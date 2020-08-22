На фоне глобальной политики и агрессивной стратегии США в адрес «Северного потока-2» проблемы двух маленьких немецких городков кажутся малозначительными. Но именно они будут первыми, кто пострадает от санкций США

Наглость один и два

Германское издание Süddeutsche Zeitung опубликовало репортаж из двух немецких портов, которые оказались в эпицентре борьбы США против проекта «Северный поток — 2». Западные СМИ: выпрыгивать из кризиса будем долго © AP, Nati Harnik

Репрессии США в адрес компаний и чиновников, способствующих строительству «Северного потока-2», предусмотрены законом под названием «Меры по защите энергетической безопасности Европы», подписанным президентом Трампом. Позднее репрессии были дополнительно ужесточены.

«Это уже совершенно не смешно и противозаконно — говорю вам как юрист», — заявляет адвокат по образованию мэр коммуны Лубмин Аксель Фогт.

С 2011 года российский газ поставляется по трубопроводу «Северный поток — 1» в Лубмин, расположенный на берегу Грайфсвальдского залива. Благодаря этому община зарабатывает хорошие деньги. Совсем рядом скоро должна пройти и труба второго «Северного потока», строительство которой предполагалось завершить еще в конце 2019 года. «Не знаю, насколько далеко готовы зайти американцы, — рассуждает Фогт. — Мы уже готовимся к тому, что это каким-то образом затронет и нас».

«Это первая наглость, — говорит по телефону Франк Крахт, мэр городка Зассниц на острове Рюген, говоря об угрозе санкций. — Вторая наглость — это угроза санкций со стороны трех (американских) сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с „Северным потоком", а также отдельных сотрудников этих компаний». В том числе и против него лично — чиновника Франка Крахта.

В письме за подписью сенаторов-республиканцев Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона, которое немцы получили 5 августа, говорится, что его авторы предупреждают членов советов директоров, совладельцев и сотрудников паромных портов Зассница и Мукрана о риске сокрушительных «правовых и экономических санкций», если они будут помогать российским строителям газопровода. Это письмо, по мнению обоих мэров, открыло новое измерение конфликта.

«Лубмин и Зассниц оказались втянуты в конфликт, где на кону стоят миллиарды и миллиарды долларов, — пишет издание, — В нем участвуют самые могущественные люди со всего мира: Дональд Трамп, Владимир Путин, Ангела Меркель. А также Герхард Шрёдер, возглавляющий Совет акционеров компании Nord Stream AG, мажоритарным владельцем которой является российский государственный концерн «Газпром». Конгресс и Сенат США, Европейский союз, Киев, Варшава и многочисленные инвесторы».

Дело в том, что Лубмин и Зассниц — два курорта в одном из самых слаборазвитых регионов Германии. Их власти заинтересованы в том, чтобы иметь иные источники дохода, кроме туризма, и вести бизнес в отраслях, не зависящих от сезона и пандемии.

Россия — надежный партнер, считает Фогт, а первый «Северный поток» приносит его общине большие деньги. В Лубмине рассчитывают и на доходы от второй ветки газопровода. Однако Фогт беспокоится: «Если эта история начнется, то это, конечно, будет бездонная яма. Американцы разойдутся не на шутку». Западные СМИ о китайских тайнах белорусского Майдана © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Кто скорее

Датское издание Jyllands-Posten вышло с материалом о гонке противокоронавирусных вакцин, которая входит в финальную фазу.

Мир жаждет вакцины, пишет издание. От коронавируса уже умерли около 750 тысяч человек, а карантин вылился в худшую рецессию с 1930-х годов: глобальный экономический рост в первой половине 2020 года снизился примерно на 6%. От того, насколько быстро будет получена вакцина, в буквальном смысле зависит жизнь.

Если верить нескольким международным отчетам и информации ВОЗ, можно ждать, что как минимум один препарат будет готов к концу года. Важнейшие необходимые испытания третьей фазы прошли всего шесть кандидатов. Но в общей сложности разработкой вакцины занимаются более 160 компаний. Впрочем, велик риск, что все вакцины будут отвергнуты разом, поскольку их создают на основании одного и того же белка. Так было, например, с вакцинами от ВИЧ. На разработку эффективной вакцины против гепатита Б тоже ушло несколько десятилетий.

Издание перечисляет шестерых кандидатов на победу в этой гонке. Что интересно, в статье ни слова не сказано о российской вакцине, которая недавно была зарегистрирована и выведена на третий этап испытаний.

