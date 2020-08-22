В преддверии воскресных акций протеста в Минске белорусские оппозиционеры пристальное внимание уделяют курсу доллара. Для них это показатель эффективности собственных действий

Пятницу 21 августа можно с полным правом назвать «днём доллара» в белорусских оппозиционных СМИ и Telegram-каналах. Первые новости о том, что с курсом что-то не так, стали появляться накануне.

«Пока мы следим за протестами, к нам со всей страны приходят сообщения о том, что валюта в обменниках заканчивается. В Минске идёт охота за банкоматами с долларами (но и их уже мало). Во многих банках евро продаётся уже по 3 рубля. И это только начало. По данным наших источников, власти уже обсуждают план о заморозке вкладов в госбанках», — передавал 20 августа популярный среди белорусских оппозиционеров канал Nexta_live, ведущийся из Польши.

На следующий день на этом канале о курсе доллара уже было три сообщения, одно из которых — репост с Telegram-канала белорусского оппозиционного сайта Tut.by. «Чай, зонтики и хорошее настроение». Что ожидает Минск в воскресенье © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В столице в обменниках наблюдается нехватка долларов. Мы не нашли американскую валюту ни в одном из обменников в районе универмага «Беларусь». Не было даже 10 долларов. Зато были в наличии евро — те, которые сдавали клиенты», — гласил этот репост.

На самом канале Tut.by в пятницу было четыре сообщения, посвященные курсу доллара.

В то же время, оба упомянутых канала в последние дни (в том числе и в пятницу) стали активно писать не только о курсе доллара, но и о других экономических и финансовых проблемах. К примеру, о состоянии банковской системы и том, что происходит на бирже.

Почему же ресурсы, которые освещали и освещают протестную деятельность, стали столь пристально следить за финансовыми показателями? Ответ на этот вопрос довольно прост.

Чем хуже, тем лучше

Белорусский политолог Алексей Дзермант в текущем противостоянии выступает на стороне властей страны. Тем не менее, он публикует у себя на странице и сообщения, которые ему пишут сторонники протестов. Вечером в пятницу 21 августа Дзермант опубликовал очередное такое письмо.

«Отлично, что транслируешь расейцам (россиянам, русским — Ред.) реальные мысли настоящих беларусов, а не свой батькин понос. Можешь добавить, что доллар уже 2.6, а скоро будет все 5. А потом, надеюсь, мы и всю экономику БССР на**нем (уничтожим — Ред.). Да-да, полное обрушение. И мы не против, если твои расейские хозяева будут нас содержать. Все 9 млн. человек. Это почти 5 Крымов. Лечение совкофилии и уродливого «русского мира» невозможно, только хирургическое удаление», — писал ему неназванный оппозиционер.

Откровенность письма удивительна, ведь ранее российский журналист Александр Коц публиковал сообщение из одного из минских районных чатов, призывающее протестующих не давать совершать антироссийские провокации.

Но главная мысль послания Дзерманту — сделать хуже экономике страны и вынудить президента Александра Лукашенко пойти на уступки — фактически повторяет официально заявленные цели оппозиции. Ведь забастовка, к которой призывали оппозиционные лидеры, и которая, по их мнению, является особенно действенным средством давления на Лукашенко, бьёт в первую очередь по экономике. Белорусская забастовка: план оппозиции, проверка Лукашенко или тайное желание директоров © Баста t.me/bnkbel

После того, как стали поступать данные о колебании курса валют, тот же польский Telegram-канал Nexta_live опубликовал советы, как еще сильнее добить экономическую и финансовую систему Белоруссии.

«Начиная с сегодняшнего дня нам нужно начать делать следующее: снять средства с банковских депозитов (прежде всего валютных), так как они посредственно используются властями для финансирования силовых органов; купить валюту (хоть немного). Рубль слабеет, а люди получат возможность заплатить меньше по кредитам и штрафам. Не оплачивать ближайшую «жировку» (квитанция об оплате услуг ЖКХ — Ред.). Санкции за такой поступок мизерные, но если неоплата в срок будет массовой, то казначейство не сможет вовремя заплатить силовикам. По возможности старайтесь воздержаться от покупки алкогольных напитков и табачный изделий. Акциз — значительный источник поступлений в бюджет, а следовательно и в карманы карателей», — советовал канал 21 августа.

Однако этим рекомендации белорусам не исчерпывались.

