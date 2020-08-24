В конце минувшей недели подал в отставку глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий. Слухи, что он может покинуть свой пост, ходили давно, но все же ожидалось, что чиновник продолжит занимать должность до окончания своих полномочий, истекавших 30 ноября 2020 года

Он сам объяснил свой шаг усталостью от тяжести проблем.

«С 2015 года прошло 5 лет. Оглядываясь назад, могу сказать, что это были одновременно одни из самых тяжелых и интересных лет в моей жизни. Судьба предоставила мне возможность возглавить Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Я хорошо помню первый день, когда пришел в помещение на улице Исаакяна, 17, в городе Киеве — большой четырехэтажный дом, практически без людей и без коллектива. В тишине большого дома особенно остро ощущался тот вызов, перед которым стояли только 11 человек — победить то, что строилось в течение последних 25 лет, сломать тех, в руках которых сконцентрировано большинство ресурсов и богатств государства. Давид против Голиафа. Ответственность сдавливала плечи», — написал Холодницкий в своем Facebook.

Чем известен Холодницкий и какова его роль в украинской системе власти

В его словах содержится намек на конфликт с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Назар Холодницкий возглавил САП, созданную под патронатом американцев, 1 декабря 2015 года. Что такое САП и НАБУ? Это Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины — специально созданные и, по идее, максимально независимые от любых украинских властей органы. Их функцией являлось держать в подчинении стран Запада украинские органы власти. «Антикоррупционную триаду» должен был увенчать антикоррупционный суд. Роли украинских правоохранителей распределялись следующим образом: НАБУ разыскивает взяточников всех мастей, САП открывает уголовные дела и юридически сопровождает их, ну а антикоррупционный суд выносит свой вердикт. Кстати, в момент назначения ему было лишь 30 лет, но президент Украины Петр Порошенко присвоил ему звание советника юстиции третьего класса, что соответствовало военному чину генерал-майора. САП и НАБУ выполнят свою миссию — Холодницкий © пресс-служба НАБУ

По замыслу США система должна была работать идеально, как часы. Но она сломалась весьма быстро. НАБУ открыло дело по поставкам в Национальную гвардию рюкзаков по завышенным ценам, а причастен к этому был сын министра МВД страны Арсена Авакова. Скандал с далекоидущими последствиями (для всесильного министра) был обеспечен.

Но именно Холодницкий способствовал закрытию данного дела, фактически выступив на стороне министра МВД. Были у него и ряд других невыполненных обещаний: в 2018 году чиновник не обнародовал доказательства того, что в НАБУ планировали привлечь активистов к размещению негативных публикаций в СМИ в рамках расследования незаконного обогащения одного из топ-чиновников. Кроме того, бывший глава САП более чем за год не инициировал создание групп для расследования хищений при строительстве опорных пунктов на Донбассе, хотя до того пиарился на этом.Таким образом многие (не только перечисленные) антикоррупционные дела либо были прекращеня, либо спущены на тормозах именно тем самым ведомством, которое должно было их исследовать и передать в суд, — Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), которую возглавлял все эти пять лет Холодницкий.

Но не только это было причиной неэффективности САП. Вместо выполнения своих функций сотрудники ведомств начали выяснять отношения между собой. «Байдены тут ни при чём»: Сытник и Холодницкий рассказали о взятке НАБУ и САП на $6 млн © пресс-служба НАБУ

Противостояние НАБУ и САП

Весной 2018 года началось откровенное противостояние между главами НАБУ и САП. Все началось со скандальной истории с прослушиванием Холодницкого в конце марта того же года. Оказалось, что в стенке аквариума, расположенного в кабинете главы САП, было установлено прослушивающее устройство. Директор НАБУ Артем Сытник обвинил Холодницкого в том, что тот «сливал» информацию о готовящихся обысках тем, у кого их должны были проводить. Кроме того, Холодницкий, по словам Сытника, давил на чиновников и прокуроров, чтобы те принимали нужные ему и его окружению решения. Сытник не просто обвинил Холодницкого, а еще и опубликовал материалы, добытые при прослушке кабинета главы САП. На записи разговора Холодницкий обсуждал с неизвестным ход расследования некоторых уголовных дел, в результате чего он «наболтал» на две статьи Уголовного кодекса: разглашение данных досудебного следствия (ст. 387 УК Украины) и нарушение права на защиту (ст. 374 УК Украины).

