плантаторов не выглядит совсем уж фантастикой.

Возникает вопрос — так а что Александр Григорьевич Лукашенко сделал такого, что не укладывалось бы в идеалы американской демократии? Да буквально всё. Во всяком случае, он не предполагал стать президентом и сразу же передать должность сыну, за которого никто не голосовал. На такое у него фантазии не хвалило бы. А в Америке это, как видим, норма…