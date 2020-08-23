В воскресенье, 23 августа, в Минске пройдет Марш Новой Белоруссии. Как утверждают его организаторы, это будет крупнейшее на сегодняшний день мероприятие оппозиции, на которое в столицу должны прибыть активисты из других регионов страны

В пятницу приветственное видеообращение к участникам марша опубликовала Светлана Тихановская. В Telegram ранее был создан целый ряд чатов, через которые приезжающие в Минск иногородние активисты могут бесплатно разместиться для проживания у своих единомышленников, живущих в столице.

Власть

Власти Белоруссии реагируют в привычной для них манер.

Со всей страны поступают сообщения о задержании активистов — будь то политические оппозиционеры или участники стачечных комитетов рабочих. Один из типичных примеров — в Гродно 21 августа задержали школьную учительницу Инну Борисенко. «Она вышла на две минуты в домашней одежде, без телефона и исчезла. А через полчаса позвонила и сказала: «Ты только не волнуйся и не плачь, я в Центральном РОВД». И все. Больше никаких подробностей», — рассказала TUT.BY ее дочь. Причины? «В шесть мама позвонила и сказала, что ее везут на ИВС (изолятор временного содержания. — Авт.), нашли какое-то видео, где она призывает людей ходить на мирные митинги. В понедельник суд». Не повторить Галичину. Зачем Лукашенко отправился в Гродно © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Интернет в целом, как было 9 — 11 августа, пока не отключают. Однако в пятницу решением Министерства информации Республики Беларусь были заблокированы более 70 интернет-ресурсов, среди которых — сайты отслеживавших голосование на президентских выборах 9 августа платформ «Голос» и «Зубр», сайты оппозиционной организации «Молодой фронт» и правозащитной организации «Весна», предвыборные сайты Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, сайты Белорусской редакции Радио «Свобода», телеканала Belsat и «Еврорадио», целый ряд популярных новостных ресурсов (например, udf.by и the-village.me). В «черный список» также попали и несколько российских сайтов, например, «Медиазона», освещавшая задержания протестующих в Белоруссии, а также REGNUM и «Политнавигатор».

Кроме того, заблокировано несколько десятков прокси-серверов, помогающих обойти блокировку Telegram. Все это наводит на мысль, что на глазах происходит создание белорусского аналога «Китайской великой стены», также называемой «Великим китайским файрволлом», то есть всеохватывающей системы фильтрации Интернета. Возможно, делается это и не без помощи китайцев, сотрудничество с которыми Минск ведет в самых разных сферах, включая и безопасность. Можно вспомнить, например, что замеченные при подавлении недавних уличных протестов бронеавтомобили, похожие на американские HMMWV, широко известные по боевым действиям в Афганистане и Ираке, — это массово поступающие с 2017 года на оснащение силовых ведомств Белоруссии китайские легкие бронемашины CS/VN3 Dajiang.

Лукашенко прибыл на военный полигон под Гродно https://t.co/q2BHjCvzyl — Белновости (@BelnovostiBy) August 22, 2020

Что касается силовых ведомств, в субботу Лукашенко заявил, что приказал привести в полную готовность основные части белорусской армии из-за «серьезного шевеления войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», одновременно упомянув, что «к внутренней ситуации добавился внешний фактор».

«Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам, — говорил Лукашенко в субботу на Гожском полигоне 6-й гвардейской механизированной бригады под Гродно. — Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест». Лукашенко закроет бастующие предприятия с 24 августа © REUTERS, Stringer

В связи с этим он приказал министру обороны действовать «с принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны». А последнее можно расширительно трактовать и как задействование армии внутри страны… Ведь для разгона сотен тысяч протестующих ОМОНа и Внутренних Войск может и не хватить.

Между тем, представители оппозиции отнюдь не давали повода к таким обвинениям.

Оппозиция

В пятницу в Вильнюсе в пресс-центре Baltic News Service прошла первая после вынужденного отъезда в Литву официальная встреча Светланы Тихановской с журналистами. Пресс-конференция получилась небольшая — всего 16 минут. Было заметно, что ментально кандидат в президенты до сих пор находится под давлением, которое на нее было оказано 11 августа в здании белорусского Центризбиркома.

Зачитанная декларация и последующие ответы Тихановской журналистам были очень умеренны. В частности, отвечая на вопрос одного из журналистов «Поддержали бы Вы протестующих которые штурмовали бы правительственные здания?» она ответила, что готова поддержать только «мирные протесты».

