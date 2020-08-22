По состоянию на 12:30 22 августа в мире зарегистрировали свыше 22,9 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 799,3 тыс. человек, 14,7 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 5,6 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 175,4 тыс. человек, больше 1,9 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 3,5 млн жителей, свыше 113,3 тыс. человек скончались, больше 2,8 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 2,9 млн случаев заражения, 55,7 тыс. смертей, 2,2 млн выздоровлений.

Ситуация остается сложной в России, Южной Африке, Перу, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 951,8 тыс. (плюс 4921 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 310 человек (плюс 121 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 767,4 тыс. человек.

Иммунолог Михаил Костинов уверен: вторая волна коронавируса в любом случае будет слабее первой. Многие уже переболели и защищены иммунитетом. Несмотря на это, власти не исключают вспышку заболеваемости.

Правительство Москвы занялось подготовкой столичных школ к переходу на дистанционное обучение. В мэрию был назначен профильный чиновник, который решит проблемы с дистантом, выявленные прошедшей весной. В ХМАО пока готовятся к обычному режиму работы школ, однако родители отказываются отправлять детей в образовательные учреждения. Из-за того, что учителям разрешили не носить маски, а справки о состоянии здоровья нужны не всем ученикам, родители бояться отпускать детей в школу.

Россиянам открыли въезд в Киргизию. В перечень вошли государства, где наблюдается снижение случаев коронавируса и стабилизация эпидемиологической ситуации. Помимо РФ в список включили Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Туркменистан, а также ряд азиатских и европейских государств.

Председатель правления «Сбербанка» России Герман Греф сообщил, что дочернее предприятие банка занимается производством вакцины от коронавируса. По словам Грефа, «Сбербанк» финансирует создание вакцины и саму компанию.

Вторая российская вакцина от коронавируса, разработанная центром «Вектор», может пройти клинические испытания к сентябрю, сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомство планирует завершить процедуры по регистрации вакцины в октябре, чтобы в ноябре перейти к производству и проведению пострегистрационных клинических исследований (третья фаза). Сейчас в ее испытаниях участвуют 100 добровольцев, все чувствуют себя хорошо.

Российскую вакцину от коронавируса могут начать производить на экспорт к весне 2021 года, сообщил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, производство на экспорт начнется тогда, когда будут удовлетворены внутренние потребности.

Украина и коронавирус

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за прошедшие сутки выросло на рекордные 2328, скончались еще 37 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что среди заболевших 161 ребенок, а также 148 медицинских работников.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Харьковской (291), Одесской (210) и Черновицкой (208) областях.

Всего с начала пандемии в стране выявили 102 971 случай COVID-19, скончались от инфекции 2 244 человека, выздоровели 51 735 человек.

Египет обяжет туристов сдавать тест на коронавирус © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Власти Соединенных Штатов с начала пандемии нового коронавируса выделили Украине 18,3 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи.

Футбольный клуб украинской премьер-лиги «Львов» ушел на изоляцию из-за коронавирусной инфекции, ближайший матч, запланированный на 22 августа.

Совет национальной безопасности и обороны Украины призвал украинцев соблюдать правила карантина во время празднования Дня независимости из-за роста количества заболевших.

Ситуация в мире

В ВОЗ рассчитывают, что пандемия коронавируса может завершиться менее чем за два года. Представители организации уверены: благодаря знаниям и существующим технологиям распространение COVID-19 можно остановить.

Ученые выяснили причину быстрой потери иммунитета к коронавирусу. По их мнению, излишняя активизация иммунитета и другие нарушения в его работе при тяжелой форме COVID-19 мешают формированию клеток, вырабатывающих антитела к вирусу.

Boeing создает портативные ультрафиолетовые излучатели для обработки салонов в пандемию. Речь идет о своего рода жезле, излучающем ультрафиолетовый свет. Корпорация планирует предстоящей осенью запатентовать разработку и наладить ее промышленный выпуск.

Венесуэла выразила готовность участвовать в третьем этапе испытаний российской вакцины «Спутник V». Министр здравоохранения страны Карлос Альварадо сообщил, что принять участие могут 500 добровольцев

Один из ведущих американских вирусологов Константин Чумаков сообщил, что в США идет сокращение заболеваемости коронавирусом, однако ситуация сильно отличается в зависимости от штата. В Калифорнии, Флориде, Техасе эпидемия только началась.