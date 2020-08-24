По состоянию на 12:30 24 августа в мире зарегистрировали свыше 23,4 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 808,9 тыс. человек, 15,1 млн выздоровели

Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 5,7 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 176,8 тыс. человек, больше 1,9 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 3,6 млн жителей, свыше 114,7 тыс. человек скончались, больше 2,9 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 3,1 млн случаев заражения, 57,5 тыс. смертей, 2,3 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Южной Африке, Перу и Мексике.

Ситуация на Украине

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 23 августа

За последние сутки в стране COVID-19 выявили у 1799 человек.

Количество зараженных коронавирусом в Киеве за последние сутки увеличилось на 209 человек, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

«Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за прошедшие сутки на 209 человек. Среди них 15 детей. Трое больных умерли. На сегодня в столице уже 12 023 подтвержденных случаев заболевших covid-19», — говорится в сообщении.

На фоне падения заболеваемости Минздрав сократил объем ПЦР-тестирований на 40%. Всего с начала года было проведено 1 425 351 исследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Стало известно, что коронавирус выявлен у украинской телеведущей Ольги Фреймут. Где и когда произошло заражение, она пока не знает. По ее словам, она сделала тест на COVID-19, и тот оказался положительным. Сейчас Фреймут находится на самоизоляции и лечится дома.

Министерство здравоохранения опубликовало список областей, которые не готовы к ослаблению карантина, — критериям не соответствуют Киев и еще 15 регионов. В их числе Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.

Ситуация в России

В России за время пандемии было выявлено 961 493 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 16 448 человек, 773 095 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 был выявлен у 4744 человек.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением коронавируса в столице «хорошей с точки зрения стабильности». При этом, по его словам, каждый день в городе выявляется около 700 новых случаев заражения, что значит, что «проблема остается».

Российские власти обсуждают возможность снятия запрета на полеты в ряд стран: авиасообщение планируется возобновить с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом и Китаем. Отмечается, что рейсы во Францию, Венгрию и на Мальту откроют только для тех, у кого есть вид на жительство, разрешение на работу или направление на лечение.

К концу 2020 года российские предприятия планируют выпускать 1,5-2 млн доз вакцин от коронавируса в месяц, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Он также отметил, что рассматривается и вариант поставки вакцины за рубеж.

Ситуация в мире

В США пациентам с коронавирусом разрешили лечение методом переливания плазмы крови уже переболевших пациентов. Соответствующее разрешение выдало управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб страны.

По мнению ВОЗ, медицинские власти располагают всеми необходимыми инструментами для того, чтобы избежать второй волны коронавируса.

«Вторая волна? Не факт, что она придет, и в любом случае мы можем ее избежать. Сегодня мы имеем все инструменты для этого», — заявил помощник главы ВОЗ по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра.

Он также отметил, что число случаев заражений в настоящее время увеличивается, что говорит об улучшении и расширении диагностики.