Расследование происходило в связи с заявлением о вымогательстве $2 млн у одного из подозреваемых в так называемом «вертолетном деле» налоговых генералов эпохи Януковича. Речь идет о бывшем руководителе Харьковской областной налоговой инспекции Станиславе Денисюке, который находился под стражей около года. Адвокат подсудимого Сергей Вилков рассказывал, как некие чиновники прокуратуры предлагали за взятку «решить вопрос» с его освобождением. Он написал заявление в ГПУ, которая стала проверять данный факт, ибо подозревали представителей военной прокуратуры. Телефон предполагаемого посредника был также взят на прослушку. Позже выяснилось, что посредник также контактирует с главой САП Холодницким. А наружное наблюдение выявило, что этот сотрудник прокуратуры якобы являлся кумом руководителя САП.

В свою очередь, руководитель САП в долгу не остался, обвинив НАБУ в чрезмерном стремлении к пиару и слабой с юридической точки зрения проработке обвинений. Несмотря на огромную значимость скандала, никаких серьезных последствий для Холодницкого не наступило. В июле 2018 года Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров лишь вынесла ему выговор. Совершенно очевидно, что прикрытие Холодницкого от судебного преследования и сохранения его в должности было выгодно прежде всего министру МВД Арсену Авакову. А замаранный прокурор САП был по-своему выгоден (потому что безвреден) и тогдашнему президенту страны Петру Порошенко.

Но в тот момент к травле САП подключились «соросята». В частности, общественная организация «Центр противодействия коррупции» раскритиковала Холодницкого за развал дела «рюкзаков Авакова», а также дела о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун. В последнем был замешан мэр Вишневого Илья Диков, с которым Холодницкий работал до своего стремительного карьерного вознесения. Рекордный пиар антикоррупционеров Украины. Как Сытник и Холодницкий «прикрыли» Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В преддверии прошлогодних выборов президента казалось, что отставка чиновника неизбежна, особенно после требования о его увольнении, прозвучавшем со стороны посла США на Украине Мари Йованович. Посол фактически встала на сторону Сытника.

«Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман за предоставлением консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинениям в коррупции, нельзя доверить эти самые дела», — заявила она.

Несмотря на это, Холодницкий свою должность сохранил. Скорее всего, причиной тому стало обострение между республиканцами и демократами в связи с пресловутым «делом Бурисмы». После жалобы личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани относительно препятствования со стороны дипломата в расследовании дела сына Джо Байдена, в октябре прошлого года Йованович была отозвана в Вашингтон. Тем не менее, глава САП все же послужил демократам, способствовав прикрытию их кандидата на пост президента Джо Байдена, наряду с экс-генпрокурором Рябошапкой. В июле текущего года, когда в рамках спецоперации правоохранителей по подозрению в попытке дачи взятки в 6 млн долларов Холодницкому и Сытнику был задержан юрист «Burisma» Андрей Кича, чиновник стал уверять, что оно не касается компании олигарха Злочевского, а семья Байденов не имеет к этому отношения.

Обвинение САП в саботаже расследования уголовных дел

Нынешняя добровольная отставка во многом связана с конфликтом Холодницкого и нынешним генпрокурором Ириной Венедиктовой. В мае 2020 года Венедиктова прямо обвинила руководство САП в саботаже расследования уголовных дел.

«Изучение состояния организации расследования уголовных производств показало многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В актуальных и резонансных процессах по 2, 3, а иногда 4 года тому назад было сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены», — негодовала генпрокурор.