«Предприниматели и юридические лица могут: задержать оплату налогов (прикрывшись форс-мажором); задержать оплату поставок государственным предприятиям — это даст возможность сэкономить или даже заработать дополнительно — рубль же будет падать», — указывалось в публикации Nexta_live.

Кроме того, авторы, ведущие канал из Польши, дали советы и белорусской диаспоре, поддерживающей протесты.

«Убедительная просьба к диаспоре: нужно в рамках кампании солидарности поработать над минимизацией потребления белорусской продукции (производимой на госпредприятиях); уговорить иностранных партнёров задержать оплату поставленных товаров до лишения гражданина Лукашенко фактической власти», — указывалось в публикации.

При этом в конце следовал парадоксальный вывод, что эти шаги позволят «быстрее вернуть власть народу мягким и мирным способом, восстановить в стране законность и нормальную работу экономики»

Между тем, в непростых условиях глобального экономического и финансового кризиса, когда даже у сильнейших экономик мира серьезно замедлился, а то и прекратился рост, восстановление экономики Белоруссии после шоковых ударов вряд ли будет возможно.

Но винить в этом белорусская оппозиция будет не себя. Болкунец описал, что станет с белорусской экономикой, если Лукашенко не покинет свой пост © REUTERS, Stringer

Налетал на миллионы

Винить в грядущем крахе белорусской экономики, от которого та вряд ли оправится, оппозиционеры будут действующую власть. Это заметно по тем же публикациям в поддерживающих оппозиционеров Τelegram-каналах и аккаунтах в соцсетях.

«Наша армия вынуждена вместо охраны рубежей советского отечества… кататься на тачках без номеров, имитируя «стихийные» автопробеги в поддержку диктатуры и насилия <…> Это даже забавно — на пропагандистские выходки режим тратит миллионы долларов. На фоне валящейся экономики — это даже не выстрел в ногу, это уверенное и целенаправленное капание себе могилы. С улыбкой на румяном фейсе и красно-зелёным флагом на плечах», — указывалось в публикации Nexta_live 21 августа.

Действительно, автопробеги и полёты вертолетов с государственными символами Белоруссии болезненно воспринимаются сторонниками протестов. Основных мотивов критики два. Первый — поддержка Лукашенко не народная: в колоннах ездят авто без номеров, а также сельхоз и военная техника. Второй проистекает из первого: все акции в поддержку Лукашенко финансируются из государственного бюджета и наносят урон экономике Белоруссии в непростые времена.

«В Минске продолжается эффективное расходование бюджетных средств. Почему власти решили, что вертолёт с флагом прививает народную любовь пока не понятно», — комментирует популярный среди оппозиционеров аккаунт в Τwitter «Чай з варэннем» полёт военного вертолёта с флагом Белоруссии.

В Минске продолжается эффективное расходование бюджетных средств.



Почему власти решили, что вертолёт с флагом прививает народную любовь пока не понятно pic.twitter.com/5RO17BboqB — Чай з варэннем (@belteanews) August 20, 2020

​В общем, можно прогнозировать, что в грядущем экономическом крахе Белоруссии, который оппозиция приближает всеми силами, она будет винить власти страны, особо акцентируя внимание на тратах на акции поддержки. Однако эти траты по своему эффекту на экономику несравнимы с забастовкой заводов, протестами и связанными с этим падением котировок Белоруссии, а также падением курса белорусской валюты. Которое может быть объяснено как мировыми тенденциями (одновременно падает, к примеру, и российский рубль — Ред.), так и действиями оппозиции по подрыву стабильности нацвалюты. История нелюбви Лукашенко. Почему многие русские не в восторге от президента Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

К Лукашенко действительно есть много вопросов как у самих белорусов, так и у русских. Но убивать ради его свержения экономику страны (а шансы на её восстановление — призрачны), да ещё и по призывам, доносящимся из Польши, по меньшей мере недальновидно.

Белоруссия — одно из самых перспективных постсоветских государств, с очень хорошей рабочей силой, промышленностью и научным потенциалом. И нельзя допустить, чтобы вместо неё на карте появится вторая Украина — страна с убитой экономикой и промышленностью, а также с бывшими рабочими и инженерами, собирающими клубнику на польских полях и моющими полы в европейских домах.

Сейчас те же ведущиеся из Польши каналы сообщают: «рынок труда в Восточной Европе силен как никогда, спрос на рабочую силу — колоссальный». Но они умалчивают, что за работу придётся выполнять.