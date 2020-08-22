Протесты в Белоруссии продолжаются 13-й день. Поводом к ним стали итоги состоявшихся 9 августа президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (официально набрала около 10%)

Суббота 22 августа — последний день перед намеченной масштабной акцией протеста в центре Минска. Несмотря на мобилизацию и стягивание сил к столице Белоруссии, ни власть, ни оппозиция передышки не делали.

Оппозиционные митинги

Ранее оппозиция призвала своих сторонников стягиваться к 23 августа в столицу Белоруссии — Минск, однако в регионах всё равно проходили акции протеста.

Так, 22 августа в Бресте состоялся марш «Против убийств и насилия».

Кроме того, в тот же день в Минской области — у Кургана Славы — начали собираться байкеры, чтобы устроить «мотопробег солидарности» в поддержку протестующих. Конечной целью мотопробега был заявлен Минск.

«Белорусские байкеры собираются около «Кургана Славы», чтобы далее устроить по городу мотопробег Солидарности», — сообщал ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live.

Позже мотопробег достиг своей цели — Минска.

The cavalry has arrived pic.twitter.com/JY7ZM1vkoh — Чай з варэннем (@belteanews) August 22, 2020

​В то же время в самой белорусской столице — у Комаровского рынка — женщины, поддерживающие оппозицию, выстроились в цепь. Позже там появилась Ольга Ковалькова - доверенное лицо конкурентки президента Александра Лукашенко на выборах — Светланы Тихановской. Ковалькова прошла у рядов женщин со словами: «Верым, можам, переможам» (Верим, можем, победим — Ред.).

Кроме того в Минске, не дожидаясь 23 августа, оппозиция предприняла марш в центр по Проспекту Независимости. Проходя неподалеку от СИЗО№1 протестующие кричали «Выпускай».

Марш завершился на Площади Независимости.

Тем временем президент Белоруссии находился с визитом в Гродно.

Визит к военным

Визит в Гродненскую область Лукашенко начал с посещения полигона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Позже в пункте постоянной дислокации бригады он устроил совещание с силовым блоком. Не повторить Галичину. Зачем Лукашенко отправился в Гродно © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор», — заявил Лукашенко.

По его словам, оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе. При этом, отметил Лукашенко, идет активизация протестных настроений и бандитизма в обществе.

«Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — отметил Лукашенко.

При этом, по словам Лукашенко, эти действия и заявления западных стран по сути являются прямым вмешательством в происходящее в Белоруссии.

Президент РБ поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно».

«С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны», — особо подчеркнул Лукашенко, а затем отбыл на встречу с гродненцами.

Там жителей Гродно и области, а также остальной Белоруссии, ждали ошеломительные новости.

Решающий день

Лейтмотивом речи Лукашенко в Гродно было недопущение разделения Белоруссии по национальному или религиозному признаку, а также упор на необходимости соблюдать порядок. Но самым неожиданным стало назначение прямо на митинге нового главы Гродненской области. Им стал министр здравоохранения Владимир Караник.

«Вы первый губернатор, которого представили прямо на площади. С вас многое причитается! Вы должны помочь Гродненской области!» — сказал, обращаясь к чиновнику, Лукашенко. Долларовый удар. К чему стремится белорусская оппозиция © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом Лукашенко не забыл и о забастовках, которые прошли в некоторых белорусских предприятиях, и тут же дал новому губернатору поручение.

«Я прошу губернатора, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать — не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота», — указал белорусский президент.

Вообще, судя по словам Лукашенко, воскресенье 23 августа станет «моментом истины» для оппозиции. Либо ей удастся взять власть, либо — придётся отступить.

«Я только что сказал: суббота, воскресенье на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью», — подчеркнул Лукашенко.

Он жёстко раскритиковал оппозицию, упомянув в том числе и о травле, которой подверглись сторонники власти.

«Вы только подумайте, что они нам предлагают, эти «черносотенцы». Сегодня СМИ — это часть гибридной войны, которая развязана против Беларуси. Все сконцентрировано на СМИ. Начали давить, травить семьи. Начали запугивать детей, госслужащих, военных, журналистов. Это ненормально. Это будет пресекаться самым жестким образом», — отметил Лукашенко.

В целом же по словам белорусского президента, он не намерен мириться с таким положением дел.

«Сегодня вокруг страны бродит за границей полдесятка правительств в изгнании. Все хотят прийти, полакомиться на Беларуси, порубить на куски, что-то положить в карман. Я уже говорил: появилась так называемая черная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех», — отметил Лукашенко в своей речи.

В общем, воскресенье 23 августа станет решающим днём и для белорусской власти, и для оппозиции.

Остаётся лишь пожелать Белоруссии избежать украинского варианта и не скатиться в гражданский конфликт.