По ее словам, 24 марта на совместном совещании с руководителями НАБУ и САП обсуждалась ситуация с некими антикоррупционными делами, но ситуация никак не сдвинулась с мертвой точки. В качестве примера Венедиктова привела уголовное производство о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа (дело Гладковского-Свинарчука. — Ред.).

«Пока оно расследовалось ГБР — руководителям оборонного и коммерческого предприятий сообщили о подозрении. После изменения подследственности — опять-таки никаких действий. Как следствие «процессуальной неуклюжести» — решение суда об отказе прокурору САП в продлении сроков досудебного следствия», — подчеркнула Венедиктова.

Почему Холодницкий все же покинул свою должность?

Сама отставка, вероятнее всего, была согласована с Офисом президента, Холодницкому прочат должность советника Зеленского по борьбе с коррупцией.

«Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий вышел из трека по самому комфортному сценарию, такая договоренность была достигнута с Офисом Президента ещё в июне месяце. Взамен Назар получил гарантии по примеру Гончарука/Нефедова/Верланова, что его залеты и коррупционные схемы расследовать не будут», — писал телеграм-канал «Резидент».

По версии телеграм-канала Pavlovsky NEWS, к увольнению Холодницкого может иметь причастность олигарх Игорь Коломойский.

«Наш источник в НАБУ сообщил, что глава САП уволился из-за дела против Коломойского. По словам собеседника, ранее к главе САП приходили люди Коломойского с просьбой «притормозить» дело против олигарха, чтобы оно не попало в суд. Понимая, что это сделать будет практически невозможно, Холодницкий решил уволиться. Возможно, учитывался и общественный резонанс. При этом наш собеседник не стал называть конкретное дело, из-за которого уволился Холодницкий». В то же время в интервью Pavlovsky NEWS журналист Владимир Бойко допустил, что Холодницкий ушел из-за скандальных дел НАБУ и самого главы ведомства Артема Сытника, который не всегда ведет дела «чисто». Мол, за все и так отвечать Холодницкому — подписывать документы и тд. Ему, по словам Бойко, такое бремя не нужно, особенно за зарплату в 47 тыс грн, которую получает сейчас Холодницкий», — утверждает автор канала.

Телеграм-канал «Политика Страны» рассуждает о том, что Холодницкий устал выполнять услуги по прикрытию влиятельных людей от НАБУ.

«В последние годы, после начала конфликта с Сытником, Холодницкий выполнял роль предохранителя для разных влиятельных людей от действий главы НАБУ. Но где-то с конца прошлого года он эту роль выполнять в большинстве случаев перестал. Устав, видимо, от постоянных конфликтов и угроз со стороны американских кураторов НАБУ. Но и «человеком Сытника» он не стал. Некоторые наиболее беспредельные вещи он визировать отказывался. И, в конце концов, решил просто уйти накануне горячей осени, чтобы не попасть случаем под раздачу», — констатирует «Политика Страны».

Что касается последствий отставки, то вокруг его преемника намечается серьезное противостояние, ибо Зеленский не доверяет Сытнику, считая его человеком Порошенко.

«Что означает досрочная отставка Холодницкого? То, что сейчас начнется очень большая драка вокруг его преемника. Должен быть объявлен новый конкурс, к которому уже приковано большое внимание Запада. Требование по созданию "независимой комиссии" по отбору нового главы САП даже вписали в меморандум о кредите Евросоюза, который должна будет утвердить Рада в ближайший вторник. В то же время Зеленский и его команда не доверяют Сытнику, считают его ангажированным в интересах Порошенко и Грановского. И не дают отмашку на запуск процесса его отставки лишь из-за настоятельных просьб западных партнеров. Поэтому в Офисе президента хотели бы поставить на САП понятного им человека, который мог бы полностью, при необходимости, нейтрализовать главу НАБУ (а у Специализированной антикоррупционной прокуратуры такие возможности есть — они осуществляют надзор за всеми процессуальными действиями детективов Бюро)», — резюмирует «Политика Страны».