Тем не менее, из ее ответов можно составить определенную картину. По ее словам, «народ Беларуси уже никогда не сможет принять нынешнее руководство, забыть все то насилие, которое испытали наши граждане во время мирных демонстраций». Поэтому «создание этого Координационного совета направлено на переговоры о мирной передачей власти путем проведения новых свободных и прозрачных выборов». Россия очень ограничена в своих действиях в ситуации с Белоруссией - эксперт © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Однако, как этого достичь? Ведь даже после выхода 16 августа порядка 100 тысяч человек на протестные акции в Белоруссии власть продолжает демонстративно игнорировать оппозицию. «Я очень надеюсь, и я верю в то, что руководство услышит свой народ и так, как нам всегда говорилось, что президент любит свою страну и любит свой народ, и то, что он видит сейчас, ясно дает ему понять, что люди хотят перемен, — говорит Тихановская. — И я очень надеюсь, что здравый смысл преобладает, и народ будет услышан, и они выйдут на диалог, и состоятся те самые новые прозрачные честные выборы».

По поводу того, поддерживает ли Тихановская иностранные санкции против белорусских чиновников, она ответила, что призывает всех «уважать суверенитет Белоруссии».

Немаловажно, что Тихановская не называет себя легитимным президентом (то есть нет никакого «альтернативного президента», о котором говорит Лукашенко). В интервью телеканалу Belsat позже в пятницу, отвечая на вопрос «Объявите ли Вы себя законно избранным президентом?», она ответила: «Выборы были сфальсифицированы. И сейчас невозможно узнать процентное соотношение… И только новые честные, прозрачные выборы могут восстановить справедливость. Но эти выборы должны уже быть не с этим составом ЦИК, к которому у людей нет доверия. На эти выборы должны быть допущены все наблюдатели, не только белорусские, но и зарубежные. И только тогда мы сможем понять, кто на этих выборах победил».

Еще одну пресс-конференцию — на этот раз в онлайн-формате — провел в пятницу бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, который ранее уехал сначала в Москву, затем в Киев (где подвергся уличной агрессии националистов из-за обращения ранее к руководству России с просьбой вмешаться в события в Белоруссии), а затем в Варшаву.

Пресс-конференция Цепкало была большой — 1 час 11 минут — самые важные моменты можно выделить в ней следующие.

«Как раз украинский сценарий мы не хотим реализовывать, — сказал Цепкало, отвечая на вопросы о возможности радикальных действий в Минске. — Надо понимать, что в Украине произошла революция и эта революция произошла вне рамок электорального цикла. У нас прошли президентские выборы, мы — белорусское общество — мы все знаем результаты этих выборов… И мы хотели бы ввести данную линию (процесс. — Авт.) в абсолютно четкий юридический сценарий. Потому как все другие сценарии, которые будут вне этого, нежелательны для нашей страны. Никто не хочет крови. Мы хотим найти юридический способ выхода из ситуации». В частности, 21 августа была опубликована жалоба Светланы Тихановской в Верховный суд Республики Беларусь об оспаривании итогов выборов 9 августа. Координационный совет белорусской оппозиции 23 августа представит план дальнейших действий © Кадр из видео/TUT.BY. Политика

Что касается НАТО. «Моя личная точка зрения заключается в том, и я ее постоянно подчеркивал, что должны иметь хорошие, прекрасные отношения со всеми нашими соседями. Как небольшая страна мы должны стремиться проводить политику нейтралитета, — говорит Цепкало. — Мы не должны позволить, чтобы войска НАТО хоть каким-либо образом присутствовать на территории Беларуси, чтобы мы могли хоть каким-нибудь образом создавать угрозу для России или какой-нибудь иной страны».

К слову, не далее как в марте этого года Лукашенко допустил спецназ одной из стран НАТО на совместные с белорусскими десантниками маневры, проводившиеся в непосредственной близости у границ России. Но об этом, как и заявлениях об угрозе суверенитету Белоруссии со стороны России, на которой действующий президент строил в июне — июле всю свою избирательную кампанию, Лукашенко сейчас предпочитает не вспоминать, пытаясь вновь представить себя главной преградой между НАТО и Россией.

Резюме

Для оппозиции в воскресенье, 23 августа, наступает, как говорится, контрольный день. Если она сможет вывести на улицы страны (прежде всего Минска) большое количество своих сторонников, то протесты будут иметь перспективу. Если же этого не получится, а власть будет всячески этому препятствовать, то просты в дальнейшем обречены на быстрое затухание.