Компания: Sinovac

Страна: Китай

Фаза 2: положительный ответ антител

Фаза 3: испытания на 9 тысячах бразильских медицинских работников. По плану закончатся в октябре 2020 года

Компания: Sinopharm

Страна: Китай

Фаза 2: положительный ответ антител

Фаза 3: испытания на 15 тысячах жителей Абу-Даби. Дату окончания не называют

Компания: CanSino

Страна: Китай

Фаза 2: положительный ответ антител, но слабый ответ у пожилых

Фаза 3: одобрены к использованию китайскими военными, но неизвестно, как будут проводиться более обширные испытания

Компания: Pfizer Западные СМИ: что теперь будет с Белоруссией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Страна: США

Фаза 2: положительный ответ антител и Т-клеток

Фаза 3: испытания на 30 тысячах жителей США, Бразилии, Аргентины и Германии. По плану завершатся в октябре 2020 года

Компания: Moderna

Страна: США

Фаза 2: положительный ответ антител и Т-клеток, доказанные побочные действия при высоких дозах

Фаза 3: испытания на 30 тысячах жителей США. По плану завершатся в декабре 2020 года

Компания: AstraZeneca

Страна: Великобритания

Фаза 2: положительный ответ антител при двух дозах. Слабо действует на людей, переболевших аденовирусом

Фаза 3: испытания на 50 тысячах жителей Бразилии, Великобритании, США и ЮАР. По плану завершатся во второй половине 2020 года

Издание отмечает, что если будет одобрена лишь одна китайская вакцина, западному миру придется подождать. Но если все пойдет по плану, по оценкам Goldman Sachs, значительная часть жителей США и Европы будут вакцинированы к концу третьего квартала 2021 года.

Лучше не так, как на Украине

Французское издание Le Figaro публикует итоги встречи Макрона и Меркель, которую сделали крайне напряженной два события: отравление Алексея Навального и ситуация в Белоруссии.

«Приняв 20 августа канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Брегансоне (годом ранее этой чести удостоился президент России Владимир Путин), Эммануэль Макрон поставил перед собой главную цель: подтвердить растущее сближение двух стран как внутри Европейского союза, так и во внешней политике, — пишет издание, — Конфронтация с Турцией на востоке Средиземноморья и план восстановления европейской экономики значились в числе приоритетных вопросов».

Издание отмечает впечатляющее единство двух стран, которое коснулось противостояния народного движения с непреклонностью режима в Белоруссии и трагического происшествия с Алексеем Навальным, самым популярным оппозиционером России.

Обе страны выразили готовность принять Навального с семьей на своей территории. «Имеющиеся у нас в настоящий момент новости очень тревожны, — подчеркнул Эммануэль Макрон. — Мы, разумеется, готовы предоставить всю необходимую помощь Алексею Навальному и его близким в санитарном плане, а также с точки зрения убежища и защиты». Западные СМИ: с Россией надо дружить, чтобы не было войны © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

С подобным предложением выступила и Германия и другие европейские страны.

Оба лидера предусмотрительно не стали обвинять российские власти в попытке убийства оппозиционера. На фоне стратегического диалога с Кремлем по поиску мирного решения белорусского кризиса это было бы странно.

Не меньшее беспокойство вызывают у Европы и события в Белоруссии. Причем с тем же оттенком лицемерия.

«Мы ждем в первую очередь открытого диалога, поскольку убеждены, что в этом вопросе на кону стоит стабильность и возможность отношений между Европейским союзом и Россией, — сказал Эммануэль Макрон. — Мы не хотим повторения того, что было в предыдущие годы, в частности на Украине».

Не очень понятно, когда европейцы успели разочароваться в ситуации на Украине. До сих пор речь шла только о том, что европейские братья приветствуют свою восточную подругу. Сейчас, оказывается, Украина уже не самый идеальный пример евроинтеграции.

Что касается Белоруссии, то европейцы выступают за демократический переходный процесс в Белоруссии с опорой на диалог между властью и оппозицией. Впрочем, пока такого диалога не видно. В четверг белорусская генпрокуратура возбудила против координационного совета оппозиции дело по обвинению в попытке госпереворота. «Пока что Александр Лукашенко не захотел говорить ни с кем из нас», — отметила Меркель.

Канцлер ФРГ и президент Франции подтвердили, что европейцы предложили Москве посредничество ОБСЕ, в которую входят Россия и Белоруссия. «Могу сказать, что президент Путин положительно ответил на наше предложение, — подчеркнул Эммануэль Макрон. — По его словам, несогласие сейчас выражает президент Лукашенко». Впрочем, французский лидер делает странный вывод из слов лидера российского: единственным способом подтвердить искренность Владимира Путина, считает Макрон, может лишь реальное давление на белорусского лидера в пользу компромисса. Но пока что его не заметно. А как же невмешательство в дела суверенного государства?