Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 5,7 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 176,8 тыс. человек, больше 1,9 млн выздоровели.
Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 3,6 млн жителей, свыше 114,7 тыс. человек скончались, больше 2,9 млн выздоровели.
Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 3,1 млн случаев заражения, 57,5 тыс. смертей, 2,3 млн выздоровлений.
Напряженной ситуация остается в России, Южной Африке, Перу и Мексике.
Ситуация на Украине
Согласно последним данным, на Украине за все время пандемии было выявлено 106 757 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 2293 человека, 52 524 выздоровели.
За последние сутки в стране COVID-19 выявили у 1799 человек.
Количество зараженных коронавирусом в Киеве за последние сутки увеличилось на 209 человек, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.
«Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за прошедшие сутки на 209 человек. Среди них 15 детей. Трое больных умерли. На сегодня в столице уже 12 023 подтвержденных случаев заболевших covid-19», — говорится в сообщении.
На фоне падения заболеваемости Минздрав сократил объем ПЦР-тестирований на 40%. Всего с начала года было проведено 1 425 351 исследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
Стало известно, что коронавирус выявлен у украинской телеведущей Ольги Фреймут. Где и когда произошло заражение, она пока не знает. По ее словам, она сделала тест на COVID-19, и тот оказался положительным. Сейчас Фреймут находится на самоизоляции и лечится дома.
Министерство здравоохранения опубликовало список областей, которые не готовы к ослаблению карантина, — критериям не соответствуют Киев и еще 15 регионов. В их числе Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.
Ситуация в России
В России за время пандемии было выявлено 961 493 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 16 448 человек, 773 095 выздоровели.
За последние сутки COVID-19 был выявлен у 4744 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением коронавируса в столице «хорошей с точки зрения стабильности». При этом, по его словам, каждый день в городе выявляется около 700 новых случаев заражения, что значит, что «проблема остается».
Российские власти обсуждают возможность снятия запрета на полеты в ряд стран: авиасообщение планируется возобновить с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом и Китаем. Отмечается, что рейсы во Францию, Венгрию и на Мальту откроют только для тех, у кого есть вид на жительство, разрешение на работу или направление на лечение.
К концу 2020 года российские предприятия планируют выпускать 1,5-2 млн доз вакцин от коронавируса в месяц, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Он также отметил, что рассматривается и вариант поставки вакцины за рубеж.
Ситуация в мире
В США пациентам с коронавирусом разрешили лечение методом переливания плазмы крови уже переболевших пациентов. Соответствующее разрешение выдало управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб страны.
По мнению ВОЗ, медицинские власти располагают всеми необходимыми инструментами для того, чтобы избежать второй волны коронавируса.
«Вторая волна? Не факт, что она придет, и в любом случае мы можем ее избежать. Сегодня мы имеем все инструменты для этого», — заявил помощник главы ВОЗ по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра.
Он также отметил, что число случаев заражений в настоящее время увеличивается, что говорит об улучшении и расширении диагностики.