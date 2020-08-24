Украина устала от войны. Ради разрешения конфликта на востоке страны большинство граждан считают возможными и необходимыми прямые переговорам с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Центром «Социальный мониторинг»

Так, необходимость прямых переговоров с Россией для прекращения военного конфликта на Донбассе отметили 69,7% опрошенных. Стоит подчеркнуть: в Москве не раз заявляли, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.

Предоставление неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей особого статуса, предусматривающего автономию в составе Украины, поддерживают 32,6% украинцев.

При этом 23,3% респондентов высказались за официальное признание, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины и за их изоляцию от Украины. За продолжение боевых действий на Донбассе — 20,8% (конечно, это не так уж и мало).

Опрос проводился в период с 8 по 15 августа, всего было опрошено 3012 респондентов во всех регионах, ошибка выборки составляет 1,1-1,83%.

Донбасс: режим тишины оправдался, очередь за «формулой Штайнмайера» © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский похвастался самым большим оборонным бюджетом в истории независимой Украины.

«Вооруженные силы Украины получили уникальный опыт. В то же время мы прекрасно понимаем, что спутником боевого опыта обязательно должно быть современное вооружение и техника. Именно поэтому общий ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 28 миллиардов гривен.

У нас самый большой бюджет на оборону в истории», — заявил Зеленский во время торжественных мероприятий по случаю Дня государственного флага Украины 23 августа.

Впрочем, риторика самого главы государства не была слишком воинственной.

«Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и её воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, хотят мира на востоке Украины. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии. Ведь именно вы — современная и сильная армия — являетесь залогом для наступления такого желанного в Украине мира», — сказал Зеленский.

Действительно, дополнительные меры обеспечения перемирия на Донбассе работают. По информации пресс-центра Операции объединённых сил (ООС), за истекшие сутки на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано, отдельные нарушения не несли угрозы жизни военнослужащих.

В свою очередь, в непризнанной ДНР тоже сообщили о том, что в прошедшие сутки украинские силовики не открывали огонь по территории республики.

Отсутствие боевых потерь на протяжении почти месяца — это само по себе уже большое достижение. Но надо двигаться дальше.

Один день перемирия в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Кроме того, по информации Офиса президента Украины, в гуманитарной группе был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц. Прозвучали также заявления о намерениях продвинуться в деле политического урегулирования конфликта — относительно имплементации «формулы Штайнмайера», которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Новый полпред Киева в Контактной группе экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире канала «112 Украина» заявил, что надо думать и обсуждать, как «формулу Штайнмайера» понимать, как её имплементировать. Однако, по его словам, «саму формулу надо принимать», поскольку она одобрена подписями, в том числе, и в ТКГ.

Но вряд ли процесс политического урегулирования будет быстрым. Совершенно очевидно, что это внутренний конфликт при международной поддержке, отметила в интервью каналу «112 Украина» экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, напомнив, что война началась «с обстрела Донецка и Луганска, с обстрела украинской армией этих городов… с многочисленных жертв среди мирного населения, за которые никто не ответил».

По мнению Лукаш, для того, чтобы Киев смог вернуть Донбасс, в стране необходимо полностью сменить власть. Она подчеркнула, что «эта власть Донбасс не вернёт, Донбассу некуда возвращаться, он не вернётся в Украину в её нынешнем состоянии никогда».